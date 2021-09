Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

SE REÚNE GOBERNADOR DE TAMAULIPAS CON SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Pone en marcha el Gobernador de Tamaulipas la nueva ruta carretera TAM-Bajío, ruta carretera de 107 kilómetros de alta especificación que ahorrará hasta 2 horas de recorrido entre el sur de Tamaulipas y los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Al proyecto se invertirán 7 mil millones de pesos.

Sin duda, este martes fue un día importante para Tamaulipas, cuando el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado por el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, puso la primera piedra de la carretera TAM- Bajío, en la ruta Mante- Ocampo- Tula, la cual conectará, de forma más eficiente y directa, a las entidades del Bajío con la región sur de Tamaulipas, con lo cual habrá de fortalecerse el comercio, la industria y el turismo, entre ambas regiones.

El mérito del Gobierno de Tamaulipas fue haber recuperado la concesión de la vía, la cual recorrerá los municipios tamaulipecos de Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula y unirá a Tamaulipas con los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, con una longitud de 107 kilómetros, y con especificaciones A2, lo que significa reducir los tiempos de traslado, hasta en 2 horas, entre el Centro-Bajío de México, y la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira.

Ello representa una importante oportunidad de ahorro para los turistas y empresas transportistas, así como el acercar al Puerto Industrial de Altamira, para fortalecer las oportunidades de negocio y la creación de nuevos empleos

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, una de las principales regiones industriales del país, reconoció la visión del Gobierno de Tamaulipas al impulsar proyectos que fortalecen el desarrollo económico regional y local. Rodríguez Vallejo reafirmó sus buenos deseos para el Gobernador Cabeza de Vaca al asegurar que «vienen cosas buenas para Tamaulipas. Esto es tener visión Gobernador Cabeza de Vaca. Siempre he dicho que tu visión está habilitada por lo que conoces, si tú solo conoces tu municipio y tu estado, tu visión está limitada, pero si tú conoces tu país tienes una visión más amplia y si conoces el mundo tendrás una mejor visión y creo que tú eres un hombre con visión, que has logrado ver en este proyecto la posibilidad de acercar el Golfo de México”.

Esta importante obra carretera requerirá de una inversión privada de 7 mil millones de pesos, por parte de Grupo Hycsa, lo que incrementará la conectividad mediante una vía alterna de altas especificaciones, que conectará el sur de Tamaulipas con la región centro occidente del país, a fin de obtener ahorros en los tiempos de recorrido y disminuir los costos de viaje de los usuarios.

La carretera TAM- Bajío está proyectada a convertirse en una de las principales vías utilizadas por el turismo y los sectores comercial e industrial. Además, su construcción generará más de mil 200 empleos directos y 3 mil 400 empleos indirectos, y adicionalmente se utilizarán más de 250 distintos equipos de acuerdo a su etapa de construcción. Este proyecto generará una gran derrama económica para el sector transporte, hotelero, turístico, gastronómico, comercial e industrial.

Una gran obra, sin duda, para un gran estado, que vendrá a fortalecer la economía de la entidad y a generar nuevas oportunidades de negocio para diversos sectores de la sociedad tamaulipeca.

1. Por cierto, y hablando del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió en la capital del país con el secretario de Gobernación del Gobierno federal, Adán Augusto López, con quien sostuvo una reunión de trabajo. Al término del encuentro, ambos personajes se retrataron y el mandatario tamaulipeco, en su cuenta de twitter, expresó: “Agradezco todas las atenciones del secretario de Gobernación y ex colega senador, @adan_augusto, durante nuestro encuentro del día de hoy. Acordamos fortalecer el diálogo y trabajar en estrecha coordinación por la seguridad y la prosperidad de Tamaulipas. Una reunión por versiones no oficiales, que se si dio en un marco de respeto y voluntad para encontrarle solución a los temas comunes buscando ante todo el beneficio para la ciudadanía. 2. Por cierto, al que nada le gusta y siempre parece “un pelo en la sopa”, es el “Perro Pantorrillero”, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien siempre tiene que encontrar motivos para estar a disgusto, enojado, frustrado, encabronado, y emitir una serie de barbaridades de su ronco pecho.

De la reunión entre ambos personajes, el “Pantorrillero”, más rápido que veloz, escribió en sus redes sociales: “No se vayan con la finta. El secretario de Gobernación lo recibió -al Gobernador de Tamaulipas- sólo por cortesía política; pero es claro que no está nada cómodo en la foto. La mejor prueba de que no librará la cárcel es que no lo recibirá nunca más el presidente Andrés Manuel López Obrador ni ningún otro secretario del Gobierno de la 4T.

¿Usted cree eso? Yo no. Y le doy un par de datos sobre el tema. Primero, en entrevista reciente con Carlos Loret de Mola, en Latinus, la ex secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, le dijo al reportero, a pregunta expresa, que ella si se reunió en varias ocasiones con el Gobernador de Tamaulipas, porque primero es la gobernabilidad. Y el mismo principio me parece es el argumento de Adán Augusto López, porque ese es su trabajo, conciliar y llegar a acuerdos por el bien del país.

El otro tema. Y como no es lo mismo la magnesia que la gimnasia, cosa que parece no entiende el chilango de Rojas Díaz Durán, los temas judiciales son un asunto que debe ser resuelto por las autoridades competentes, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero a lo mejor esto es algo que su limitada inteligencia no le da a Rojas para entenderlo, aunque se sienta el muy muy por tener un doctorado Honoris Causa. Y por esa misma razón él no debe nunca llegar a ningún puesto de Gobierno, porque no entiende de conciliación y de legalidad. Si el pudiera ya hubiera desaparecido los poderes en el país, porque su personalidad es atrabancada, autoritaria, dictatorial y monárquico.

Rojas Díaz Durán no razona. Bueno, razona hasta que el fuego le está llegando a los aparejos. Hay que recordar que este tipo fue corrido vergonzosamente por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, por ese carácter rijoso, petulante y dictatorial que tiene y que lo lleva a enfrentarse con todos, hasta que ve que sus barbaridades tienen consecuencias.

Por eso, Rojas Díaz Durán anduvo amparado en Tamaulipas hasta que el miedo lo empezó a doblegar y decidió mejor no pararse porque recordó que tiene cuentas pendientes con la justicia.

Yo insisto en que la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el Gobernador de Tamaulipas, fue fructífera y deberá aterrizar beneficios para todos los tamaulipecos. Tiempo al tiempo.

