David Es Castellanos Terán

@dect1608

Se perdió el respeto

La grandeza es una reconfiguración constante del mexicano. El respeto es algo que hace falta consolidar en este país, y para muestra un botón.

¿Quién que no comulgue con el presidente de México, se manifiesta respetuoso? Muy pocos, cuando no piensas igual que el otro es muy fácil ofenderlo y faltarle al respeto de una u otra forma, no siempre es con palabras altisonantes.

En Francia, alguien creyó que faltarle el respeto a un mexicano iba a ser como cambiarse de calcetines… se equivocó.

Se trata del presidente de la Asociación Civil, La AU COIN DU FEU, presidida por Bernard Laureau, quien a través de una amistad en común invitó al pintor y artista tampiqueño Manuel Flores Kuri “Mafloku”, a una exposición en Dijon, Francia.

La obra de arte conocida como “Número 43”, iba a formar parte de las festividades: La semana de la América Latina, después viajaría por otras galerías de Francia.

Desafortunadamente no sucedió, al francés Bernard Laureau, se le hizo fácil decir que la pintura de Mafloku, era un “intruso”, en la sala de exhibición dentro de la oficina del Cónsul Honorario de México; esto sin valorar el esfuerzo del artista y pintor tampiqueño, menospreciando el gasto económico que exige el envío, y desvalorando el tiempo que le invirtió el experimentado pintor tamaulipeco ya con exposiciones en ciudades como Miami, París, Londres, Nueva York, y países como a Noruega, España, Francia, y no me acuerdo en dónde más, por supuesto con orgullo en México, incluso en el presente tiene una exposición abierta en Baja California.

Para fortuna de México y su cultura, Mafloku optó por comunicarse con el Cónsul honorario Jean -Louis Pelletier, en Dijon, Francia y notificarle que la pintura “Número 43”, debía ser retirada de la exhibición, la postura era clara, a México, no solamente se le quiere también se le respeta en todos los ámbitos y en cada rincón del mundo.

Es importante que los mexicanos sepan que pueden competir en todos los sentidos, pero sobre todo que el respeto debe consolidarse por arriba de cualquier intención de sobresalir en el extranjero, a México hay que amarlo, cuidarlo y respetarlo.

En la intimidad… Felicidades al PRI, el papá de todos los partiditos. Dios guarde a México y llene de sabiduría a López Obrador porque se le está haciendo bolas el engrudo.

davidcastellanost@hotmail.com