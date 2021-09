T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SE DESMORONA CASO CONTRA CABEZA DE VACA

X.-Pantorrillero Alejandro Rojas un paso de la cárcel

FUERTE Y CLARO pero sobre todo enérgico, habló ayer el abogado Diego Ruíz Durán defensor del gobernador Cabeza de Vaca, para señalar tajante haber solicitado a la FGR, “cite para su interrogatorio” a Alejandro Rojas Díaz Durán, porque es inadmisible que, “el perro pantorrillero”, haya acusado e involucrado sin sustento en la denuncia que presentó contra el mandatario estatal, a personas a las que, “no les ha probado ningún delito”, razón por la que Rojas, se vio obligado “a retractarse” de la denuncia penal y por ello ayer dije que, “el ahijado” del Senador Ricardo Monreal, de “acusador ahora es acusado” y como “el delito de perjurio se paga con cárcel”, “Rojas está a un paso de ir a las mazmorras”. (Código Penal Federal capítulo V, denominado, Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad).

CON HABERSE retractado Rojas Díaz Durán de la denuncia, en la que acusara al Gobernador de Tamaulipas, evidentemente “se empieza a desmoronar”, el caso contra Cabeza de Vaca, porque “al no haber pruebas fehacientes” sobre las imputaciones que hiciera el denunciante ante la FGR, esto confirma que, lo hecho por Alejandro Rojas, “ha sido más bien por una acción de carácter político y no legal”, cuyo detalle en lo jurídico sobre la marcha, “ira saliendo a la luz pública”.

EL ABOGADO defensor Ruíz Durán, dijo “no quitará el dedo del renglón” para que la Fiscalía General de la República “cite a Alejandro Rojas” e interrogarlo con el fin de que, “se vaya desmenuzando” el doloso engranaje judicial que políticos como Alejandro Rojas y otros, han venido instrumentando contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, porque el mismo Alejandro, al retractarse en su denuncia contra los Pasquel Méndez, aceptó que, sus dichos “no fueron corroborados por ser conjeturas de información aparecida de medios de comunicación” y eso en lo jurídico eso no tiene validez.

EL DEFENSOR del Gobernador dijo que, “ha quedado muy claro” que, todo lo expuesto por Alejandro Rojas en su denuncia, “carece de veracidad”, porque los informes periodísticos, no son pruebas fehacientes en lo jurídico, sino indagatorias y por ello, “el acusado al que, ahora interrogaré” en la FGR, Alejandro Rojas Díaz Durán, tendrá que dar amplia cuenta, sobre el porqué de su interés para acusar sobre delitos infundados al mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Y COMO en toda acusación penal, “esto debe probarse con hechos y no suposiciones”, se confirma que “el perro pantorrillero”, ya se encuentra ante serio dilema judicial, porque es inconcebible que, “personajes políticos sin noción de lo que es el derecho, hagan uso indebido de los Tribunales de Justicia”, para acusar y amedrentar a adversarios funcionarios públicos y particulares, como es el caso al que hoy aquí hacemos alusión.

LO ASOMBROSO de “este tan sonado abuso” de parte de Alejandro Rojas Díaz Durán, fue haber presentado un oficio ante la Agente del Ministerio Público Federal Lic. Nelly Edith Escobedo Martínez, (para retractarse de su denuncia), porque seguramente, (alguien le hizo ver su mal proceder legal), cuya cuestión, refleja y confirma que, “Rojas, es un verdadero ignorante” y como éste sujeto de baja caterva moral, ha caído en serias contradicciones y extralimitaciones judiciales, como aquí lo señalamos, “tendrá que responder a esto, al momento que se le someta al interrogatorio judicial” en la Fiscalía General de la República, como lo aduce el Lic. Diego Ruiz Durán.

ALEJANDRO ROJAS, no es más que “una marioneta” del Senador Ricardo Monreal Ávila, (lo que no es nada nuevo), porque eso todo mundo en el argot político lo sabe, pues recuerden que, Alejandro Rojas arribó a Tamaulipas, luego de aquella sarta de infundios (lanzados en un video) por el ex Gobernador de Zacatecas, quien vino a confrontar de inmediato con el Gobernador Cabeza de Vaca, al que “ahora ven con mayor riesgo político”, porque el mandatario tamaulipeco, “ha sido considerado” por el líder nacional panista Marko Cortes, como “uno de los mejores perfiles” de Acción Nacional, rumbo al 2024, en cuya elección estará en juego la silla presidencial

FINALMENTE les diré que lo absurdo de este tema, es que el sujeto identificado como “el perro pantorrillero”, se ha dedicado a hacer uso y gala de su verborrea, pero “como ha declarado con falsedad”, en el código penal federal, (se plasma la responsabilidad judicial) contra quienes caigan en este esquema y por esta razón, “el chilango”, tendrá que responder en el marco legal a imputaciones penales, en las que para su desgracia e ignorancia ha incurrido, posición que ahora pone al presunto delincuente Alejandro Rojas Díaz Duran “entre la espada y la pared, “todo por no tener nada fundado” en contra del Gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, al que, por atender (quizás) órdenes superiores, acusara ante la FGR sin sustento en sus dichos, como ha quedado probado y como “todo lo que mal empieza mal acaba”, tengan la certeza que “el pantorrillero” en cualquier momento puede pisar la cárcel, por las acusaciones pendientes que también tiene en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a (donde se le ha invitado a rendir su declaración) y hasta al fecha no ha acudido a los citatorios judiciales. Pero tengan la certeza que, “eso no lo exime de la responsabilidad penal, en la que este ha incurrido” y por esta causa tendrá que “ser sentado en el banquillo de los acusados”. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx