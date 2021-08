Tendencias

Sí AMLO no vota, yo tampoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador principal promotor de la consulta popular que busca la aprobación o rechazo de los mexicanos para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no votará porque estará de gira de trabajo en Nayarit supervisando obras carreteras y comentó:

“No hay casillas suficientes, yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero a donde voy no va a haber casilla.”

Sin embargo, López Obrador asegura que tenía la intención de emitir su voto pero no lo hará debido a que no hay casilla en la localidad que visitará este domingo, así que sí él no lo hace, pues yo tampoco, no me importa lo que hicieron los expresidente, porque como decía Winston Churchill:

“Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro.”

Lo que se pretende, dice el Instituto Nacional Electoral (INE), es “que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Como se puede leer esta pregunta pudieron hacerla más directa pero dicen que a los expresidentes les afectaba y aunque no han reclamado nada de manera formal es posible que después de fracaso que tenga esta consulta popular nacional, tomen algunas medidas contra el Peje López Obrador.

Desde luego que no sería nada extraño que lo demanden por afectar su tranquilidad y la seguridad personal y de sus familias por lo que AMLO debería prepararse porque esto no le va a salir nada bien y aunque tenga 30 millones de votos que lo apoyan para seguir haciendo sus caprichos, esos mismos 30 millones o más, le van a empezar a reclamar su falta de compromiso para darle al país la seguridad que necesita para seguir creciendo.

Por cierto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la consulta popular de este domingo será un ejercicio de participación ciudadana que fortalecerá la democracia y será un éxito.

Señaló que para quien tenga dudas de donde ubicar su casilla, podrá llamar al teléfono 800 433 2000 y bien enviar un mensaje de WhatsApp al número 555 809 7300.

Finalmente, dijo que los resultados de la consulta popular estarán disponibles la noche de este mismo domingo, primero a través del conteo rápido, y posteriormente con los resultados oficiales, a través de la página web https://portal.ine.mx/consultapopular/

En fin, AMLO no votará ya lo dijo y si él no lo hace, siendo el más interesado, pues yo tampoco. Así de simple.

Para finalizar, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que el gobierno estatal invertirá 20 millones de pesos para rehabilitar con infraestructura especializada la contención de agua en una primera etapa.

Con esto confirma que el presidente López Obrador no envío ningún recurso, ni apoyo para rehabilitar las compuertas que se encuentran en el sistema lagunario de la zona conurbada a la altura del Poblado Mata la Monteada, entre Tamaulipas y Veracruz.

Cabe señalar que estas obras hidráulicas van a crear una estrategia que garantizará el abastecimiento de agua para Tampico, Altamira y Ciudad Madero y con ello, se evitará su desperdicio por las fugas importantes que hay de agua dulce.

De salida. Ante el aumento en el número de casos de COVID-19 y la circulación de las diferentes variantes que son aún más contagiosas que la cepa original, la titular de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, insistió en la importancia de atender en todo momento las 6 medidas básicas de seguridad sanitaria contra el virus que son:

Uso del cubrebocas; mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas; lavado correcto de manos y uso frecuente de alcohol gel; hacerse la prueba; aislamiento de casos positivos y evitar asistir a reuniones sociales a fin de disminuir el impacto de la pandemia.