Tendencias

Oscar Contreras

Tamaulipas tiene prisa: Gobernador

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con los integrantes de su gabinete para revisar el avance de los proyectos que se tienen programados y las acciones que su administración realiza en todo Tamaulipas.

Esto demuestra que el mandatario tamaulipeco hace a un lado la campaña mediática donde lo buscan involucrar el presidente Andrés Manuel López Obrador y su pandilla, con el único objetivo de posicionar a los candidatos de MORENA en Tamaulipas, ya que no levantan en ánimo de los electores por los negativos resultados que tiene su gobierno.

Por ello, García Cabeza de Vaca no se distrae, continúa con su responsabilidad y los arguendes, rumores y chismes, generados desde Palacio Nacional los hace a un lado y le da una mayor atención a lo que realmente importa que es la seguridad, el desarrollo económico, la salud y el bienestar de los Tamaulipecos.

Así que la farsa que construyeron AMLO y sus colaboradores sobre la orden de aprehensión que supuestamente giró la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, resulto totalmente falsa.

El abogado Alonso Aguilar Zinzer comentó que si en realidad existiera la orden de aprehensión, un juez federal no tiene la facultad de remover el fuero constitucional del que aún goza el gobernador y señaló:

“En un escenario de una posible detención, -consideró el abogado Aguilar Zinzer- que el juez tendría que poner al gobernador en inmediata libertad porque si no estaría violando su fuero al fincarle un procedimiento penal, el cual está garantizado en el artículo 111 de la Constitución.”

En fin, como se puede ver el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue trabajando, nada lo detiene y lo único que le interesa es cumplirle a los tamaulipecos, como así lo expreso en su toma de protesta, porque dijo en aquél entonces, palabras más palabras menos:

Tamaulipas tiene prisa y no hay tiempo que perder porque su transformación no espera, aunque ahora sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está obsesionado en detener el progreso, bienestar del estado y de eso ya no se tiene la menor duda.

Cambiando de tema. La candidata de MORENA, Olga Sosa Ruiz, crítica que el gobierno de Tampico destine más recursos a los servicios públicos que en atender la salud de los tampiqueños y esto nos confirma, que la morenista ignora las obligaciones que tienen los ayuntamientos y si no los conoce, pues realmente nunca podrá realizar un presupuesto que esté acorde a las prioridades municipales

Desde luego que por su ignorancia y por decir mentiras es que los tampiqueños no le tienen confianza lo cual se demuestran en las encuestas que se publican y donde todas ubican a Chucho Nader por más de los 30 puntos, encima de Olga Sosa por lo que ya perdió la elección, pero ella sigue diciendo mentiras para ver si levanta aunque sea un poquito.

Esto de las mentiras es lo que distingue a los candidatos de Morena, a sus dirigentes y a muchos de sus seguidores quienes se encuentran enajenados con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador por lo que comenta todos los días en su Show de “La Mañanera” y por lo mismo la gente lo está viendo cada vez menos.

De salida. Los auténticos militantes de MORENA están esperando con mucho interés al dirigente nacional, Mario Delgado, para tener una reunión y exigirle una explicación del porqué se permitió ser candidatos a personas que ni siquiera participaron en el registro y selección de aspirantes.

Y es que los auténticos morenistas comentan que todo indica que Erasmo González Robledo vendió las candidaturas y esto es muy penado en el partido que tiene como principios: no robar, no traicionar y no mentir.

Así que Mario Delgado debe venir preparado para responderles, porque si no lo hace es posible que se lleve una sorpresa. Por lo pronto, nos informan que ya tienen preparadas cinco cajas de huevo para darle una buena despedida. ¿Qué les parece?