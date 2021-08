LETRAS PROHIBIDAS

¿Será AVA o JR…?

Clemente Zapata M.

En poco más de un mes iniciará el proceso electoral 2021-2022. El más atractivo para los tamaulipecos, porque se jugará el cargo más importante de esta parte del país: La Gubernatura.

Muchos son quienes persiguen la candidatura en sus respectivos partidos políticos, pero serán muy pocos los que realmente logren alcanzar tan ansiada posición.

Cualquier aprendiz de político, e incluso los experimentados, no puede dar por muerto al Partido Acción Nacional (PAN), tampoco al Revolucionario Institucional (PRI) ni hacer menos a los llamados partidos “satélites”.

Tampoco pueden dar por hecho que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), basándose en los resultados del seis de junio, tiene un cheque en blanco, porque los resultados de la Consulta Popular, del uno de agosto pasado, fueron un balde de agua helada para quienes se proclamaban victoriosos.

Lo que sí es cierto, es que en la enorme lista de suspirantes de Morena están punteando dos figuras, como las primeras espigas más altas de un trigal.

Uno de ellos es el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien tiene más de un mes que se auto destapó y además su compañero de bancada, JOSÉ NARRO CÉSPEDES, vino a tratarlo de meter con calzador hacia el interior de Morena, convocando a la unidad, a un especie de cargada hacia el tamaulipeco.

NARRO es el presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el Senado de la República; es zacatecano. Es decir no es el Presidente de la Bancada de Morena en el Senado; tampoco es el dirigente nacional de Morena o algún funcionario de “alta alcurnia” de Palacio Nacional.

NARRO es un compañero de bancada que con buena fe respalda a su compañero Senador. Aunque cabe reconocer que ello no demerita para nada el trabajo de relaciones públicas que AMÉRICO VILLARREAL ha venido haciendo y nadie le puede negar el derecho de continuar su luchita…

Por otro lado, uno de los personajes que desde febrero del 2019 ha venido recibiendo una constante metralla es JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, conocido mejor como JR.

Todas las apuestas lo han venido “dando por muerto” desde hace muchos meses pero sigue vivo. Un día sí y otro también lo “renuncian”, pero sigue chambeando. Incluso lo señalan de “perseguido” por el propio Gobierno federal y anda muy libre…

Pero JR no sólo sigue vivo, libre y chambeando, pues el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO, dejó en claro que no hay una demanda en su contra, no hay ningún tipo de investigación para el coordinador de Delegaciones federales de la Cuarta Transformación en Tamaulipas.

A pesar de la metralla, de los brutales golpes bajos y de las candentes dagas mediáticas que impactan la figura de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, desde Palacio Nacional no se ha dado algún pronunciamiento en su contra.

Incluso el “lodo” que le han lanzado a JR, ha sido “limpiado” por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde el púlpito de “La Mañanera”; es decir en “horario estelar”.

En Tamaulipas, es JR el funcionario federal más conocido en mayor medida porque es el encargado de repartir los apoyos que el presidente LÓPEZ OBRADOR envía a Tamaulipas y también gracias a las dagas mediáticas que “gratuitamente” impactan a su humanidad un día sí y otro también.

Tanto AVA como JR han entendido la realidad de Tamaulipas y también saben que una cosa será obtener la candidatura, que de por sí no se antoja fácil y otra cosa muy distinta será ganar en las urnas… Por ello en ambas figuras la palabra “unidad” ya está escrita en sus vocabularios personales.

Tanto el Senador como el Súper Delegado, ya trabajan en armar un “cuadro chico” en forjar una estructura y han empezado a operar con discreción, con paso firme, para lo que “se pueda ofrecer”.

La diferencia entre el Senador AVA y el Súper Delegado JR es que el primero no ha andado a ras de piso, porque su posición en el Senado de la República se lo “impide”.

En cambio el Súper Delegado, lo mismo se le ve repartiendo recursos entre la clase más desprotegida que apuntalando las jornadas de vacunación contra el Covid-19 entre los adultos mayores, maduros de 50 años, chavirrucos de 40, señores de 30 años y la chaviza de 18 en adelante.

Es decir, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL ha estado en contacto permanente con “las masas” que portan credencial de elector. Mientras el Senador AVA está limitado a pequeños grupos no mayores a media centena de personas.

Mientras JR anuncia vacunaciones masivas, millones de pesos entregados a estudiantes becados, aperturas de bancos de Bienestar y apoyos a los adultos mayores y embarazadas; el Senador AVA no puede llegar al mismo universo que el Súper Delegado.

Y aunque en Morena hay más apuntados y con basta experiencia como FELIPE GARZA NARVÁEZ o “consentidos” como RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA o ganadores en las urnas como el alcalde MARIO LÓPEZ de Matamoros, o el edil de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, o el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ, ninguno tiene un padrón estatal en sus manos como JR.

Si el candidato a la gubernatura por Morena sale de una encuesta real vía telefónica o de otro tipo de encuestas, en donde el “más conocido” es el que gane; nadie en este momento tiene la plataforma y la proyección que le da el cargo a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…

Ahora sí que la proyección de JR no la tiene ni Obama… ser el más conocido puede ser un factor importante para ganar la candidatura, pero desde hoy y hasta el día de las elecciones todo será construir y construir, sumar y nunca restar si la idea es ganar… Pendientes…

~~REHABILITAN SUBCOLECTOR ANÁHUAC.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, supervisó las labores de rehabilitación del subcolector sanitario Anáhuac, que se ubica en la colonia Hipódromo, que tienen por objeto mejorar el sistema de drenaje sanitario del sector para beneficiar a más de dos mil familias de la mencionada colonia así como del parque industrial Río Grande y Longoria. La obra registra un 75 por ciento de avance y los trabajos incluyen mil 437 metros lineales de rehabilitación de drenaje, que representa una inversión superior a los diez millones de pesos, con lo que solucionará el problema de brote de aguas en el lugar, lo que permitirá a los habitantes mejorar su calidad de vida.

~~EXPONE UAT ROL DE NUTRICIÓN EN COVID-19.- La investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), LORENA NAVARRO ÁLVAREZ, dictó la conferencia virtual “¿Cuál es el rol de la nutrición en la enfermedad por Covid-19?”, en el marco de la jornada académica organizada por el Instituto Peruano de Integración Psicológica. El objetivo fue difundir el papel de la nutrición en el combate a la pandemia, por lo que subrayó que el rol del nutriólogo es enseñar a la gente qué alimentos puede consumir para estar preparada: “No sólo para el Covid-19, sino para muchas complicaciones en la salud”. Agregó que vitaminas como la A y minerales como el zinc son básicos para fortalecer las defensas; sin embargo, no hay que esperar a tener el virus para empezar a tomar suplementos o hidratarse debidamente.

Gracias… Nos leemos hasta mañana…

