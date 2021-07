#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Sigue encendiendo la mecha Alejandro Rojas

Quien sigue encendiendo la mecha en MORENA, es ALEJANDRO ROJAS, quien, a pesar que quieren meterle zancadilla antes de tiempo, no cesa en su intento y una vez más anunció que él será el próximo Gobernador de Tamaulipas.

A ALEJANDRO ROJAS le han dicho de todo, desde que no es militante de MORENA, hasta que no merece dicha candidatura porque no nació en Tamaulipas.

Sin embargo, debemos de reconocerle algo, que ha tenido los suficientes tamaños para enfrentar al Gobernador CABEZA DE VACA y hasta a los diputados de su propio partido.

Para este fin de semana, anuncia que visitará Ciudad Victoria y Güemez, para seguir con sus amarres políticos.

SANMIGUEL COMPROMETIDO CON EL DEPORTE

El alcalde neolaredense, ARTURO SANMIGUEL, mantiene el compromiso de impulsar el deporte y prueba de ello es la cancha de béisbol que construye en la colonia El Progreso.

Para constatar la buena construcción de dichas instalaciones, SANMIGUEL supervisó personalmente los avances, los cuales ya llevan un 75%.

La idea de construir esta cancha, nació de la petición de los vecinos que limpiaran los terrenos frente a la preparatoria Gómez Morín para que los niños pudieran jugar.

Y fue ahí donde ARTURO SANMIGUEL decidió no solo limpiar, sino construir la cancha de béisbol, la cual incluye diamante, gradas, malla perimetral, áreas verdes e iluminación, en una superficie de 9 mil 378 metros cuadrados.

EL PT LE RASCA PARA NO PERDER REGISTRO

El PT Tamaulipas le anda rascando por donde quiera para poder alcanzar ese 3 por ciento de la votación que necesita para no perder el registro.

ARSENIO ORTEGA, uno de los tantos líderes que se disputan el poder en el PT, anunció que están a la espera que el Tribunal Electoral acepte la impugnación que metieron, en donde le piden que anulen los votos que obtuvo el partido REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

La impugnación se basa en que REDES SOCIALES registró fuera de tiempo a sus candidatos a diputados plurinominales y por ello fueron desechados.

El PT obtuvo en esta elección 42 mil 203 votos y para alcanzar el registro necesita 42 mil 207 votos, son 4 votos de diferencia, pero de no obtenerlos, quedaría fuera de las prerrogativas y principalmente de la diputación plurinominal.

MANUEL MUÑOZ CANO, NUEVO LIDER DEL PVEM

Los medios de comunicación de la capital cueruda, han anunciado que RICARDO GAVIÑO renunció a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista y que ya hay relevo.

Se dice que su relevo será nada más y nada menos que MANUEL MUÑOZ CANO, político de la vieja guardia y que se alejó hace años de la política tamaulipeca.

Medios de comunicación de Ciudad Victoria, mencionan que fue el ex gobernador de Chiapas y actual Senador de la República, MANUEL VELAZCO quien propuso la designación de MANUEL CANO.

Por lo tanto, el polémico político victorense, será el encargado de organizar la elección del candidato a Gobernador por ese partido u organizar alguna alianza con otro partido… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

