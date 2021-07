SE ACERCAN GRUPOS Y LIDERAZGOS POLITICOS AL EXPERIMENTADO POLITICO

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

MANTE, TAM. – El doctor Felipe Garza Narváez, visitó el sur del estado de Tamaulipas y se reunió con representantes de los medios de comunicación y liderazgos sociales y políticos.

En su agenda extensa, viajo por municipios como Mante, Tampico y Madero, el médico victorense hizo su aparición en la escena política rumbo a la precandidatura a la gubernatura por MORENA.

Con una amplia trayectoria como ex diputado local, ex delegado federal de Profeco y de gobernación; ex dirigente político y del sector popular a nivel estatal; ex funcionario de la UAT Y del gobierno del estado entre otras cosas es ya aspirante formal desde hace algunas semanas a la precandidatura por el partido MORENA al gobierno de Tamaulipas.

Y no habrá quien lo pare, su trabajo tenaz, presencia y amistades le abren la puerta al odontólogo victorense.

FELIPE le apuesta a su conocimiento de causa, su trabajo y trayectoria, pero también a su dedicación en el servicio público como persona grata y receptora en este momento del sentir de los simpatizantes y militantes de la cuarta transformación.

Dijo que será la elección del 2022 en una discusión de debate con piso parejo para todos y fui el primero en levantar la mano «quiero ser gobernador de Tamaulipas».

Y POR EL hecho de no tener ningún cargo de elección o en el servicio público tiene la libertad de alzar la mano y sus compañeros de partido donde, aunque no es militante es respetuoso de lo que decida.

Seguiré en esta línea porque su tiempo es ahora dijo el médico odontólogo victorense y se siente apto para avanzar en esa dirección.

por ese hecho busca el bienestar para todos participando activamente en pos de la nominación.

México a lo que tiene derecho es a tener la fortaleza, limpiando el pasado construyendo la esperanza y fé de que les puede ir mejor a los mexicanos y a Tamaulipas.

afirmó que renunció en el 2017 como militante del PRI y dijo tener un respeto a la militancia mujeres y hombres asi como los jóvenes de ese partido.

«Me salí del PRI sin dañar a nadie ni por ninguna situación personal hacia la militancia».

CONCLUYE «Quiero ser el próximo gobernador de Tamaulipas».