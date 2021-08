AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Se mueve el ajedrez político

El sucesor de Cabeza de Vaca

“El Cachorro” a Bienestar

Ya viene carretera Tula-Ocampo- Mante

Sin duda, los reflectores políticos estarán puestos en Tamaulipas en el 2022, es por ello que a menos de un año, las piezas del ajedrez de quienes aspiraran a contender a la Gubernatura ya empiezan a moverse, incluso circulan diversas encuestas electorales en la entidad que se publican en medios digitales y periódicos.

Y aunque el año electoral inicia el próximo mes, en las redes sociales, muchos de quienes buscarán ese importante puesto popular de alguna forma tratan de estar presentes en la memoria de la ciudadanía.

Tamaulipas elegirá nuevo Gobernador el día 5 de junio del próximo año, donde podrán participar los partidos registrados, siendo estos; PAN, PRI, PRD,PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y MORENA.

En este sentido, se habla que el PRI, PAN y PRD podrían ir a la contienda en alianza, siendo el candidato un panista por ser el partido que según encuestas está por encima de los otros dos en las preferencias del electorado.

CÉSAR “EL TRUCO” VERÁSTEGUI pinta para ser quien abandere esa posible alianza, en tanto que aún no se sabe si MORENA, PT y PVEM irán en alianza.

Una última encuesta de Demoscopia Digital, señala que MORENA tenía hasta el día 20 de este mes que está por concluir el 41.5 % de las preferencias; el PAN el 23.8%, y el PRI el 4.3 %. El 23.1% del electorado aún no sabe por cuál partido o candidato se habrá de inclinar de cara a la elección.

Y si no se concreta lo de las alianzas, pues tenemos que por el PRI, suenan los nombres de RAMIRO RAMOS SALINAS, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y EDGAR MELHEM SALINAS como posibles prospectos.

En el PAN, el puntero es “EL TRUCO” VERÁSTEGUI, pero también andan encampañados GERARDO PEÑA y “CHUCHO” NADER.

Por MORENA, los más fuertes prospectos a la candidatura para la gubernatura son: JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. Muy debajo de las preferencias figuran: ERASMO GONZÁLEZ y HÉCTOR GARZA “EL GUASÓN”. Y toda vía más abajo aparecen el senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN y FELIPE GARZA NARVAEZ.

El Partido Movimiento Ciudadano ya anunció desde hace días que su candidato a gobernador será el ex alcalde de Victoria, ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ.

Por su lado hizo lo propio la directiva nacional del Partido Verde, quien postulará como su candidato a la gubernatura a MANUEL MUÑOZ CANO, hijo del ex diputado federal desparecido en los tiempos del Salinismo MANUEL MUÑOZ ROCHA y ex brazo derecho del ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Será muy interesante la contienda del próximo año en nuestro estado, ya que por un lado, EDGAR MELHEM se niega en ir en alianza con el PAN, pero los operadores azules tratan de amarrar la alianza con la dirigencia nacional y los liderazgos regionales de lo que queda del ex poderoso partido tricolor en la entidad.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde se pueden juntar con MORENA, pues se rumora que MANUEL MUÑOZ CANO está operando a favor de MORENA, y que en ambos partidos hay demasiados operadores políticos que laboraron para “GEÑO” HERNÁNDEZ FLORES muy interesados en sacar al cabecismo y al panismo del poder estatal. No se sabe aún si DIEZ GUTIÉRREZ y GUSTAVO CÁRDENAS vayan a jalar con melón o con sandía.

Junto con Tamaulipas, también se disputarán el próximo año, las gubernaturas de Aguascalientes, donde manda galleta el gobernador MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Quintana Roo con CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ; Durango con JOSÉ ROSAS AISPURO; Hidalgo con OMAR FAYAD y Oaxaca con ALEJANDRO MURAT. Son gobiernos de oposición, es decir del PAN y del PRI.

Pero los reflectores, desde hace buen rato están puestos en Tamaulipas por la pugna que tiene el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con el Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Estos dos mandatarios que han empezado a mover las piezas del tablero político de cara a la elección del próximo año.

La gubernatura próxima, según nos comentan, no será de dos años sino que será de seis. El periodo próximo es 2022-2028. ¿Quién será el sucesor del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA?. No vaya muy lejos, por ahora todos los caminos conducen a “EL TRUCO” VERÁSTEGUI por el lado del PAN, en tanto que el propio AMLO tendrá que marcar la línea en los próximos días entre dos de sus consentidos: ROFOLDO GONZÁLEZ VALDERRAMA y JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL. Un tercer colado es AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

DEL ARCHIVERO…

Apropósito, resultó ser falso que el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI haya renunciado a la Secretaria General de Gobierno.

Los rumores se dieron luego de que el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA comentó ante medios de comunicación sobre algunos cambios que se estarán dando en su gabinete.

Y efectivamente, se sabe que vienen cambios en la estructura de salud donde habrá quien ocupe la vacante que dejó el ahora alcalde electo de Villa Aldama, Dr. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, así como en la Secretaría de Bienestar Social donde dos operadores panistas llegarán a darle un giro a la política social con miras a fortalecer el proyecto 2022, con el agregado de algunos cambios se están dando también con el mismo fin en el área de educación.

En educación, los que operan con miras al futuro 2022 son KIKO ELIZONDO y el Profesor, JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA.

En Bienestar, se habla de la llegada de LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN. En tanto que en salud, bien pudiera ser la ex diputada federal, MARCELINA ORTA CORONADO. Ya veremos.

Todos cambios deben de ser para bien, según dice, pero en esta ocasión también vendrán a fortalecer la ruta política de cara a la próxima elección, y esos nuevos funcionarios estatales ayudarán a “EL TRUCO” VERÁSTEGUI, quien ha venido tejiendo una gran estructura, con amplios tentáculos en todo el estado.

Pero bueno, así las cosas en la entidad por ahora. Ciertamente falta un amplio camino por recorrer, pero si algo saben hacer muy bien, el ex alcalde de Xicoténcatl y el gobernador, es operar.

En cambio, donde de igual manera se están dando cambios en el gabinete, es con el equipo del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien está muy interesado en ganar varias de las gubernaturas en juego, pero también impulsar sus reformas, tarea que lleva ya, OLSA SÁNCHEZ CORDERO, quien dejó la SEGOB para incorporarse al Senado.

No hay duda de que AMLO ya le perdió la confianza al Senador, RICARDO MONREAL ÁVILA tras el descalabro electoral en la Ciudad de México.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, actual gobernador ya con licencia de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación.

De acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en caso de falta absoluta del gobernador, en tanto el Congreso nombra al gobernador interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en este caso es JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA.

Por último, y para finalizar, tenemos que la titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, dio a conocer que será el próximo mes que se estará arrancando con la construcción de un túnel de dos kilómetros de largo, lo cual será de las cosas más complejas en la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula la cual se iniciará el próximo día 14 de septiembre.

El tramo carretero tendrá un túnel de alrededor de dos kilómetros de largo, que es de lo más complejo y caro que trae el proyecto.

La obra tendrá un costo de 6 mil 300 millones de pesos aproximadamente y favorecerá la conexión del centro del país a la zona del puerto de Altamira y también facilitará la comunicación hacia la región occidental pues permitirá reducir tiempos para el traslado de cargas o bien, de quien necesite trasladarse para viajes de negocio o de paseo.

La empresa “Autopista Mante-Tula S.A.de C.V.” que se hará cargo de la obra es un consorcio conformado por las empresas Calzado Construcciones S.A de C.V y Dragados del Sureste S.A. de C.V; ambas forman parte del grupo HYCSA.

