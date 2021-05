Si hay fuero debe de respetarse: abogada

* En Caso de Gobernador tamaulipeco no deben avanzar

María de Jesús Cortez

Para la Doctora Honoris Causa, Máster y experta en temas de Seguridad y Justicia, Laura Alejandra Londoño Jaramillo, si hay fuero debe respetarse para poder avanzar en ese sentido.

Al hablar del caso de posible desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al término de la presentación ante abogados de su libro “Teoría de la prueba en el proceso penal acusatorio con énfasis en la prueba testimonial para México”, la profesional del Derecho hizo ver que el fuero es como un muro de contención.

“Me parece que cuando hay un fuero es un muro de contención y me parece que no es correcto avanzar cuando hay un fuero, me parece que eso hay que ser supremamente juiciosos, porque la Constitución está y no hay una reforma en ese sentido”, explicó.

Dijo que en la política e ideologías, y aunque exista una investigación hacia un servidor público sospechoso de un delito, deben respetarse las instituciones.

“Las instituciones deben respetarse más allá de partidos, tendencias e ideologías, la norma debe de respetarse del lado de quién esté. Independientemente de partidos, de periodos pre electorales, las normas están. Nadie impide que no se lleven a cabo las investigaciones, los procedimientos irregulares cuando sobre una persona pesa una determinada sospecha. Pero lo que sí considero es que el fuero es una institución y deben respetarse las instituciones”, enfatizó la entrevistada.

Además, hizo hincapié en que en el sistema penal acusatorio existen áreas de oportunidad para mejorar la impartición de justicia apegada a la Ley.

“A veces parece que criticáramos a los jueces, pero creo que las bases o cimientos es lo que más tenemos que fortalecer, sigue siendo una preocupación todo lo que tiene que ver con la procuración, ahí está el rubro por robustecer, por fortalecer, trabajar en las policías efectivamente”.

La ponente subrayó que todos los elementos que complementen funciones de Seguridad Pública deben de trabajar muy bien y esperan de ellos precisamente el apoyo, toda la información.