Se los dije… “Miramar se va pintar de azul”: Ciro Hernández.

*La gente de esta zona de Miramar, La Jazmín, La Serapio, Santa Elena, Nuevo Madero, toda la zona, necesita mucho, pero mucho trabajo y me van a tener que ayudar, porque las calles están del nabo, hay que arreglarlas, despejarlas, limpiaras, quitar chatarra, carros viejos, banquetas, eso es orden, ahí dice orden, cultura y desarrollo.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Altamira, Tamaulipas.- El Candidato del PAN a la alcaldía de Altamira Ciro “El Hijo del Pueblo” Hernández Arteaga recorrió por sus calles el sector de Miramar donde recibió el respaldo de sus habitantes y saludo a más de 700 personas que le dieron su respaldo con los que se comprometió a construir un Nuevo Miramar, que contara con los mejores servicios públicos, calles, alumbrado y sobre todo servicios de salud para todos.

Visitando casa por casa y acompañada del aspirante del PAN a la diputación local por el Distrito –Miramar- 19, Elizabeth Humphrey Oelmeyer, el candidato panista a la alcaldía expuso frente a frente su plan de trabajo a los habitantes de este sector, basado en sus propuestas en sus 3 ejes que son: Orden, Cultura y Desarrollo.

El abanderado panista a la alcaldía sostuvo que la Cultura de una Ciudad se nota en la limpieza de su gente y me van a tener que ayudar y aquí el vecino, a unos metros “chucho” nos pone la muestra todos los días anda con la pinche escoba, barre, barre, barre, así le vamos hacer. Pero quien me tiene que ayudar la gente, la gente me tiene que ayudar a que la ciudad se vea mejor. Limpia, las calles en condiciones, el parque, la cancha el campo en condiciones y el alumbrado público, eso es un entorno limpio, saludable y ordenado y aquí donde está la Delegación del Sur, vamos a hacer una extensión del DIF, para que haya atención médica.

¡Claro que se puede!… sostuvo

Aquí en todo el sector Miramar dijo el candidato del PAN a la alcaldía Ciro Hernández Arteaga, debe haber médicos, debe haber enfermeras de aquí, que quieran trabajo y que quieran atender a su gente y que yo les pueda ayudar y me van ayudar con eso, que haya eso y que haya ambulancia para mover a los viejitos, a los enfermos a las personas vulnerables. Hay que ayudarles, hay que pensar en el desarrollo.

Luego “El Hijo del Pueblo” ratifico.

“El primero de todos es el desarrollo humano, ante toda política pública se debe pensar en la persona y por eso vamos a atender a las personas su entorno, su aspecto, su calle, su alumbrado, eso es orden”.

Así llego a Cultura, donde sostuvo: ciudad limpia, parque, recreación, entretenimiento, deporte… eso es cultura y el desarrollo el desarrollo humano.

¡Vamos a Darle!

Y ahí en esa parte del discurso Hernández Arteaga, afirmo: Se los dije… Miramar se va pintar de azul, vamos a sacar la peste morena, aquí si hay trabajo con Elizabeth, conocen a Elizabeth a la otra, ni siquiera la conocen, aquí lo que hablen son los hechos, las acciones y el trabajo, los que nos hemos metido al territorio y con la gente y eso es lo que vamos hacer, por ello necesito que me apoyen.

Más adelante apunto, aquí en Miramar, con Joaco a la fregada el otro candidato que no sirve para nada, yo necesito al Joaco de diputado federal el otro que no hizo nada en 3 años, vámonos, aquí lo que hablan son los hechos y, Ciro es de hechos, Ciro es de Trabajo y Elizabeth también y Joaco es un hombre con mucha experiencia, pero necesito que me ayuden aquí en Miramar, en todo Altamira me ayuden a desterrar esa peste guinda.

Para finalizar cerro su discurso… A darle… a seguir reforzando el territorio, con su apoyo, , Con la bendición de arriba la compañía de mi madre Ciro será Presidente.