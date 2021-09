#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Se despide Sanmiguel, promete volver

El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL, encabezó la última conferencia de prensa de su gobierno, en donde se despidió de los neolaredenses y prometió que nuevamente volverá, en un futuro no muy lejano, para volver a servirles.

Al inicio de la conferencia, se dijo con sentimientos encontrados, por ser la última conferencia de su administración, agradeciendo a los periodistas y medios de comunicación por la cobertura.

«No puedo dejar de agradecer a todos ustedes los medios de comunicación que se han encargado de difundir todos los pormenores que estamos haciendo en bien de Nuevo Laredo».

Al finalizar, agradeció a los neolaredenses la confianza y dejó muy en claro que lo que hizo, lo hizo pensando en ellos, con mucho corazón.

SANMIGUEL aclaró que la vida es de ciclos y que el suyo, como alcalde, termina, pero aseguró que vendrán nuevas oportunidades.

«Estoy consciente que la vida es de ciclos, hoy termina el nuestro, pero vendrán nuevas oportunidades, créanme que en un futuro no muy lejano habremos de volver a serviles, va por ustedes y por Nuevo Laredo, gracias».

Ya lo habíamos comentado, ARTURO tuvo una buena actuación como alcalde, al grado que la misma oposición reconoció su capacidad de gobernar.

Hoy se despide como alcalde, pero con la promesa de volver una vez más.

Seguramente lo veremos en la boleta en la próxima elección de Presidente Municipal.

ALEJANDRO ROJAS SE SUMA AL PROYECTO DE VALDERRAMA

Después de darse cuenta que su campaña no levanta, el aspirante a gobernador, ALEJANDRO ROJAS ha decidido ponerle fin a su campaña y unirse de lleno a las aspiraciones del nuevo Delegado de Bienestar del Gobierno Federal, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

A través de un vídeo, ROJAS pide a los demás aspirantes que no se hagan bolas, porque el presidente LOPEZ OBRADOR ya ha tomado una decisión de Estado que cambiará el futuro de Tamaulipas y esa decisión se llama RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

«No se hagan bolas, el Presidente Andres Manuel ha tomado una decisión de estado que cambiará el futuro de Tamaulipas al designar como su

enlace, vocero, representante del Gobierno Federal, su punta de lanza, a mi amigo y paisano de Tampico, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, que quede claro el hombre de confianza del presidente en Tamaulipas, se llama RODOLFO, es el primer lopezobradorista de Tamaulipas, porque conoce al presidente de México desde que son estudiantes».

ALEJANDRO volvió a insistir, en claro mensaje a los demás aspirantes, que no hay peor ciergo que el que no quiere ver, que hay que ver las señales que mandan desde Palacio Nacional y no las señales de Cabeza de Vaca.

E insistió que quien quiera descartar a VALDERRAMA se va a quedar con las ganas, porque más que estar afuera, está más que adentro y va adelante.

Con este mensaje, ALEJANDRO ROJAS se descarta para ir en busca de la candidatura a Gobernador y se une a las aspiraciones de VALDERRAMA, para conformar un frente común en contra de los demás aspirantes, principalmente en contra de AMERICO VILLARREAL y HECTOR GARZA «EL GUASON».

RICARDO MONREAL LEVANTA LA MANO PARA RELEVO DEL PEJE

Aún faltan varios años, pero el Senador RICARDO MONREAL se auto destapó y levantó la mano para ser el relevo del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En entrevista durante la toma de protesta del nuevo gobernador de San Luis Potosí, MOREAL asegura tener la madurez y se autodenominó como la mejor opción para ser el candidato que se necesita para ser el próximo Presidente de la República.

Aclara que toda la vida se ha preparado para esta etapa y que es el único que puede profundizar el cambio y la transición que inició LOPEZ OBRADOR y que por ello esperará la convocatoria de MORENA

Recordar que MONREAL ha andado muy activo por los estados, en donde, en la elección pasada, dio el respaldo a muchos candidatos.

Uno de esos estados es Tamaulipas, donde ahora con el proceso de Gobernador, RICARDO MONREAL anda apoyando a varios aspirantes.

MONREAL quiere, pero vamos a ver que dice el propio PEJE, pues él trae a sus propios candidatos y MONREAL no está en esa lista… ¿qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

