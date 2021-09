T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SOLO LE TIRAN A GANAR POR LA MARCA”

X.-POR ESO ANDAN COMO PERROS Y GATOS, DÁNDOSE CON TODO

ES LAMENTABLE, pero además muy vergonzoso que, la mayoría de los aspirantes a Gobernar Tamaulipas, bajo las siglas de MORENA, “Solo le tiren a ganar por la marca” y no por su aceptación entre el electorado, esa es la cruda realidad y si lo niegan (a todos sin excepción, los invito a que me demuestren lo contrario), porque si hablamos “de trabajo de campo”, a plata limpia, les digo que, ninguno de los prospectos Morenos, ha hecho algo que bien valga la pena para sacar adelante a las familias tamaulipecas, tema que, naturalmente no pueden negar, porque “estos señores Pre-candidatos”, en los tiempos pretéritos, como hoy continúan haciéndolo, (desde la instancia federal), “siguen dedicando más al beneficio propio que al bienestar colectivo”.

LES DIGO ESTO, porque los Pre-candidatos Morenos al Gobierno de Tamaulipas, son tan miserables que, “no se meten a la mano a la bolsa”, para sacar algo de lo mucho que ganan, para ayudar a la gente pobre, esa gente que les dio el voto y confianza para que estos oportunistas políticos, estén en los espacios públicos, “disfrutando decorosos salarios” y aprovechando toda clase de peldaños, para seguir viéndose favorecidos económicamente, porque los aspirantes que mencionaré aquí, “sí tienen de que vivir”, al menos por el tiempo que les dure el actual Gobierno Federal, pero de que estos señores “le aporten algo” para servirle a la población, de eso no hablan, mostrándose omisos, porque eso, naturalmente, no les conviene.

POR EJEMPLO, el Doctor Américo Villarreal Anaya, (aunque se incomode) les diré que este galeno, como Senador de la República y Presidente de la Comisión de Salud en el Senado, “ha resultado ser un lastre social”. Y si esto no es cierto, que exponga con verdad que ha hecho por la salud de los mexicanos y particularmente de los tamaulipecos. Pero eso sí, por su afán e interés de que, “a chaleco o dedazo”, lo hagan candidato a Gobernador, anda penosamente, “pegado a la sombra” de Mario Delgado Carrillo, (muy reconocido vivales del pasado) quien ahora es Presidente Nacional de Morena y quien es el que trae “engüilado” al Dr. Américo.

LO PEOR es que el Senador Villarreal Anaya, por su irresponsable postura, desvergüenza y, por supuesto, “no tener nada serio que decir sobre eficaz trabajo de bien al pueblo de Tamaulipas, se dedica (únicamente) a hablar del trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, (porque no sabe hacer otra cosa más que eso), para mantenerse en el escenario como aspirante a Gobernador de Tamaulipas, porque (él, de trabajo no ha hecho nada bueno) “sus hechos lo delatan” pero aun así, el cardiólogo Américo Villarreal, “anuncia en espectaculares, que rendirá un informe de actividades”, informe que, leeremos y analizaremos meticulosamente, (para saber que verdades, pueda decirle al pueblo) en la lectura del documento, de lo que aquí estaremos dando amplia cuenta.

Y SI HABLAMOS de Héctor Martin Garza González (el guasón), éste, no es más que otro de los vivales, oportunistas y mercenarios políticos de ínfima calidad moral que, ocupa espacios públicos para su provecho personal, (eso lo ha hecho todo el tiempo), es decir desde que andaba en el PRI, luego en el PRD y ahora lo hace en MORENA, porque ya ha ocupado tres espacios administrativos en el actual Gobierno Federal, llamado pomposamente (4-T-Cuarta Transformación).

Y ASÍ COMO Héctor, (el carpintero hacedor de cocinas integrales de Reynosa), es tan bueno como orador, también es o debe ser muy bueno, para agenciarse beneficios adicionales al salario y compensaciones que, supongo recibe por su trabajo. Y si hago alusión a beneficios adicionales, es porque al pasar por la casa que, (creo era de su respetable señora madre), a donde una vez me invitó cuando él andaba en el PRI, observé en la reja una manta que a la sazón dice: “GAURDADERÍA INFANTIL”, guardería que seguramente, debe estar registrada en la Secretaria de Educación Pública (SEP), dependencia por la que recientemente pasó el presunto mercenario Héctor Martín Garza González, beneficio que quizás sea uno más de “los que se le han pegado”, al derrotado ex candidato a Gobernador y aun así, “el guasón, sin pena alguna”, (porque vergüenza no tiene), quiere hoy nuevamente que se le haga Candidato de Morena a Gobernador de Tamaulipas, sujeto que, de trabajo de campo, “no tiene nada que presumir”.

OTRO QUE quiere ser Candidato de Morena a Gobernador de Tamaulipas, pero que, “al menos no alardea tanto”, de haber hecho trabajo aquí en el estado, porque su ausencia no le permite presumir nada, es el Director de Radio televisión y Cinematografía (RTC) Rodolfo González Valderrama, quien es originario de Tampico, pero el mismo admite que todo el tiempo se le ha pasado en México, porque allá es donde ha tenido su campo de acción laboral, pero este es mencionado como viable prospecto a Gobernador aquí, por tener muy buena amistad y cercanía “con quien usted ya sabe quién”. Y por esta razón a Rodolfo, “la le entró la purguita” de que puede tener la oportunidad de buscar gobernar esta entidad, pero de trabajo fecudo y creador para bien de los tamaulipecos, nada. Eso él lo sabe, pero de todas formas “ahí anda entre la gavilla” de aspirantes a la silla estatal.

DE ERASMO González Robledo, Diputado Federal, quien es identificado como “agente de ventas en Morena”, porque este perverso (finito legislador), dicen que fue el que operó en la compra-venta de candidaturas en la elección del pasado 6 de junio y que el muy claro ejemplo de esto que aquí decimos, fue la Candidatura del alcalde electo de Reynosa Carlitos Peña Ortiz, (quien gracias a su madre), la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, el jovenazo edil (del siguiente trienio), sin ser militante, fundador e incluso ni simpatizante, “El Makito” surgió de la noche a la mañana, como abanderado de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa y a pesar de toda esta gama de patrañas en las que estuvo involucrado Erasmo González Robledo, este también le anda tirando (al igual que los demás) a ser candidato a Gobernador, eso es no tener vergüenza, porque este sujeto de baja caterva moral, no tiene un trabajo digno que lucir o presumir en favor de la gente que le dio el voto, “pero no por él, sino por la imagen del Presidente López Obrador” que es a lo único que le apuestan, los que andan en este engranaje para buscar ser Futuro Gobernador de Tamaulipas, ¿cómo la ven?.

FINALMENTE, haré hincapié para dar cuenta que, “el único prospecto político” con más de 40 años de andar en el servicio público que, “si cuenta con luz propia” y que sabe servir a la gente y, “no se anda luciendo como el mejor prospecto, ni colgándose de la imagen del Presidente AMLO, es nada menos que el ex Diputado local (victorense) Dr. Felipe Garza Narváez, quien si merece el respeto y la admiración de la gente de todo Tamaulipas, porque él, habla claro y expresa su firme sentir de trabajar por el bienestar social de la sociedad tamaulipeca. Pero fuera del Dr. Garza Narváez, los demás aspirantes de Morena, “solo le apestan a la marca” y no a la imagen propia, porque de eso, no taren nada con que verse favorecidos.

