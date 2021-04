La@Red

“¡SAQUE LAS MANOS DEL PROCESO ELECTORAL!”, SEÑOR PRESIDENTE

Alguien lo tenía que hacer y cuando menos lo esperábamos una mujer joven y compañera periodista, que es candidata del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Miguel Hidalgo, y responde al nombre de Teresa Guadalupe Vale (Tere Vale), es la que le puso el cascabel al gato y denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso propagandístico de sus conferencias de prensa matutinas, (las mañaneras) en el actual proceso electoral.

Su querella la presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, que se localiza en el número 64 de la calla Moneda, Alcaldía Tlalpan, ante la imposibilidad de acceder a las oficinas de ese organismo, las que están bloqueadas por representantes del autodenominado “Movimiento Obradorista”, en defensa de Félix Salgado Macedonio.

Cuerpeada por miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC) los que portaban una pancarta con la leyenda “¡Señor presidente López Obrador, saque las manos del proceso electoral!”, Tere Vale compareció, junto a su coordinador de Estrategia, Propuesta y Discurso de su campaña, Jaime Guerrero Vázquez, para presentar un escrito con el argumento jurídico que respalda su solicitud.

“En las mañaneras todos los días el presidente se dedica a hacer propaganda y promoción de su partido político, MORENA, así como de los programas sociales que él promueve. Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por ello un grupo de ciudadanos y de militantes del Movimiento Ciudadano decidimos presentar ésta denuncia”, dijo.

“Si queremos fortalecer las instituciones y vivir en una democracia, no podemos permitir que esto suceda. Tengo confianza en el INE, pues es un árbitro electoral confiable y la prueba es que López Obrador es presidente”, sostuvo.

La candidata del MC, periodista y también psicóloga y antropóloga, solicitó que “se cumpla y haga cumplir la ley” en busca de instituciones fuertes y una real división de poderes.

En la denuncia que presentó ante el INE quedó establecido que las conferencias de prensa matutinas del Presidente López Obrador, “violan flagrantemente los artículos 41, apartado C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dijo que ambos artículos mandatan que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse porque solo es propaganda gubernamental y de no hacerlo incumple el principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución.

Coincidentemente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares por la difusión del avance de acciones, programas y obras de gobierno durante la conferencia de prensa “mañanera” del presidente López Obrador, el pasado 16 de abril, al advertir que dicha información es considerada como propaganda electoral.

Por cierto entre Estados Unidos y Rusia tampoco andan las cosas del todo bién, así lo creo como analista político, ya que días atrás EEUU sancionó a Rusia por su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales del 2020 y Joe Biden anunció por ese motivo la expulsión 10 miembros de la misión diplomática rusa en Washington. Pero la respuesta de Rusia no se hizo esperar y dos o tres días después Vladimir Putín anunció el retiro de 10 diplomáticos y ocho funcionarios del gobierno de EEUU. Biden acusa a Rusia de Ciberespionaje.

Pero no se ha roto el diálogo entre los dos mandatarios, quizá entendiéron que con con las expulsiones quedaron cobrados y pagados. Pero creemos que actuando con sensatez y la cabeza fría, Joe Biden, dejó ver la importancia de una reunión en persona con Putín en Europa y afirmó que los dos países podrían “lanzar un diálogo de estabilidad estratégica”. Biden reveló que ya tuvo una conversación telefónica “respetuosa” y “sincera” con Putín.

“Cuando hablé con el presidente Putin le expresé mi creencia de que la comunicación personal y directa entre los dos es esencial para avanzar hacia una relación más efectiva y él estuvo de acuerdo con ese punto”, dijo Biden.

A mí me dejó mal sabor de boca el prematuro e inesperado destape que hizo el chilango que es dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, del médico, mejor dicho cardiólogo de Tamaulipas, el senador Américo Villarreal Anaya, como prospecto para la gubernatura del estado en las elecciones del 2022.

Hasta asentamos en La@Red que lo había hecho de mala leche, otros compas, varios, pensaron más o menos lo mismo y apuntaron en sus espacios que al médico “ya lo besó el diablo”. En lo personal creo que mi reacción fue muy a la ligera, ya que desconocíamos que en el 2018 López Obrador supuestamente acudió en persona a la casa del médico para ofrecerle la senaduría que ostenta y ya vemos las cosas de otro color.

En alguna ocasión AMLO dijo haber sido amigo del Ing. Américo Villarreal Guerra, su señor padre. A los que se les va ir el sueño y quizás hasta lleguen a perder el apetito va a ser a otros. Pero en política no hay nada escrito y lo que hoy es mañana puede no ser.

La que arrancó con mucho vuelo su campaña es la candidata del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo y ex dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona. Estuvo de lujo el evento del Monumento a los Fundadores de Nuevo Laredo. Solo me falta saber de que lado anda Horacio Garza Garza, para saber de que color va a pintar la pelea.

No queremos establecer comparaciones, alguien me dijo hace mucho tiempo que todas las comparaciones son odiosas. Pero no desconozco sus estudios universitarios, tampoco que ya fue diputada federal y diputada local, además dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que creemos que va a dar la pelea. Y que conste que ni me ha dado un peso ni se lo he pedido.

Por cierto la UAT informó a sus trabajadores en activo la programación y logística que dará inicio hoy martes 20 de abril para la vacunación anticovid-19, que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, dentro del Plan Estatal de Vacunación contra el Covid-19.

En seguimiento al comunicado del pasado 16 de abril emitido en sus sitios oficiales y redes sociales, la UAT dio a conocer que se aplicará la vacuna desarrollada por los laboratorios de CanSino Biologics.

