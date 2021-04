AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Semana Santa de grilla y política

Registros y arranques de campaña

Los Fernández con el PAN en Mante

Renuncias en el PRI; fracturas en Morena

La liebre

Este domingo de resurrección, y último día de la Semana Santa arrancan las primeras campañas del proceso electoral más grande de la historia y lo hacen con el país tratando de salir de la pandemia del COVID-19, con un plan de vacunación que avanza a paso lento y en medio de un clima polarizado por polémicas en los partidos políticos, en instituciones de gobierno y hasta con broncas del Presidente AMLO y FÉLIX SALGADO contra el INE, consejeros, magistrados y jueces, además de procesos judiciales abiertos de manera temporal contra políticos y gobernadores que no comparten ni aplauden las políticas de trabajo del mandatario nacional.

El reto para la autoridad electoral es lograr que, aún con todos estos factores sobre la mesa, se pueda sacar a las urnas a la mayor cantidad de ciudadanos posibles a que emitan su voto el 6 de junio.

Aquí en Tamaulipas, estas elecciones son cruciales para el futuro del proyecto político que encabeza el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien junto con su partido buscan mantener el control del Congreso local, además de buscar ganar la mayoría de las presidencias municipales y rescatar la mayoría también de las diputaciones federales que están en manos de morenistas.

Y es que los reflectores están puestos en Tamaulipas; una por el tema del desafuero y dos, porque en caso de que le hagan lo que el viento a Juárez a CABEZA DE VACA, pues sus bonos subirían como la espuma en em camino por el 2024. No hay que olvidar que el mandatario tamaulipeco tiene interés de buscar la candidatura del PAN a través de una poderosa alianza con gobernadores, empresarios, políticos y organizaciones que no quieren a Morena y ni al propio AMLO: es un fuerte prospecto presidencial, por eso lo quieren sacar del camino.

De las campañas políticas que iniciarán este próximo domingo, sin duda la que comienza con más atención es la de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, candidato panista a diputado federal por el VI Distrito que tiene como cabecera a El Mante. «CHENTE», arrancará en el municipio de González, donde ya es candidata oficial, registrada ante el IETAM a la presidencia municipal GABY VERLAGE, y quienes llevan como compañero de fórmula para la diputación local al Dr. JUAN JOSÉ GARCÍA ZAMUDIO. Son sin duda candidatos de peso político, pero también de mucho trabajo territorial que los lleva sin duda alguna al camino de la victoria electoral.

En fin, lo interesante será observar, primero, la capacidad de operación política- electoral de GARCÍA CABEZA DE VACA y algunos de sus principales operadores, siendo el Ingeniero, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el que más destaca, y quien ha dado excelentes triunfos electorales al Partido Acción Nacional

DEL ARCHIVERO…

Como lo dijo en su tiempo JOHN F. KENNEDY: los cambios son inevitables.

Estos cambios se seguirán dando en el Mante y en municipios de la región cañera aunque los gobiernos seguirán siendo panistas, pues es eso lo que se ve venir en la elección ante la situación tan lamentable de otros partidos que no tuvieron la capacidad ni la inteligencia y ni la visión para postular candidatos competitivos que le puedan cuando menos sacar un susto a los candidatos del PAN, tanto a las diputaciones federales como a las diputaciones locales y a las alcaldías.

Recientemente las designaciones que se dieron en las candidaturas de MORENA a todos los cargos de elección popular, así como las planillas de candidatos a síndicos y regidores del PRI, un partido político que amenazaba con retornar en lugar de amainar esas diferencias, las recrudecieron entre sus grupos y tribus internas, además de que la sociedad observó de que aunque han prometido cosas «diferentes», la realidad es que ofertan y ofrecen más de lo mismo de siempre.

De hecho en la planilla del PRI Mante observamos algunas candidatas y candidatos que en procesos electorales pasados se desvivieron con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero ahora fueron premiados por LUIS GERARDO MONTES, dejando en el olvido a verdaderas mujeres y hombres que a pesar de la discriminación siguen en las filas del tricolor, y otras tantas personas del PRI se fueron a MORENA y a otros partidos políticos, buscando satisfacciones personales y no la de servir realmente a la sociedad.

Son realmente situaciones que la ciudadanía deberá analizar en su momento, pues realmente son pocos los partidos y candidatos que tomaron en cuenta a personas que le han apostado y que seguirán apostándole al desarrollo y crecimiento del Mante.

Por ejemplo, en el PRI Mante causó revuelo la renuncia del licenciado, ERNESTO “EL NEGRO” VARGAS SOSA a ese instituto político, donde militó por más de 50 años. De hecho fue el primer líder juvenil en el tricolor de la urbe cañera.

“EL NEGRO” VARGAS creía que su partido le daría la oportunidad de ser candidato a regidor en esta contienda, pero ni siquiera le tomaron en cuenta su militancia y su trabajo como a muchos otros, optando mejor por renunciar.

En MORENA se quedó PATY CHIO como candidata a la alcaldía, lo cual provocó fracturas internas entre las tribus lopezobradoristas, además de la payasada del Dr. RIGOBERTO HERNÁNDEZ CARBALLO de cambiarse de camiseta y de color en último momento tras irse a registrar por el partido verde a la alcaldía y abandonar a Morena, donde presumía traer la camiseta de AMLO bien puesta. Pero en fin. Ahí se les ve, y se les nota el cinismo y lo falso que son.

En lo personal llama la atención la inclusión del empresario SERGIO SAÚL FERNÁNDEZ MEDINA, hermano de JAIME FERNÁNDEZ como candidato suplente del PAN a la alcaldía, es decir va como suplente del Arquitecto, NOÉ RAMOS FERRETIZ. Candidato a la alcaldía.

La inclusión de SERGIO SAÚL FERNÁNDEZ MEDINA en el proyecto político de NOÉ RAMOS habla bien del interés de sumar a personas realmente valiosas y que se han caracterizado por trabajar en beneficio del desarrollo de la urbe cañera.

De hecho, NOÉ RAMOS integró una planilla de candidatos a síndicos y regidores a ciudadanos, a militantes del partido y a representantes de diversos sectores del municipio, con una muy clara visión de futuro para El Mante.

Por cierto, FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA quedó registrado ante el IETAM como candidato del PAN a la presidencia de Gómez Farías.

De hecho el CDE que encabeza LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN registró a diversos candidatos en forma supletoria, destacando la señora NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, quien va por la reelección en Xicoténcatl; MELCHOR BUDARTH BÁEZ, como candidato del PAN en Ocampo y JANETH NÁJERA como candidata a la alcaldía de Nuevo Morelos, donde por cierto su hermano es quien coordina todo lo relacionado con su proyecto político.

En Altamira, CIRO HERNÁNDEZ también ya quedó oficialmente registrado ante la autoridad electoral como candidato a es alcaldía. Lo acompañaron sus compañeros de fórmula: ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, candidata a la diputación local distrito 18 y ELIZABETH HUMPHREY OLEMEYER, candidata a diputada local por el distrito 19.

Y ya por último, para cerrar esta columna escrita en día santo (no me dan chance de vacacionar los grillos), les compartimos un párrafo de una canción popular de Los Tigres del Norte, con la idea de que si andan apoyando a un candidato o candidata a lo que sea, no se apasione y tampoco se ilusione con la promesa de alguna chamba, pues es claro que como dice esa canción titulada La Liebre…Unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan…unos gastan el dinero y otros son los k trabajan.

[email protected] [email protected]