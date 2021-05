T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SE DERRUMBA CAMPAÑA DEL MAKITO EN REYNOSA”

X.- SI SIENTE PASOS, ES POR LA DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA…!

CARLITOS “el Makito” Peña Ortiz, “al ver que su campaña no repunta” y la gente cada vez más se le alejan, porque las familias saben que, “este jovenazo es más de lo mismo”, debido a que su (respetable madre) la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, de manera inmisericorde “abandono al pueblo” de Reynosa, porque a la vista de todos “lo tiene sumido entre la inmundicia y la promiscuidad social”, esto, ha provocado el rechazo de las familias de las colonias populares hacía su hijo Carlitos Peña, porque la campaña de este, día a día más se derrumba”.

SIN EMBARGO, por su clara desesperación y sentir la indiferencia de la ciudadanía hacia su persona, Carlitos Peña, para intentar recuperarse y llamar la atención organizó una rueda de prensa, para salir a decir que, “está siendo víctima” de golpeteos políticos, culpando de ello al Gobierno del Estado, pero lo que éste no admite o no quiere ver es que, “el rechazo de la ciudadanía hacia él”, es por obra y gracia y culpa de su señora madre, la que engañó a la gente con promesas falsas y eso, por obviedad, ha venido generando que la campaña del Makito se siga yéndose al precipicio.

UNA ENTRE MUCHAS de las personas que, “le tunden bien y bonito al Makito Peña” en las redes sociales le pegunta: si ganas y descubres o compruebas desvíos de recursos públicos de tu mamá como alcaldesa, ¿la meterías a la cárcel”, por supuesto que eso ni él, ni nadie lo haría, pero eso si deja muy claro el rechazo de la gente hacia la respetable madre del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa.

OTRA PREGUNTA que, Carlitos Peña, no le ha respondido a los verdaderos militantes y fundadores de Morena es: ¿cómo le hiciste para registrarte como candidato de Morena a alcalde?. A esta interrogante Peña Ortiz, no ha dado respuesta, ni la dará. Porque Carlitos, ni era militante, ni fundador y nada lo ligaba al partido Morena. Pero surgió repentinamente que, de la noche a la mañana “una profunda preocupación” generó lanzar al ruedo al Makito Peña. Esa es la realidad, cuya interrogante, “se las dejo de tarea”.

EL MAKITO Peña y su respetable señora Madre Maki Ortiz e incluso su padre don Carlos Peña Garza, tienen alrededor de 5 años gobernando y controlando los recursos del Ayuntamiento de Reynosa. Sin olvidar que Carlitos, tuvo bajo su dominio el manejo de los ingresos y egresos del DIF-Reynosa y hasta la fecha, el hoy candidato de MORENA a Presidente Municipal Makito Peña Ortiz, no ha explicado absolutamente nada sobre “los manejos” de los recursos en este noble organismo, tema que, si le escarban, también con esto, “se pondría en entredicho” al hijo de la alcaldesa de Reynosa. Porque debemos recordar que “el Sol no se puede tapar con un dedo”.

LO CIERTO es que Maki Ortiz como Presidente Municipal de Reynosa, ha venido dejando una negra historia de tangible agravio para las familias humildes, familias a las que de manera dolosa engañó, porque les hizo promesas que nunca les cumplió y ahora, el rechazo hacia la Jefa del Ayuntamiento de Reynosa, está causando negativo impacto a la campaña de su hijo “el Makito” Peña Ortiz, al contemplarse el claro repudio de la ciudanía hacia este jovenazo, el que, “a diario ve como la gente ya no le responde, ni lo toman en cuenta”, excepto los empleados del Ayuntamiento a los que obligadamente trae trabajando en su campaña, pero muchos de estos ya lo dijeron, “no van a votar por el hijo de Maki”. Porque repito yu reitero; “este representa más de lo mismo”.

Y SI EL MAKITO, anda diciendo que, se siente acosado por gentes del estado o que siente que lo andan siguiendo, “eso de que lo quieren ganchar”, no se descarta, pero por la denuncia que en su contra presentó el conocido abogado Marcelo Olán Mendoza, por lo de unos terrenos que Carlitos compró, presumiblemente con dinero público o ilícito en el municipio de en Cruillas, Tamaulipas, y por cuya razón, el hijo de Maki, ya ha sido citado tres veces al Tribunal y como no se ha presentado, pudiera Makito ser objeto de su arresto por una orden de aprehensión y no por cuestiones política, como lo expresara Carlitos en la rueda de prensa a la que él convocó.

EN ESTE escenario político, hay solo dos sopas. La primera es que Carlitos, quiera o no deberá comparecer y responder a la denuncia penal que priva en su contra y la segunda es que, la gente, está molesta con la Dra. Maki Ortiz, y por esta razón, el pueblo de Reynosa, “le habrá de cobrar la factura al Makito Peña”, porque éste quiere ser alcalde para proteger a su mamá, por presuntos desvíos millonarios y por ello, del candidato de Morena Carlitos Peña Ortiz, anda preocupado y viendo “monos con tranchete”, pero de que, la campaña del Makito va hacia el precipicio de esto no hay la menor duda.

