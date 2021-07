Dialogando

Cierre de ciclo escolar 2020-2021

*Tamaulipas a favor del reinicio de clases presenciales en agosto

Por Roberto Olvera Pérez

Desde el pasado 16 de julio del presente año, concluyó el ciclo escolar 2020-2021 y por ello, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación anuncia: felicitamos y agradecemos la dedicación de cada uno de los estudiantes, quienes en todo momento han sido apoyados por maestras y maestros comprometidos con su vocación en el proceso educativo, por tal motivo el mensaje del titular de ramo, Lic. Mario Gómez Monroy es el siguiente y alentador:

Apreciable comunidad educativa, hemos llegado al término del ciclo escolar 2020 2021, lo que es motivo de alegría por haber alcanzado los objetivos trazados en lo académico y lo profesional en el presente año. Quiero expresar todo mi reconocimiento a su compromiso y apoyo por alcanzar con éxito los resultados obtenidos durante este periodo, porque es muestra de que son profesionales que aman su trabajo y honren en su profesión.

En este ciclo especialmente han demostrado su vocación de servicio cualidad que ha permitido sacar adelante el gran reto de educar a distancia a más de 613 mil niñas, niños y jóvenes en el Estado; gracias al trabajo en conjunto de más de 28 mil maestras y maestros en la entidad. Quiero expresar además mi admiración a nuestros estudiantes por su esfuerzo y disposición porque a pesar de la pandemia, mostraron gran fortaleza y un enorme capacidad de cambio en el desarrollo del plan contamos contigo, la modalidad creciendo juntos una escuela para padres y sobre todo la fase piloto y la fase dos para el regreso a clases presenciales, entre otros diversos proyectos.

Agradezco el compromiso de todos por su gran responsabilidad social y por haber sumado con la mejor de las actitudes a la nueva normalidad. Les desea un receso escolar con salud, que disfruten de su familia y que aprovechen este descanso para renovar energías y empezar el ciclo escolar 2021-2022 con nuevos proyectos y mejores oportunidades de crecimiento para todos. Muchas gracias.

Sobre este tema educativo y previo al regreso de clases presenciales, en Tamaulipas no se puede ya omitir estar en clases presencialmente y ya llevamos mucho tiempo, llevamos más de un año. Tenemos que ya plantearnos cómo regresar a clases, no como ciclo normal de años anteriores a la epidemia, tenemos que reiniciar tomando en cuenta que hay una pandemia y un Plan Nacional de Vacunación en marcha, así lo han afirmado los altos mandos directivos de educación en Tamaulipas y expresando estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales en agosto, porque no se puede prescindir en la formación de la niñez de la interacción entre docente, alumnado y el propio entorno del niño o la niña en su salón; es una cuestión pedagógica que en las estrategias de enseñanza-aprendizaje se tiene que enseñar. Ojalá y que para ese día de regreso a clases presenciales, el semáforo epidemiológico este ya en color verde y se mantenga así por el resto del tiempo y por el bien de todos.

“Gabinetes Municipales”

Los meses, este ya por terminar julio, agosto y parte de septiembre, seguramente serán de mucho jaloneo, ajetreo político y alguna que otra mentada por ahí, todo relacionado con la formación de los futuros “gabinetes municipales” de los cuarenta y tres municipios del Estado y de los distintos colores que estarán identificados ahora cada Ayuntamiento, sobre todo allá por el altiplano tamaulipeco, donde resalta la Sierra Madre Oriental, aunque por esta región solo se verá el azul más intenso y el color que identifique al municipio independiente el morado o lila, que es Jaumave.

Donde muchos actores políticos, en especial los del blanquiazul intentaran acomodar o bien ratificar a sus ahijados políticos, o lo que es lo mismo, trataran de conseguirle un sabroso huesito con carnita a sus: cuates, amigos, familiares, novios, novias y por qué no, a sus confidentes. En estos momentos, varias alcaldesas o alcaldes electos, insistimos, del PAN, se truenan los dedos, pues saben que en estos últimos meses de aquí al 1 de octubre, empezarán los brutales aprietes de varios actores políticos para acomodar en las nóminas municipales a sus incondicionales, a sus dizque “leales” y que se la partieron según en territorio.

¿Y a que le apuestan según ellos?, pues a la recomendación de muy arriba que bien podría ser el del tercer piso de palacio de gobierno, para que les ayuden a llegar en estos municipios azules, es decir, en Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, aunque también el independiente de Jaumave, se identifica bien con este gobierno de los vientos de cambio, pues es institucional y no quiere enemistarse por nada, porque sabe que la sinergia es lo mejor para avanzar y dar los mejores resultados. Pero los altos mandos del partido y del gobierno en el poder han dicho: Que todas y todos los ediles electos, tendrán autonomía absoluta para formar sus gobiernos y no se intervendrá para nada, por lo que se constata que este gobierno es respetuoso de las futuras decisiones que tomen las y los presidentes municipales que van a entrar en funciones el próximo 1 de octubre. Qué bueno.

Por lo anterior, nos queda claro que las futuras administraciones municipales, tendrán que contratar a los mejores hombres y mujeres para que den excelentes resultados en los cargos que van a ocupar y que sean honestas, trabajadoras y leales y con los mejores deseos de servir.

NOTAS CORTAS

1.- Con las recientes lluvias que azotaron allá por el altiplano, la cascada de “El Salto” del municipio Palmillas, lugar de muy buenos espacios recreativos donde se practica la caminata, campismo, rapel, entre otros, se volvió a recuperar de agua, por lo que ahora si los turistas tamaulipecos, sobre todo los de esta región semiárida, pueden disfrutar de este paseo natural que nace desde Congregación “El Naranjo” del mismo municipio y abastece al Rio Guayalejo. Qué bueno que la naturaleza nos de esta noticia buena para disfrutar en familia.

2.- Un saludo al buen amigo Isidro Ruiz Sandoval, de quien nos enteramos está pasando por un duro trance. Que Dios este con él y que pronto se recupere. Animo mi Chilo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.