Tamaulipas es Territorio MORENA: Américo Villarreal.

Los tamaulipecos ya decidieron, así lo demostraron el pasado 6 de junio y en el próximo proceso electoral para la renovación de la gubernatura en el 2022 se confirmará que Tamaulipas es territorio Morena, afirmó el senador de la República Américo Villarreal Anaya.

«Creo que los tamaulipecos ya decidieron, lo vimos en el evento electoral del 6 de junio, ahora la mayoría de la población de Tamaulipas está dentro de municipios que conjugan la mayoría de la población tamaulipeca que ahora van a tener la oportunidad».

Además, dijo, su máxima aspiración es hacerle honor al legado de su padre el ex Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Guerra.

«Eso sería mi máxima aspiración, darle respeto y honor a la memoria de mis padres, a mi madre y mi padre».

El Senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, tras señalar que está para servir a los tamaulipecos, refirió; «siempre la oportunidad que ustedes me dan de agradecerles esta representación que me dieron en el Senado de la República, he querido trabajar arduamente para no defraudar esa confianza».

Y añadió; “espero que el antecedente de mi hoja de vida, mi hoja de servicio en el ámbito de la salud en el estado y lo que hemos estado desempeñando desde el Senado la República y las oportunidades que vemos de futuro a nuestra entidad, si así consideran los tamaulipecos y tamaulipecas yo estoy para servirles».

Por otra parte, Villarreal Anaya destacó las reformas realizadas a la Constitución General de la República durante el actual Gobierno Federal lo cual dijo, ha dado a la ley suprema del país «un sentido humanitario y de respeto para todos en sus derechos humanos».

«Ya se han cambiado cerca de 30 artículos constitucionales, podemos decir que tenemos una nueva constitución equiparada en un momento tan importante, pero ahora con una visión humanitaria, de respeto para todos en sus derechos humanos y con mucha búsqueda de políticas públicas para el bienestar».