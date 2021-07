SUBAJA Y OFENDE ROJAS A MAKI Y AMÉRICO, AL INVITARLOS A SU GABIENTE…!

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

X.-PANTORILLERO ENFRENTA ACUSACIÓN PENAL Y QUIERE SER GOBERNADOR

EN FORMA por demás grotesca, irrisoria e infantilesca, Alejandro Rojas Díaz Durán a quien Yeidckol Polevnsky, bautizó como “el perro pantorrillero”, ayer al visitar Reynosa, en rueda de prensa, obró por destaparse como “aspirante a Gobernador de Tamaulipas”, argumentando “conocer el estado más que muchos” de los actores políticos, lo que dijo voy demostrar, porque en mis venas corre sangre tamaulipeca, obrando por salirse de la tangente cuando dijo que, “a su gabinete invitaría” como Secretario de Salud al Dr. Américo Villarreal y a la alcaldesa Maki Ortiz, por ser buena funcionaria, la tomaría en cuenta para que forme parte de su equipo de trabajo.

ESTOS Argumentos fatales e increíblemente insultantes y lamentables, hechos por Díaz Durán, en mi punto de vista, son una contumaz falta de respeto hacia quienes “aquí si tienen trabajo de campo y son de Tamaulipas”, los que bajo las siglas de Morena, aspiran a contender por la gubernatura en el 2022. Pero que “el pantorrillero Alejandro Rojas, venga a decir que quiere ser gobernador”, eso conduciría a una clara inestabilidad política interna en el partido Morena, detalle por el que al analizarse meticulosamente el tema, esto nos lleva a la reflexión de que, “el pantorrillero Rojas”, obra por armar esta clase de “circos, maromas y teatros” para que se le tome en cuenta, confirmándose con ello, “el clásico oportunismo político” de un vivales que en esta clase de escenarios “busca el beneficio propio y no el bienestar colectivo”.

Y AUNQUE Rojas Díaz Durán, aduce tener muchos años operando en el servicio público, eso no lo faculta a venir a Tamaulipas y ofender a políticos locales como Américo Villarreal, Maki Ortiz, Erasmo González y a otros actores Morenos que, “si tienen tablas para buscar la gubernatura”, porque declarar que “los invitaría a su gabinete”, eso es tanto como su-bajarlos y burlarse de ellos, porque Alejandro, sin temor a equivocarme “no es más que un claro candil de la calle y oscuridad de su casa”. Porque tengan la certeza que, “en su tierra al pantorrillero, la gente no lo apoyarían ni de candidato a velador de la plaza pública de su pueblo”.

AL INICIO de la conferencia en céntrico restaurante, “el perro pantorrillero”, hizo una exposición que, la verdad raya en la mentira, el engaño y la traición, al argumentar que hablaría con los sectores productivos y con todo mundo, para según él, ir fijando su postura de apoyo y ayuda a los tamaulipecos, lo que a juicio de quienes lo conocen, subrayan que lo dicho por Rojas es irrelevante. Porque desde que, “el traidor Senador” Ricardo Monreal Ávila, mandó a Rojas a Tamaulipas, fue para generar confrontaciones políticas con quien gobierna el Estado, eso ha sido elocuente y no para que, “Alejandro viniera a ayudar a los tamaulipecos”.

Y LO PEOR ES QUE, en este escenario político “el Pantorrillero, sigue haciendo uso y gala” de la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que a éste, le importe poner por los suelos la investidura del mandatario mexicano, cuyo detalle sin lugar a dudas, es parte y esencia de la mezquindad política con la que el Senador Monreal, sigue conduciéndose y más ahora que “el Presidente AMLO, lo ha tildado de traidor” y prácticamente haberlo dejado fuera de la jugada presidencial para el 2024.

A PUNTO DE CAERLE LA VOLADORA, AL PANTORILLERO ALEJANDRO ROJAS

TRAS HABER concluido la rueda de prensa, “al pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán (senador suplente de Ricardo Monreal), “estuvo a punto de caerle la voladora”, al notificársele citatorio judicial para el día 3 de agosto del 2021 a las 11.30 horas, a fin de que se presente a declarar en la Fiscalía General De Justicia de Tamaulipas, por la presunción de los delitos de falsificación de documentos y además “falsear declaraciones”, detalle por el que, su visita a Reynosa, “a Rojas le cayó como un balde de agua helada en su espalda”, instándosele a firmar el oficio de notificación para que en el marco legal, acuda a declarar “a la silla de los acusados” en la fecha señalada.

ROJAS Díaz Durán, por lo pronto ya se encuentra como parte de una carpeta de investigación en el estado, por los delitos ya tipificados líneas arriba. Todo por haber incurrido en la falsificación y uso de documentos públicos y privados. Y si se le hizo la notificación luego de la rueda de prensa, es porque “el pantorrillero” no tiene domicilio en Tamaulipas y a pesar de no vivir en el estado “anda buscando ser gobernador de la entidad tamaulipeca”, lo que me parece una postura, perversa y mercenaria, porque este sujeto de baja caterva moral, lo que busca, repito, es el beneficio político propio y sino “pal baile vamos”.

ESTABLECIÉNDOSE en el documento judicial que, si Alejandro Rojas, no comparece en la diligencia sin causa justificada, se aplicará en su contra uno de los medios de apremio contenidos en el artículo 104 Fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y Las medidas son amonestación o una multa de 20 mil días de salario mínimo vigente en el lugar que se cometa la falta, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas.

