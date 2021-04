T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SE NIEGA MAKI, A AUTORIZAR DESCUENTOS EN COMAPA”….!

X.-AL NO HABER CONVENIOS, NI AJUSTES, SE DEJA DE PERCIBIR INGRESOS EN EL ORGANISMO OPERADOR

X.-INTEGRANTES DEL CONSEJO, OBLIGADOS A CONVOCAR A LA ALCALDESA, PARA PODER AYUDAR A LOS USUARIOS.

COMO UNA muestra más de su insano deseo, con el cual “se agravia arteramente al pueblo de Reynosa”, la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, “cual férrea enemiga” de las familias de todos los sectores de la ciudad, se niega rotundamente, a convocar a reunión de consejo, para no “autorizar convenios, ni descuentos” en los recibos de agua y drenaje, ensañándose la edil con el contexto ciudadano reynosense, porque esta señora, “aun no mitiga su coraje”, porque “nada de lo que a ella, le conviene políticamente”, le ha dado resultados, al grado de que, en las colonias y ejidos de todo Reynosa, “Maki continúa ganándose el repudio del pueblo”, detalle que le confirmarán en las urnas, cuando “la ciudanía vote en contra de su hijo el Makito”.

LO QUE NO SABEMOS, es porque la doctora, se aferra a no ayudar a las familias de Reynosa, las que, con su voto, la llevaron a la Presidencia Municipal, apuntándose que lo que pretende y desea la alcaldesa, es “siempre hacer lo que le da su regalada gana”, pero lo inadmisible e inexplicable es que, “hoy que la gente carece de los necesarios recursos, porque el tema de la pandemia, ha provocado incluso que no haya trabajo ni ingresos, eso a Maki Ortiz, no le ha importado en lo más mínimo, quedándose callada y lamentablemente estática, porque, “al menos por el momento”, en COMAPA, los ingresos se han reducido de manera muy considerable.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, “desde el día 20 o 21 de marzo, en que se quedó acéfala la Comapa, por razones de todos conocidas, desde ese tiempo a la fecha, los usuarios no han tenido la opción “a los beneficios del descuento y los convenios” con el organismo operador, para irse poniendo el corriente de sus pagos, por el servicio que la dependencia, presta a la población reynosense.

LAS OFICINAS de Comapa-Reynosa se han visto desoladas, todo porque la Dra. Maki Ortiz, al ser la Presidente del Consejo Municipal de Administración, cruelmente, no ha querido acordar con los consejeros, los necesarios apoyos, como “descuentos y convenios” que le hace falta mucha falta a las familias de todos los niveles sociales, pero más a las gente de bajos recursos económicos, quienes han tenido que dejar pendiente el problema de la deuda, porque debe recordarse que “en esto o comen o pagan el agua”, a pesar del riesgo de que se les vaya a cortar el servicio, por no pagar los mismos ,en tiempo y forma.

MAKI al mantener la férrea postura de no acceder a la ayuda que requiere el público usuario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con esto se confirma que, a la Presidente Municipal de esta ciudad fronteriza Doctora Ortiz Domínguez, a pesar de hacerse notar como benefactora o que “es buena con las familias de su pueblo, “esto ha sido siempre una constante mentira”, cuyo detalle no lo podemos llamar de otra forma, porque a la alcaldesa, lo que más le importa es atender “son sus mezquinos intereses personales y no los colectivos”.

AYER al visitar las instalaciones de la COMAPA-Reynosa, pude constatar que el área de cajas, “estaba casi sola” y le pregunté a una empleada del organismo que, “si los usuarios, no estaban ocurriendo a pagar sus servicios” normalmente, la respuesta inmediata fue de que, “al no haber convenios” en los pagos, “ni descuentos” en los recibos”, eso ha provocado muy bajos ingresos en la dependencia, todo porque la Presidente del Consejo de Administración Maki Esther Ortiz Domínguez, repito, se aferra a “no convocar” a los consejeros, para plantear las necesidad de ayudar a la gente con los descuentos que, son muy necesarios y más en estos tiempos de pandemia.

LA DOCTORA Ortiz Domínguez, por lo regular “se cuelga la etiqueta” de ser una mujer consciente, prudente e interesada en ayudar a la gente de Reynosa en todo lo que esté al alcance de sus posibilidades, pero en este tan importante caso, la alcaldesa Maki Ortiz, aunque lo negara, “se ha hecho de la vista gorda”, porque, al menos por el momento, “en Comapa, no hay descuentos para la gente”, cuyo tema, la verdad, agravia e indigna a las sociedad en general.

LOS IRRESPONSABLES comportamientos de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, es porque aún no concibe o de plano “no le ha caído el veinte”, respecto a que en su partido el PAN, “no le hayan aceptado, todos sus caprichos”, porque aducen que la muy ventajosa señora, quería “la mitad de los espacios del cabildo” y otros cargos administrativos, esa es la versión que, por cierto nadie descarta, porque en Reynosa, todo mundo sabe que Maki, siempre se encapricha y se aferra a que se haga lo que ella quiere, pero ahora “el tiro le ha salido por la culata”.

EN ESTA publicación (en una foto), damos cuenta que, “cuando hay descuentos en los recibos de agua y drenaje”, los usuarios acuden a pagar sus servicios y, naturalmente, se generan ingresos en COMAPA, pero cuando no hay los referidos beneficios o apoyos, como ahora, POR LA NEGATIVA DE la alcaldesa MAKI ORTIZ, esta actuación de Maki, es de enorme agravio a la sociedad y más en perjuicio de los que menos tienen, porque “la gente prefiere invertir en los alimentos para el hogar” y dejar de pagar el agua, aunque se enfrenten ante el riesgo de que les corten el servicio del preciado líquido, todo esto provocado por “el capricho” de la millonaria alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez.

Y COMO la jefa del pueblo Maki Ortiz, obró por “traicionar a su apartido, el PAN”, cuya postura de traición, no es nada nuevo en la doctora, tengan la certeza que, el alto mando de Acción Nacional en México, a MAKI, “ya no le van a tolerar” caprichos y menos haberse ido de traidora, con su hijo Carlos Peña al Partido Morena, cuya decisión de Maki, ha sido para intentar seguir en la Presidencia Municipal de Reynosa y como Maki, sabe que no tiene segura la candidatura de su hijo Carlos, para que vaya por la Presidencia Municipal, esa preocupación, la verdad, “no se la ha podido quitar de encima”, porque la alcaldesa, en caso de no lograr tener el poder político en sus manos, ESTARÍA CONVIRTIÉNDOSE EN PRÓFUGA DE LA LEY. Y ella lo sabe.

