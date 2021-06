LETRAS PROHIBIDAS

Silencio electoral…

Clemente Zapata M.

En los medios de comunicación, en las calles y en las redes sociales, la promoción de todos los candidatos ha sido silenciada. Es parte de la veda electoral previa a la jornada de votaciones.

Estos 45 días de campaña, estuvieron plagados de muchos escándalos, severas exhibidas y crudas acusaciones; además de una violencia que en Tamaulipas costó la vida de un candidato.

¿Por qué estas elecciones son las más importantes en la historia reciente de México? Porque son muchos los puestos de elección popular que están en juego.

Se juegan 300 diputaciones federales y a la par 200 posiciones plurinominales. Algunos añejos partidos también se juegan su permanencia, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).

Además también se juegan la vida órganos políticos de reciente creación, como Partido Encuentro Solidario, que en realidad está “reciclado” de Encuentro Social, y Redes Sociales Progresistas, una especie de “abortivo” del extinto Partido Nueva Alianza, de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES.

Casi la mitad de las gubernaturas están en juego, pues se disputan 15 de las 32 que hay en el país. Se juegan también 30 de los 32 congresos locales de México y algo así como mil 900 ayuntamientos.

El Gobierno federal y la Oposición están en una peculiar guerra por el control de la Cámara de Diputados. La alianza “Va por México” y Movimiento Ciudadano, le están haciendo bolita al Movimiento de Regeneración Nacional.

El objetivo de la mencionada alianza y del partido naranja, es impedir que Morena no solo no tenga la mayoría calificada pues también pugnan porque no sea mayoría en la también llamada Cámara baja.

Para quienes seguimos muy de cerca estas elecciones, en Tamaulipas hubo de todo y para sorpresa, el proselitismo se hizo a ras de suelo, a la “antigüita” y no como se pensaba que sería una promoción a través de las redes sociales.

Los candidatos sí aprovecharon la velocidad, el espectro y la “magia” de las redes sociales; pero privilegiaron el contacto directo con la población, a pesar de vivir una pandemia por el Covid-19.

La guerra sucia predominó en estos 45 días. Aunque para algunos esta fue innecesaria, para otros resultó demasiado útil que le sacaron provecho.

Algunos candidatos desde el arranque de sus campañas siempre estuvieron en desventaja, por la falta de una estructura, porque no tuvieron “canicas” para jugar o porque tuvieron que rascarse con sus uñas.

Un candidato asesinado, FRANCISCO ROCHA, conocido como “Batata”, que competía por la diputación local del distrito 15, por el Partido Verde Ecologista de México.

Nos enteramos de candidatos amenazados de muerte, como es el caso de la Candidata del PAN a la Alcaldía de Victoria, PILAR GÓMEZ; el intento de secuestro que sufrió la secretaria general del PRI, MAYRA OJEDA; la protección que solicitó la primera candidata transgénero, MISHEL DORATTO, que compite por el Partido Verde a la Alcaldía de Madero y que se sentía víctima de violencia de género y la agresión hacia la comitiva de CHUY GALVÁN, candidato del PRI a la Alcaldía de San Fernando.

La desaparición de boletas electorales, más de tres mil 400, que fueron denunciadas por el líder del PRI tamaulipeco, ÉDGAR MELHEM SALINAS, es otro de los prietitos en el arroz de esta contienda y en donde el Instituto Electoral de Tamaulipas asegura que “no están extraviadas”, que no se imprimieron.

El presunto “tráfico de información” del Partido del Trabajo, revelado tras volcarse un automóvil que contenía listas nominales y publicidad del dicho órgano electoral, es otro de los condimentos del escándalo electoral.

Hoy viernes, a escasas 48 horas para salir a votar, tenemos tiempo para reflexionar y aunque sin duda la mayoría ya tiene definido por quién lo hará, este silencio electoral ayuda a ese pequeño pero muy importante sector de la población llamado “voto indeciso”… Pendientes…

~~EL ISSSTE ESTÁ EN BUENAS MANOS.- Quien está haciendo un excelente papel es el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ERNESTO LAVÍN HERNÁNDEZ, pues está al pendiente de que los derechohabientes sean atendidos con dignidad y además con prontitud. Sin duda LAVÍN HERNÁNDEZ siempre trabaja bajo presión, pues no ha de ser fácil atender las urgencias médicas de todos los derechohabientes y, a pesar de ello, quienes han sido tratados por él, o por personal a su cargo, se va con un buen sabor de boca… El actuar de LAVÍN HERNÁNDEZ debe ser ejemplo a seguir en las instituciones de salud pública, pues médicos como él los necesita Tamaulipas y los reclama la patria… ¡Yayayái!

~~MORENA Y SUS ACTOS DESESPERADOS.- Dicen que lo que se ve no se juzga y en ese sentido no se puede calificar de otra manera, más que actos desesperados por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, a través de las Dependencias federales, los sellos de “suspensión” que puso personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las puertas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), aquí en la Capital. Las “jauría” de la Profeco argumenta que actuaron así porque las tarifas que maneja la Comapa no estaban visibles (ajá)… A lo anterior se suma el actuar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien semanas atrás suspendió el servicio a la misma oficina matriz, pasando por alto un amparo judicial con el que cuenta el organismo operador del agua en Victoria para que no lo hiciera… Si lo dicho fuera poco, una camioneta con logotipos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participó en una manifestación realizada en contra Comapa Victoria, obstruyendo la vialidad en el Libramiento Emilio Portes Gil y cruce con Calle Matamoros; pero horas antes la misma unidad fue utilizada para perifonear invitando a la manifestación, en ambos casos existe evidencia gráfica… A pesar de todas estas acciones el organismo, es decir la Comapa, no ha suspendido actividades y garantiza la continuidad en el servicio… No se le olvide que estamos en época electoral y vivimos una verdadera “guerra de lodo” y lo que no se hizo en la calle se busca hacer a través de show mediáticos… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

~~APOYA UAT CONSERVACIÓN DEL JAGUAR.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, establecieron un convenio específico de colaboración que permitirá a los universitarios e investigadores contribuir en las acciones que desarrolla esta dependencia del Gobierno del Estado en la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y de la diversidad biológica. En el ámbito de la vinculación institucional que sostiene la casa de estudios, el rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la firma del convenio con el Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, CARLOS ALEJANDRO GARZA PEÑA. Teniendo como base el convenio marco de colaboración acordado anteriormente por ambas instancias, SUÁREZ FERNÁNDEZ reiteró la disposición de la Universidad para continuar impulsando acuerdos específicos que permitan a estudiantes, docentes e investigadores colaborar estrechamente en las acciones de conservación y desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad. La Universidad colabora en la conservación del jaguar con la participación de las áreas de veterinaria, medioambiente, agronomía, ecología, entre otras; pero también se estará abriendo a la participación de todas las carreras en los diversos programas que promueve esta dependencia estatal en sus diferentes espacios educativos, culturales, recreativos, de convivencia familiar y de investigación científica y ecológica. En el trabajo específico de campo e investigación se tiene un protocolo que permite proteger a los jaguares, colocarles collares y tomar muestras de sangre para obtener el ADN, una labor en la cual intervendrán la UAT y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Gracias… Nos leemos hasta el lunes…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com