PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Secretarios generales candidateados, que no llegaron

1.- Aunque el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos siempre ha estado en la lista de la sucesión estatal, ahora que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo una referencia que lo “destapa” o confirma en ese camino, lo pone en primera fila de la lista azul. Sobre el tema vale la pena traer a este espacio algunos antecedentes del pasado reciente. Cuando menos tres de estos hombres, fueron candidateados, pero ninguno llegó al poder, ni siquiera a la candidatura.

Por principio de cuentas, un Secretario de Gobierno es responsable de la política interior en este caso de Tamaulipas, tiene el pulso del estado, conoce a todos los líderes de opinión, a las cabezas principales de la iniciativa privada, está en contacto con sindicatos y gremios de lo más diverso, es el enlace del Ejecutivo con los otros dos poderes, ahora que el Legislativo estará en manos de la mayoría morenista tendrá especial importancia esta articulación.

En pocas palabras es la persona más influyente y conocedora del pulso social del estado.

Aquí lo interesante es que, pese a esas características, que por cierto han hecho en diferentes momentos, que los secretarios generales de gobierno, Morelos Jaime Canseco, Bruno del Río Cruz y Joaquín Contreras Cantú fueran candidateados en su momento como posibles sucesores. La realidad es que hasta ahora ningún Secretario de Gobierno llegó a obtener la candidatura a gobernador.

Algunos Secretarios cubrieron interinatos, fuel el caso de Don Juan Guerrero Villarreal, por 10 días.

De los antes mencionados, Morelos Jaime fue quizá el que tuvo mayores posibilidades porque fue impulsado con mucha fuerza por el entonces gobernador Enrique Cárdenas. Pero ninguno de los tres mencionados logró la candidatura porque la sucesión durante el priismo la decidía el Presidente de la República en turno.

Como Enrique Cárdenas y Emilio Martínez Manautou tenían gran ascendencia en el centro, se llegó a pensar que si podían haber influido.

La cuestión es que ahora en 2021, es claro el posicionamiento del actual gobernador tamaulipeco hacia el interior de su partido, y no hay duda de que será él quien ejerza el dedazo correspondiente. Pero también de aquí a la fecha formal del destape pueden pasar muchas cosas que pueden influir en el Gran Elector.

Por lo pronto estamos de acuerdo con FGCV, que el Secretario General de Gobierno, el actual y el de todos los tiempos, realizan una gran tarea que no siempre se valora por el ciudadano común, sólo cuando se pierde la paz social, cuando esta es irrumpida por algún estallido de violencia, entonces nos damos cuenta de que ese funcionario, el segundo en importancia en la estructura estatal ha dejado de hacer algo porque perdió el control, pero en caso contrario no percibimos ni reconocemos la importancia de su desempeño.

Así las cosas, en condiciones excepcionales cómo las de 2021 y las del año que viene, todo puede suceder y por lo pronto las posibilidades de que César Verástegui sea ungido como candidato del proyecto azul son reales.

Los primeros 90 días de Gattás. – Suena interesante escuchar al presidente municipal electo, Eduardo Gattás, durante una entrevista periodística en la que expresó: “nos preparamos toda la vida para este momento (se refiere a asumir el poder), traemos muy buen equipo de trabajo que va a ser la clave”.

Esas declaraciones quizá den tranquilidad a los ciudadanos, porque quiere decir que debe estar enterado que todos los alcaldes, cuando inician su gestión tienen que adquirir a la brevedad un mínimo de 20 camiones recolectores de basura y reparar otros 20, que son los que compró su antecesor. Es una de las primeras acciones que se estaría esperando.

Con la excepción de Xicoténcatl González que desde el primer día sólo fue de paseo al edificio del 17 Hidalgo, todos los Ediles han tenido que adquirir unidades motrices para recoger basura. Oscar Almaraz compró 25 vehículos, que fue con los que intentó trabajar el actual trienio, pero sin incorporar ningún nuevo equipo motriz.

No recordamos a Xico que adquiriera ningún camión para este servicio, empezó quejándose de las unidades que estaban fuera de operación, es decir no estaba enterado, como ahora lo está Gattás, de que cada inicio de gestión, el gran problema es la falta de unidades para el servicio de recolección de basura, lo cual tiene que salvarse con la renta de camiones de volteo, mientras se licita y tramita ya sea crédito, o se hacen un plan de pagos de acuerdo a los ingresos del municipio.

Como Xicoténcatl no compró ninguna unidad, por eso Victoria vivió la peor etapa de inmundicia en sus calles, lo cual no quedó resuelta hasta que llegó Pilar Gómez a reemplazarlo en la Presidencia y tuvo que hacerlo con la renta de unidades porque no había otra manera de enfrentar el problema en el último año de gobierno.

A nuestro parecer el Cabildo debe de establecer en un reglamento interior la obligatoriedad de que cada administración compre la mitad de las unidades que se necesita para el servicio público de limpieza y obviamente reparar la otra mitad que adquirió su antecesor. Esto fue una regla no escrita que asumieron los gobiernos priistas sin chistar, pero los valores y el compromiso que de manera natural ejercían los políticos, hoy han desaparecido.

Por lo tanto, estas actuaciones que de manera natural se cumplían, ya no puede quedar al albedrío de una administración, no se puede repetir la historia que protagonizó Xicoténcatl González. En algún apartado del ejercicio presupuestal tiene que estipularse esta inversión.

Otro problema es la reposición de lámparas que es una labor continua porque estas unidades tienen cierto número de horas de vida, y los doce meses del año tienen que ser repuestas las que quedan fuera de servicio.

EL CONSUMO DE LA CFE Y EL MERCADO. – La tercera queja de los alcaldes novatos e inexpertos, es quejarse por la cuenta de consumo con la CFE. Esto es una cadena, porque cada inicio de gestión hay un remanente de la administración anterior, eso le ocurre a todos Y no es porque tengan retraso, sino porque hay una fecha de corte y de pago, eso ocurre en el traspaso de cualquier casa de renta cuando no entregan el medido o no acuden a liquidar y que va acompañado de un corte de servicio, lo cual en el caso del Ayuntamiento no puede ocurrir, porque significa dejar sin luz a la ciudad.

Quizá ahora al iniciar el trienio en un mes par, será un mínimo lo que quede en la cuenta, y a su vez cuando el gobierno de Gattás entregue también dejará un saldo pendiente, eso es algo natural, pero muchos de los Ediles que no se prepararon con tiempo, como ahora lo ha hecho el alcalde electo no lo saben, asimismo ignoran muchas otras cosas.

Por ejemplo, que el mercado municipal es propiedad de varios particulares. Al ser dueños los comerciantes hay una figura legal que obstaculiza de alguna manera ejercer inversiones municipales, si acaso donaciones de materiales, como de manera reciente lo hizo la actual gestión de Pilar Gómez al aportarles pintura para que cada quien diera mantenimiento a su local.

Cada tres años los diferentes alcaldes victorenses piensan que pueden resolver el problema del mercado Argüelles, pero sólo les pueden dar esperanzas o “mejoralitos”, porque el dinero público no puede aplicarse en propiedades de la iniciativa privada. ¡Imagínese! los comerciantes de la Hidalgo también podían reclamar que les pinten sus fachadas, ellos y muchos otros.

Claro que hay una parte del mercado que no es propiedad privada y ese si puede rehabilitarse, pero un proyecto total está complicado.

EL ENORME PROBLEMA DE LA COMAPA. – Y el problema más grande es el del agua. Pero además de la falta del recurso natural, la COMAPA es un enorme problema, empezando por su sindicato, pero de esto ya se irá enterando la próxima administración, porque en esto no hay forma de enterarse, ni prepararse hasta que ya tienes la “bomba” en la mano, o dicho de otra manera, <sólo la cuchara sabe el fondo de la olla>.

Por otra parte, es buena decisión del alcalde electo asignar la gerencia de COMAPA a alguien que ya pasó por dos ocasiones en ese cargo, que es el caso del Ing. Eliseo García Leal con 9 años de experiencia y sobre todo ya sabe lidiar con el sindicato.

Finalmente, celebramos que Gattás se halla preparado para gobernar, le facilitará el verdadero aprendizaje. Esto es como ir a la universidad, se tiene teoría que facilita el desempeño de una tarea, pero la verdadera enseñanza empieza a partir del primer día del ejercicio profesional.

Suena bien su propuesta de un programa de 90 días con metas y acciones, porque todo lo que se mide permite valorar resultados, de igual forma su compromiso de integrar elementos con experiencia, buena actitud y manos limpias, claro que lo mismo ofrecieron sus antecesores, pero cada tres años hay una nueva esperanza, por esa esperanza votaron los victorenses, muy pronto Gattás pasará al pizarrón a demostrar sus capacidades y se confirmará que tanto “se preparó”, veremos y diremos.