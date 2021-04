Tamaulipas suma 55 contagios de COVID-19, prevención es fundamental para frenar pandemia: Salud

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tras confirmar 55 nuevos contagios de COVID-19 durante la jornada de este sábado y 02 defunciones asociadas a complicaciones graves por la enfermedad, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa insistió en su llamado a seguir en todo momento las recomendaciones y medidas universales de seguridad sanitaria.

“Mantenerse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, respetar la sana distancia y el lavado frecuente de manos son acciones sencillas pero pueden marcar la diferencia y salvar vidas”, aseguró.

La titular de la SST informó que con los nuevos casos, la cifra oficial en el estado es de 52,319 positivos acumulados, de los cuales 46,603 se han recuperado y 4,846 son fallecimientos.

Añadió que los nuevos casos se confirmaron en los siguientes municipios:

Mientras que las defunciones son las de una mujer de 88 años del municipio de Bustamante y un hombre de 61 años residente de Reynosa.

Molina Gamboa pidió no exponer a un contagio a las personas vulnerables, mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, ventilar todas las áreas de la casa, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo o en un pañuelo desechable y no tocarse la cara con las manos sucias para disminuir las posibilidades de contraer COVID-19.