¡Punto de vista…!

Por Guadalupe E. González

“SE TAMBALEA LA ELECCIÓN DE NUEVO LAREDO”..!

TODO parece indicar que, por la versión sobre irregularidades expuestas, por dos de los Magistrados que, “votaron por la revocación del resultado”, en la elección del municipio de Nuevo Laredo, “se tambalea la elección en aquel puerto fronterizo”, cuyo tema en mi punto de vista se antoja interesante, porque este tan sonado caso, habrá de ser llevado a la Sala Regional del Poder Judicial Electoral.

ASÍ ES QUE La elección por la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo el pasado 6 de junio, la que aun favorece a Carmen Lilia Canturosas, puede variar, cuyo tema no se descarta, porque hay el suficiente sustento, para que se anule la elección, detalle por el que, de surtir efectos la impugnación hecha por el equipo político de la candidata del PAN Yahleel Abdala Carmona, esto conllevaría a la invalidez del resultado ya conocido, en el que hubo de por medio una enorme gama de irregularidades, como el que hubiere boletas de más en las urnas.

LA REVOCACIÓN de la elección en Nuevo Laredo, se plasma al ver como los Magistrados del Poder Judicial Federal Electoral allá en Campeche, ordenaron el recuento en todas las casillas por la gubernatura, debido a que la ley electoral es muy clara y en esto se funda, por qué se tuvo que proceder a la impugnación por parte de Acción Nacional. Contemplándose un dato de muy clara precisión el cual se refiere, “al número de todos los votos nulos, que son mayoría entre el primero y segundo lugar”, cuestión por al que, repito, no se descarta que, las cosas, electoramente hablando, puedan cambiar, por lo que establece la misma ley.

LAS EVIDENTES irregularidades detectadas durante el proceso electoral en Nuevo Laredo, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), en plan candente y jurídico “demandaron anular” esta compleja elección, porque hicieron patente que en la misma, hubo la intromisión de manos ajenas en esta actividad cívica electoral, la que a nuestro juicio, debió ser transparente y no lo fue, “por estar plagada de inconsistencias” y más porque “nada, ni nadie puede estar por encima de la ley”, ejemplificándose que, en la mayor parte de las casillas “hubo dobleteo de votos” y además se detectó “a votantes que no correspondían a las casillas”, donde emitieron su sufragio. Y por ende “esta patraña electoral”, no la vamos a dejar a la deriva.

PANISTAS entrevistados anoche, recordaron que, tras el desarrollo “del conteo voto por voto”, se constató la gran cantidad de trapacerías, las que no dieron certeza legal y honesta de una jornada electoral transparente, motivo por el que, ya se toman cartas en el asunto, para que el Tribunal Regional Federal Electoral, analice a fondo el tema de la impugnación y por ello, se tiene que exigir lo que en el marco de justicia establece la ley electoral”. Porque sería inconcebible que los del PAN, “dejen la decisión en manos de quienes pretenden agenciarse un triunfo que legalmente no lograron” y para ello señalaron los panistas que, “no se van a quedar con los brazos cruzados”. Y para ello, la autoridad Electoral, tendrá que atender el justo reclamo”

ALGUNOS de los militantes y simpatizantes del PAN, señalaron no querer que que se les dé el triunfo o se les favorezca, abundaron los panistas Neolaredenses, lo que a la vez demandaron se obre con justicia y no se permita la violación a la ley electoral. Y si aludieron que si hoy están aquí haciendo patente este candente reclamo, es porque “tienen las evidencias de las irregularidades en sus manos”, inconsistencias que, de acuerdo a la ley, “deben ser analizadas”, lo que a nuestro juicio, es la obligación de la autoridad, para que norme el criterio jurídico y por la veracidad de las trapacerías en las urnas y en las mesas de trabajo, se proceda en consecuencia, eso es lo que demandamos, remarcaron los quejosos albiazules.

