LETRAS PROHIBIDAS

¿Sería MAKI la ‘última palabra’?

Clemente Zapata M.

Guste o no a adversarios

Maki trae mucha cuerda,

ahora que es de ‘izquierda’

va sumando voluntarios…

Innegable, trae proyecto;

Gubernatura es la meta,

la versión no es secreta

¿fallará en el trayecto…?

En estos momentos un personaje se erige con un poder nunca antes visto en Tamaulipas. Desde hace varios lustros la suerte le ha sonreído a pesar de los problemas de salud que ha sorteado.

Soportó una presión brutal desde el interior de su Cabildo, por parte de sus propios regidores y también desde el exterior, desde la todavía vigente Legislatura 64, parcela que capitaneó GERARDO PEÑA FLORES; ni qué decir de la Auditoría Superior del Estado, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO.

Todos los días se mencionaba su renuncia. Todos los días las burlas de sus propios compañeros de partido se daban hacia ella a través de las redes sociales.

Tanto fue el cántaro al agua que se dictó la orden para que el Partido Acción Nacional (PAN) la expulsara de sus filas tratando de dañar su imagen, cuando en realidad lo que le hicieron fue un enorme favor y le dieron más estatura de la que tenía.

Se llama MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, es la alcaldesa de Reynosa y actualmente está en los cuernos de la Luna y casi a nada de convertirse en la “última palabra” en Tamaulipas de cara al 2022.

En Reynosa, tierra donde es alcaldesa, MAKI ORTIZ demostró su poder, de eso no hay duda. Rompió paradigmas y colocó a su hijo como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional y lo hizo ganar.

En esa tierra del norte, que hoy es la “nueva” capital de Tamaulipas, es decir Reynosa, sólo conocen el nombre de una capitana y es MAKI ORTIZ y los más de 70 mil votos, la Alcaldía, diputaciones locales y federales conseguidas el pasado seis de junio en su tierra, no dejan duda de ello.

A un mes de que termine la presente Legislatura (la 64), con su partida, también se podría ir la amenaza que pesa sobre sus cuentas públicas, de donde la pudieran “neutralizar”.

Para la actual alcaldesa de Reynosa se puede presentar la oportunidad de gobernar Tamaulipas si para nuestra entidad se ordena la equidad de género para que la candidatura recaiga en una dama.

MAKI está en una posición privilegiada por las siguientes dos razones: (1) Si la equidad de género cae en Tamaulipas y su “nuevo partido”, es decir Morena no la selecciona, todavía conserva buenas relaciones en Acción Nacional o habría otros partidos que con gusto le prestarían las siglas.

(2) Si la equidad de género no es exigida en Tamaulipas, en el entendido de que sería para el género masculino (o ambos) como se perfila, entonces MAKI está en la posibilidad de vender muy caro su amor y la Secretaría de Obras Públicas, Finanzas o Salud serían un excelente pago…

(3) En el peor de los casos, si MAKI no consigue nada, tiene a su retoño, CARLOS PEÑA ORTIZ, para forjarle su carrera política que se antoja prometedora y que, a la vuelta de los años, podría gobernar la entidad… Punto y aparte.

En resumen. La Legislatura que ya se va no pudo neutralizarla; integrantes de su Cabildo tampoco pudieron y la Alcaldía de Reynosa sigue en manos del clan PEÑA-ORTIZ (aunque dicen que el clan es ORTIZ-PEÑA).

Sólo queda esperar cuál será la postura de la próxima Legislatura, la 65, que estará comandada por ARMANDO ZERTUCHE ZUANI. ¿Cómo será el nuevo “marido político”?, que es en que se convertirá el Poder Legislativo a partir de octubre.

Es decir si ese “marido político” opte por “enamorar” a MAKI de cara al 2022 o la va a someter a base de “violencia intrafamiliar política”; de momento no se sabe.

El antecedente de la Legislatura 64, que nunca pudo someter, con todo y que fue la más productiva de la historia, ahí queda para tomarse en cuenta por la Legislatura que entrará.

Por fuerza MAKI ORTIZ será uno de los actores principales del proceso electoral 2022, ya sea como candidata, como fiel de la balanza o como operadora política y cualquier precandidato que aspire a ganar la deberá tomar en cuenta… Pendientes…

~~PRI-TAM PINTA RAYITA CON DIPUTADOS.- Vaya que la decisión que adoptaron los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al levantar su mano para aprobar las cuentas públicas 2019 del depuesto alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, levantó mucho polvo, haciendo también mucho ruido y alharaca.

Entrevistado vía telefónica, el presidente estatal del tricolor, ÉDGAR MELHEM SALINAS, reconoció que su partido no comparte la línea adoptada por parte de los Legisladores tricolores locales.

Dijo que acababa de sostener una reunión con el regidor y también presidente del PRI Victoria, HORACIO REYNA DE LA GARZA, a quien el Comité Directivo Estatal le dio total respaldo, al igual que al resto de los regidores priistas del Cabildo local.

“El PRI estatal se solidariza con la decisión de los regidores del PRI Victoria, de haber votado en contra la cuenta pública del 2019 de XICO; no compartidos la posición de los diputados locales, el voto de ellos es a manera particular, no es el sentir ni la posición del PRI Tamaulipas”, me declaró MELHEM SALINAS.

Señaló también que en el PRI Tamaulipas reprueban la administración de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, destacando que “tarde que temprano deberá rendir cuentas”.

El Líder estatal del tricolor además dijo que: “En la próxima Legislatura todavía tocará revisar el 2020 en donde es un año en el que también estuvo de Alcalde y probablemente volver a revisar el 2019, aunque se haya aprobado se podrá, en un momento dado revisar”.

Insistió MELHEM SALINAS que no comparten el sentir de la presente Legislatura ni de sus compañeros de partido, que forman parte de la misma, al haber aprobado unas cuentas que si se empatan con los pobres resultados del primer año de Gobierno de XICO, nunca debieron ser aprobadas.

“El sentir del priismo, de la Dirigencia local de Victoria y de la Dirigencia estatal, es que esa administración, ese año de XICOTÉNCATL (2019) debe ser auditado bien y debe rendir cuentas ante los victorenses”, finalizó.

~~OBRA PÚBLICA SEGUIRÁ HASTA ÚLTIMO DÍA.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, se comprometió a no parar la obra pública en la ciudad hasta el 30 de septiembre, día en que concluirá la actual administración, con el objetivo de entregar cada una de ellas a la ciudadanía. Algunas de las obras que fueron supervisadas fueron, la pavimentación de concreto hidráulico por Cíclopes entre Quimera y el bulevar Progreso, colonia El Progreso, donde se invierte un millón 987 mil pesos en mil 202.40 metros cuadrados de vialidad, registra un avance del 98 por ciento. El alcalde SANMIGUEL recorrió la construcción del área deportiva de campo de béisbol en los terrenos ubicados en el bulevar El Progreso y Cíclopes. La inversión es de tres millones 114 mil pesos en nueve mil 378 metros cuadrados de construcción, y el avance es del 95 por ciento.

~~ALUMNOS UAT DESTACAN EN PROGRAMA DELFÍN.- La Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, fortalece el desarrollo de la investigación a través del Programa Interinstitucional de Investigación y Posgrado del Pacífico (Programa Delfín)… Por ello llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes que participaron de manera virtual en el XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2021… Son jóvenes que estuvieron trabajando en proyectos de su interés, con la asesoría de distinguidos investigadores, en una estancia académica de siete semanas en instituciones de educación superior y centros de investigación del país así como del extranjero que forman parte del Programa Delfín.

Gracias… Nos leemos hasta mañana

