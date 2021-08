Dialogando

Sancionan a partidos y candidatos por irregularidades

Por Roberto Olvera Pérez

Se afirma que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), prevén sanciones para el partido de ya sabes quién, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por las faltas legales y administrativas de algunos candidatos a alcaldes del ex viejo cuarto distrito, hoy altiplano tamaulipeco de los que contendieron en la reciente elección del 6 de junio. Principalmente por gastos no reportados, egresos no comprobados e irregularidades en las finanzas de las campañas.

Y precisamente este partido guindo hoy en el poder federal, es el partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 y que tendrá que pagar una multa de 373 millones de pesos, equivalente a 17% del financiamiento público federal que recibió del INE en 2021. Esto es a nivel nacional que conste.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. Esperamos que las sanciones no sean muy rígidas porque la mayoría de los partidos ya están recibiendo castigos severas de mucho monte y ya no sienten lo duro, sino lo tupido.

Y de acuerdo a información fidedigna a tres de los cinco candidatos a alcaldes de esta región semiárida, pero también dos de la frontera, están en la mira de estos órganos electorales para ser sancionados o sino multar al partido que los postulo, así que agárrense.

Por cierto, a la que si se le van a la yugular es la ex candidata del PAN en Nuevo Laredo, y ex priista Yahleel Abdala Carmona, que no conforme con cambiar de partido, habiéndole dado llegar hasta la presidencia del PRI, se aventó el tiro de hacer precampaña llevando beneficios del programa de gobierno de la Secretaria de Bienestar Social, así su precampaña la llamada “chapulina” la hizo, pero ahora no encuentra como salir del problema, dándose martirios y golpes de derrotada, cometiendo muchas pifias legales y administrativas en la precampaña, pero también en la campaña constitucional, por lo que nadie quisiera estar en su pellejo.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, no dude usted que las y los alcaldes electos del altiplano tamaulipeco, entre ellos, Antonio Leija Villarreal, de Tula; Brisa Verber Rodríguez, Bustamante; Gladys Magali Vargas Rangel, Miquihuana; María de las Nieves Ramírez, Palmillas y José Luis Gallardo Flores, de Jaumave, ya deben estar preparando su plan de trabajo, sobre todo para dar resultados en los primeros cien días de gobierno; pero ese trabajo desde luego no podrán hacerlo solas y solos, solo será necesario que se hagan acompañar en sus equipos de trabajo de personas apasionadas por servir a su municipio, por servir a la ciudadanía y ser ejemplo de la región.

Trasciende además que los funcionarios que vayan a nombrar las y los alcaldes electos, serán gente identificada con la sociedad civil, más que políticos. Algo importante que hay que mencionar, es que Leija como Gallardo Flores, ya tienen experiencia en gobernar sus municipios y eso se les facilitará más el trabajo por emprender a partir del próximo 1 de octubre. Qué bueno.

2.- El tema de la pandemia es cosa seria y hay que atenderlo, pues existen por esta región del altiplano casos positivos últimamente y algunos fallecimientos que se han registrado, por lo que esperamos que entendamos que la situación es más seria de lo que algunas personas creen. Por tal motivo, es importante que haya brigadas en los 5 municipios y que se aproveche un sábado o domingo, día asueto, para lavar, limpiar y desinfectar oficinas, patios, banquetas, estacionamientos y las bancas de espera, para garantizar que la población y los empleados municipales se protejan del Covid-19.

Sería bueno también que las y los alcaldes instruyeran eso para que los espacios públicos de mayor congregación de personas, como mercados y oficinas públicas, se desinfecten y que se haga con brigadas de voluntarios, integrada por personal del gobierno municipal de las áreas de Salud sobre todo, Seguridad Pública, Protección Civil y Atención Ciudadana, y aprovechen el fin de semana para hacer esta valiosa tarea. Ojalá y así sea por el bien de todos.

3.- No me lo crea, pero ciertos regidores ponen en duda las cuentas públicas del actual ayuntamiento de Jaumave que dirige Cesar Martin Rodríguez García, que además aseguran tiene en completo abandono al Municipio.

4.- Se dice que hay un acuerdo no escrito, pero sí platicado en lo cortito en Miquihuana, de los que se la jugaron con la alcaldesa electa en la reciente elección del 6 de junio. Ojalá y se les tome en cuenta.

5.- Los que están de plácemes y contentos son los habitantes de Guemez, ya que el alcalde electo Profr. José Lorenzo Morales Amaro, está probado que siempre ha hecho un buen gobierno y buena gestión municipal, por eso un saludo desde este espacio para el próximo presidente municipal, quien por sus buenos trienios y buen alcalde, le valió ser único tamaulipeco que alcanza por cuarta ocasión la elección para gobernar su municipio. Enhorabuena mi profe y sabemos qué harás buena elección.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.