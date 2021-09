Señalan presunta negligencia en Hospital Civil de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas. – La madre de un bebé que nació hace una semana, aseguró que, durante el parto, los médicos que la atendieron dejaron caer a su bebé.

Genesis Aylin Del Río, indicó que desde hace cinco días que nació su bebé, no le permitían ver a su hijo, esto a pesar de solicitarlo constantemente, argumentando que el personal médico simplemente no les da respuesta.

Señaló que, hasta el día de hoy, después de la presión que han ejercido, les permitieron ver al bebé, quien aparentemente tiene un hematoma en la cabeza y en uno de sus ojos, como consecuencia del golpe recibido.

“Estuvieron ahí varios, pero eran jóvenes como que eran pasantes, y no me quisieron mostrar al bebé cuando nació, yo se los pedí y me dijeron que no que lo iba a revisar el doctor y así se fueron, se salieron con el bebé ya no me dejaron verlo. Cuando me pasaron al cuarto fue el pediatra y me dijo que había nacido con un golpe, pero no me lo enseñaron, que le tenían que hacer estudios y ya, no me dejaron entrar al cunero”.

Aseguró que no supo nada de su hijo después del nacimiento, ya que ni siquiera dejaron que lo viera, por lo que pidió que intervengan las autoridades competentes.

Expuso que acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar su denuncia, pero le señalaron que es un proceso tardado, por lo que solicitará el apoyo a la casa Violeta, una asociación civil.

Añadió que a su hijo le han hecho varios estudios de todo tipo, por lo que temen que el niño tenga alguna secuela en el futuro.

Dieron a conocer que han buscado la forma de cambiar a su hijo de hospital, pero no lo han hecho porque los personales del civil de Madero le argumentaron que, de sacar al bebé, será bajo su responsabilidad y el nosocomio se deslindará de cualquier situación que se presente.