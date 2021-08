Secretaría de Salud se duerme

Punto Final

Cd. Victoria, Tam.- Primero fue con el gobernador de Tamaulipas, el gobierno federal emprendió una cacería contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca en las vísperas del proceso electoral del pasado 6 de junio, el ejecutivo estatal fue acusado por los delitos de delincuente organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, con ello, se logró que el PAN en Tamaulipas perdiera fuerza y fuera derrotado en las elecciones donde Morena ganó la mayoría de las diputaciones locales (16) y los alcaldías en los municipios más grandes.

Ahora parece repetirse la historia, pero contra el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la República lo requiere por supuestos actos de corrupción, específicamente por haber aceptado sobornos para votar a favor de la Reforma Energética, pero además se le acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ricardo Anaya fue ex candidato a la presidencia de la República en el 2018, proceso electoral federal que ganó el 1 de julio de ese mismo año Andrés Manuel López Obrador.

Con las acciones enfocadas contra Ricardo Anaya Cortés, quien ya se encuentra prófugo y cruzó la frontera con total libertad precisamente por Tamaulipas, se convierte en el segundo panista que ya no contendería en el 2024 por la presidencia de la República, el primero que sonaba fuertemente fue sin duda el gobernador desaforado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Aunque el mandatario federal ya se desmarcó de la acusación contra Anaya Cortés, queda claro que todo es parte de una estrategia para quitarlo del camino y que Morena tome mayor fuerza en la elección federal del 2024, pues igual le funcionó en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca en las elecciones del 6 de junio, en la que se eligieron 43 alcaldes, diputaciones federales y diputados locales.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas se tomó muy en serio el descanso el fin de semana manteniendo un total hermetismo con respecto al registro de nuevos casos de coronavirus y defunciones por esa enfermedad, pues a menos de 10 horas para que el regreso a clases presenciales el mapa epidemiológico y la estadística no registró movimiento alguno, conservando como última información la registrada desde el viernes 26 de agosto.

Tan es así, que es más mucho más fácil obtener los datos a través del enlace que proporciona la red social de Facebook, donde Tamaulipas figuró el 29 de agosto con un total de 559 nuevos casos y un acumulado de 85,511 casos.

La cifra, hasta el cierre de esta aportación, difiere mucho de la que aparece en el último registro de la aplicación CovidTam, donde el acumulado es de 77 mil 110 casos, sin especificarse la cantidad de nuevos contagios hasta ese momento.

Todo indica que la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde la titular es Gloria Molina Gamboa, guarda cierto hermetismo pese a la importancia de conocer los datos por el ya anunciado regreso a clases presenciales para este lunes 30 de agosto.

Y ya que andamos por esos rumbos, también el fin de semana se pudo constatar largas filas de familiares de pacientes de Covid en busca de obtener oxigeno para sus enfermos, tema en el que tampoco la SST salió a dar alguna versión.

En cuanto al tema educativo, en el que presuntamente SST y Secretaría de Salud trabajan de manera coordinada y asegura estar listos, hasta la semana pasada hubo reportes en varios municipios en los que algunos docentes se contagiaron durante la asistencia presencial a los Consejos Técnicos Escolares, e incluso nos hicieron saber de al menos dos defunciones.

De igual manera trascendió que hay muchas escuelas que no están en condiciones para el regreso de clases presenciales, al no contar con agua y no haber sido visitadas por la Secretaría de Salud para otorgarles la certificación de Escuela Segura, el primer requisito para poder recibir alumnos e iniciar labores educativas.

Si esa es la manera en que SET y SST trabajan de manera coordinada, desconocemos como vayan a organizarse cuando se multiplique el número de contagios en la entidad, porque al menos, la autoridad educativa ya dejó muy claro que se actuará con el levantamiento de actas a los docentes que se ausenten de sus labores y no justifiquen con un documento oficial el motivo de sus inasistencias, al fin y al cabo, que como funcionarios ellos si se cuidan sosteniendo las reuniones de manera virtual.

Agréguele usted los abusos en que han caído los directores de algunas escuelas al aplicar el cobro de lo que denominan ellos cuota de inscripción, ya ni siquiera lo disfrazaron como aportación voluntaria. Por si fuera poco, si los padres de familia querían una explicación no había quien se las otorgara porque el encargado de cobrar dicha cuota era personal administrativo que no podía dar mayores datos, y para acabarla, el pago era aplicado por la escuela no por un comité de padres de familia, vaya, a chaleco lo aplicó la dirección.

Lo anterior representa una violación al Articulo 3º Constitucional, Fracción IV, que señala, Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Habrá que ver si en este tipo de casos actuará la Secretaría de Educación o simplemente hará como que no ve.

Lo que mal empieza mal acaba, y todo indica que así le sucederá al alcalde electo quien todavía no toma posesión y ya anda embroncado con las decisiones que al parecer tomará, el primer y peor error será imponer a Eliseo García Leal en la gerencia de Comapa, aunque ya se menciona fuerte el rumor de que el panista Alfonso Risk sería el salvoconducto de Gattás para darle ese puesto en caso de que se le compliquen las cosas y así quedar bien con el gobierno del Estado.

El segundo error, otra imposición sería la de Uvaldo Castillo en la dirección de Comunicación Social, quien se distingue por su soberbia y ya anda peleado con muchos comunicadores.

Imagine ese escenario, de pronto el 1 de octubre el Consejo de Administración de Comapa puede votar en contra de la propuesta del alcalde y de la misma manera en el resto de las áreas. Las consecuencias serían muy graves, el gobierno del Estado lo dejaría con cero apoyos, podría quitarle incluso los policías, como se lo hizo a la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez y al alcalde de Matamoros, Mario López.

Grave se avisora la situación para la próxima administración municipal, si bien Lalo Gattás ya anda buscando recursos a nivel federal por supuesto que no existen garantías de que se los otorguen, deberá hacer a un lado la soberbia y el autoritarismo, es cierto ya ganaron el 6 de junio, pero ese fue solo un pasito, lo verdaderamente importante es gobernar para beneficio de los victorenses y no hacerlo como sus antecesores, solo para llenarse los bolsillos de dinero.

¿Por cierto, recuerdan a Jr. Gattás? Exacto, el hijo del alcalde electo, no se olvida aquel video que publicó en Facebook en el que llamó nacos a los victorenses. Pues resulta que ya se anda apuntando para integrarse al equipo de Eduardo Abraham Gattás Báez, y según lo publicado por el mismo en Facebook ya se acudió a la reunión del Frente Juvenil de Colectivo 7 Internacional A.C., “Mostrando la entrega y compromiso que los jóvenes tienen por construir una mejor capital”, ahora si, primero nacos y ahora le surgió el amor por los de Victoria, esperemos y no vaya a resultar un emulo de Tania González, quien se enriqueció a la sombra de su padre, Xicoténcatl González Uresti, cuando este último era alcalde de esta misma ciudad.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.