Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-SAN NICOLAS DE LOS GARZA RESPONDE EN SEGURIDAD PUBLICA

FORTLAECEN ACCIONES POR LA SALUD EN MATAMOROS

EN DIAS PASADOS, el gobierno de la ciudad de Matamoros que preside MARIO LOPEZ HERNANDEZ, Para fortalecer las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades causadas por el zancudo, entregó 10 camionetas y 10 bombas para realizar labores de fumigación en las colonias y ejidos de Matamoros.

La entrega del nuevo equipamiento a las Secretarías de Salud Pública Municipal y de Desarrollo y Bienestar Social tuvo lugar en la plaza principal, marco en el que MARIO LOPEZ informó que este mismo martes por la tarde iniciarán las acciones de fumigación en los diferentes sectores de la ciudad.

Por su parte la Secretaria de Salud Municipal, NIDIA MALDONADO explicó que en temas de bienestar social, como lo es la salud, el Gobierno de Matamoros mantiene estrecha relación con los gobiernos estatal y federal, formando un frente común contra las enfermedades y la prevención de las mismas.

Mencionó que después de las intensas lluvias que generan acumulamientos de agua, prolifera el zancudo portador de múltiples enfermedades como el dengue hemorrágico, el cjikungunya, la fiebre amarilla, así como también el zika.

En ese sentido destacó la importancia de que el Gobierno Municipal de Matamoros brinde respuesta a las demandas de la población al adquirir las 10 camionetas y los 10 equipos para fumigación con una inversión total de 4 millones 777 mil 193 pesos.

AHÍ ESTUVO también dando pie a la unidad de trabajo que se lleva a cabo por la cuarta transformación la diputada federal ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ quien ha impulsado importantes acciones desde el congreso de la unión a nivel nacional.

Y EN ENCUESTAS DE SEGURIDAD, SAN NICOLAS VA ADELANTE

RECIENTEMENTE el municipio de San Nicolás de los Garza Nuevo León, como se dio a conocer, mantiene el primer lugar en la encuesta nacional del INEGI con un 92.2 por ciento de la percepción de la gente que se siente segura con sus autoridades en el ámbito de la manera en que ha dirigido la seguridad pública.

Y esto sin duda viene a raíz del trabajo que impulsa el gobierno municipal para seguir dando la confianza a la ciudadanía.

Déjeme compartirle amigo lector que esto no es ninguna casualidad, es la coordinación y trabajo que se da en el ámbito de seguridad en este municipio de Nuevo León, donde por cierto acaban de designar como director de policía al Licenciado CARLOS RUVALCABA LIMAS quien con basta experiencia, dedicación y capacidad ha sido parte de la administración municipal como director de vialidad anteriormente y ahora es el nuevo director de policía.

Esto sin duda es para no perder de vista la labor que en seguridad se encuentran desarrollando, pues es un renglón difícil pero San Nicolás como gobierno ha sabido ser y distinguirse en el tema para bien de la población.

EN EL MUNICIPO DE VALLE HERMOSO AVANZA RODOLFO

SIN MUCHO RELAJO, el joven político RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO, dirigente local del Partido Revolucionario Institucional después de lamentar el deceso del político guerrerense forjado a la par con personajes como JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU dijo que políticos de ese nivel dieron rumbo a su partido.

Señala RODOLFO, FITO como lo llaman con aprecio en ejidos y colonias que en el PRI se sigue trabajando y se vive una nueva era donde las presentes generaciones tomarán lo bueno de ese partido para su refundación.

CON UNA LABOR definida y teniendo como escenario el municipio de Valle hermoso, FITO ANDRADE levanta el vuelo como dirigente del PRI sin ver hacia atrás, con la vista puesta en el sendero que viene y las oportunidades que tienen como partido político de hacer las cosas.

Señala el líder político partidista que la renovación es bienvenida y respetada, la militancia es la que manda.

SE COORDINAN ESFUERZOS DE VACUNACION

COMO ESTABA previsto en el municipio de Miguel Alemán, se cumplió con la atención de vacunación a miguelalemanenses.

SERVANDO LOPEZ MORENO, alcalde de la ciudad, estuvo realizando recorridos asi como invitando a la comunidad a cumplir con esta atención que los tres niveles de gobierno están coordinando.

ENCABEZADOS POR SU EQUIPO DE TRABAJO EN BACHEO, EL ALCALDE de Miguel Alemán, SERVANDO LOPEZ MORENO,

Y ESTE CREE QUE NO LO CONOCEN

EL INDIVIDUO CREE QUE TODOS son de su condición.

FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ a quien piensa engañar con sus desplantes de mercenario doctorado en la mentira y el atrevimiento como cuando fue candidato independiente a gobernador del estado engañando a medio mundo donde muchos de los personajes que en aquella ocasión le siguieron lo abandonaron al darse cuenta de la vendimia política que fue su campaña electoral.

FRANCISCO CHAVIRA remedo de político en Tamaulipas sigue queriendo sorprender a propios y extraños y ahora con la pantomima de personajes del PT que se dejan engañar como si no fueran también personajes que nomás han sabido sortear regidurías y diputaciones locales.

TANTO EL PT como el movimiento ciudadano, han querido jugarles el dedo a sus aliados políticos y ya tienen sus gallos según ellos para ir a la gubernatura.

Cuanto le estará gustando a usted amigo lector el jueguito de hacerle al aspirante por el PT a gobernador de FRANCISCO CHAVIRA aceptado con un billete de por medio de ARCENIO ORTEGA por ejemplo que recordarán cuando elevó la voz diciendo que RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ de no muy gratos recuerdos para la coalición “Por el bien de todos” dijo ser el aspirante mas posicionado para Reynosa y ZAS que se queda mirando como el chinito para ir a caer a los brazos del PAN sin los resultados requeridos para ganar.

PUES BIEN, este tal CHAVIRA anda recogiendo lo que encuentra, los que aún le creen para tirar el dinero que tiene argumentando que los hará funcionarios y demás.

POR EJEMPLO, en el PT les gusta hacerse los dolidos de que el gobierno no los ha tomado en cuenta, pero haría usted un balance en lo cortito para darse cuenta que el que no es servidor público, tiene chamba o es regidor electo por la vía plurinominal mínimo, entonces de que se quejan.

Pero esta ocasión les cae como anillo al dedo el loquito de CHAVIRA para hacer sus panchos de negociación y como a este no le gusta, le encanta pues ahí tienen ya a su comodín para el 2022.

¿NO SE PUEDE DECIR que el tal CHAVIRA ahora le Salió que está enamorado de la CUARTA TANSFORMACION si en el 2016 traicionó a los independientes y le levantó la mano al candidato del conservadorismo, usted lo recuerda amigo lector?

HASTA UN CARGO, puestos y canonjías recibió y seguramente lo sigue haciendo, puesto que personajes identificados con su equipo aún están en cargos públicos del estado.

ENTONCES CUAL QUEJA si bien que le ha sacado jugo a su vendimia, su mercenaria actuación de porro de la política.

ES INCREIBLE que aún con eso algunos mencionados a la aspiración política por MORENA le hagan un lugarcito en su agenda para hacerles creer que los va a apoyar cuando se sabe que su trabajo es desmadrar la unidad de la CUARTA TRANSFORMACION enviado desde el otro bando conservadurista y sino pal’ baile vamos.

ESTO ante los amarres políticos que hace el individuo en las alturas, ya algunas dirigentes petisas no conformes, seguidores y realmente personajes que se identifican con la 4T y su lucha han puesto el grito en el cielo de que los dirigentes estatales ARCENIO ORTEGA y CENICEROS los escuchen y no permitan que secuestre este individuo al partido del trabajo, que no les haga sentir ni ver que el presidente LOPEZ OBRADOR no los quiere.

CENTROS EDUCATIVOS ANTE LA NUEVA NORMALIDAD

TAMIBEN OPINA EN EL TEMA DE LA EDUCACION el tamaulipeco RODOLFO GONZALEZ que “La clausura de los centros educativos provocados por la pandemia de Covid-19, propició un despliegue forzado hacia la modalidad no presencial en todos los niveles educativos”.

“La Educación ante la nueva normalidad”, es el tema sobre el que expertos disertarán en Diálogos por Tamaulipas, un espacio virtual en donde se reflexiona y analiza el acontecer cotidiano del estado y se proponen soluciones a los problemas más sentidos.

RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, Director de Radio, Televisión y Cinematografía, quién fue pieza clave en el desarrollo de la estrategia “Aprende en Casa”, estará junto a NORMARY GISEL ARELLANO este domingo en “Diálogos por Tamaulipas”, para hablar de cómo se ha desarrollado la educación en estas circunstancias.

La cita es a través de las redes sociales de RODOLFO GONZALEZ en punto de las 18 horas del domingo 25 de julio, se podrán exponer dudas y comentarios durante la transmisión en vivo para que los expertos puedan interactuar con la audiencia.

EXPULSARAN DE SU PARTIDO A DIPUTADA RECIEN ELECTA

GRAVE SITUACION la de LETICIA SANCHEZ GUILLERMO, diputada local electa de MORENA en Matamoros a quien ya se le promueve su expulsión por andarle haciendo el juego al PAN en un terreno donde mandó galleta el voto de la coalición morenista, tierra de MARIO LOPEZ HERNANDEZ quien ha cumplido con los matamorenses pues los mas de 100 mil votos no son coincidencia.

Comentan que las condiciones de la señora legisladora asi como su desempeño no fueron los motivos precisamente que la hicieron reelegirse sino el color, la marca en pocas palabras y que será una piedra en el zapato para cualquier avance en latería legislativa.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Por el deceso este pasado martes 27 de julio del ex alcalde de Díaz Ordaz, Tamaulipas PROFR. JUAN SAENZ DE LA CRUZ a quien tuve la oportunidad de conocerlo en 1990 como presidente municipal como una persona sencilla, dedicada a su labor como edil. Para su familia nuestro abrazo solidario y fraternal que en paz descanse.

DE la misma manera, lamento el deceso del compañero periodista y director de la revista “Estatal” Don FELIPE RAMOS TORRES el pasado 28 de julio.

Enviando a su esposa la periodista MARIA DOLORES RIVERA LOPEZ nuestro abrazo solidario y deseo de una pronta resignación.

Sin duda el gremio periodístico de Reynosa, está de luto.

POR OTRA PARTE, hago un espacio para enviar nuestra felicitación por su cumpleaños este 28 de julio a ARGENIS ALANIS PADILLA, VICTOR RODRIGUEZ, ANA CAROLINA GARZA, coordinadora de multimedios Reynosa; EDGAR TAPIA BUSTOS, JORGE HINOJOSA, LEYDI DIANA HERNANDEZ, HECTOR DE LA TORRE, alcalde de Llera; YESSICA CASTILLO Y KATIA GARCIA.

De la misma manera, recuerdo en este 29 de julio en su natalicio a MARTIN SANCHEZ, activista del PT en Tamaulipas y DONATO GOMEZ.

Así como también felicito por su cumpleaños este 29 de julio al abogado LIC. LUCIO CHAVEZ SALAZAR, LIC. CARLOS VERGDUGO LOPEZ; Diputado local ROQUE CARDONA, LUIS LOERA, OMAR GURROLA, SILVESTRE RODRIGUEZ, ROSY PEREDA, FELIPE ORDUÑA Y CRISTOBAL GARZA.

También recuerdo en su natalicio este 30 de julio al maestro AGUSTIN RIESTRA ORTIZ, ex director de la esc. Secundaria No. 1 de Rio Bravo.

Por lo tanto, felicito por su cumpleaños este 30 de julio a CARLOS RODRIGUEZ, JOSE CARDENAS DEL AVELLANO, Director general del periódico El Diario de Cd. Victoria; JOSEFINA GALLARDO RODRIGUEZ, NADIA BETANCOURTH, CARLOS MORTON, NENA ZAPATA y ALVARO MEZA.

Y este 31 de julio recuerdo en su primer aniversario luctuoso a la señora SANJUANITA ROBLES DE MONTOYA y recuerdo también en su onomástico a don EPIFANIO MORENO (+).

Mientras que por su cumpleaños felicito a DIEGO BIERBAUM CRUZ, DANIEL REYNA, MANUEL GONZLAEZ Y PEDRO GOMEZ.

Y NOS VEREMOS.