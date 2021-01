Adrián Olvera anuncia su aspiración de contender por la alcaldía de Altamira.

Altamira, Tamps.-En conferencia de PRENSA el ex cronista y empresario Altamirense Adrián Olvera Tavera anunció la intención que tiene por buscar la candidatura por la alcaldía de Altamira por el partido revolucionario institucional.

Olvera Tavera señaló que la decisión de solicitar la oportunidad de contender en este municipio se debió a que es nativo y siempre ha participado activamente por la transformación de Altamira.

Por lo que acudirá a la capital del Estado a realizar su solicitud de la precandidatura para contender refirió que al igualmente que el hay por lo menos dos personas más que han manifestado la intención de contender por la misma candidatura.

“En estos próximos días acudiré al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional a hacer mi registro como precandidato a la presidencia municipal.

De esta ciudad por el PRI, Creo que la ciudadanía de Altamira y muchos de ustedes me conocen en mi trayectoria en el municipio.

Como líder juvenil hace más de 20 años, con los cual estuve un espacio de 7 años al frente de los jóvenes de Altamira, como líder de los jóvenes campesinos, como regidor del ayuntamiento.

Director de relaciones públicas, director de cultura en el ayuntamiento con la señora Delia Calles, ultimamente ex cronista de la ciudad.

Aparte tengo algo de trabajo político y altruista en el municipio, que es lo que me motiva y más que a mi, a un grupo de priistas y de altamirenses que son los que me han impulsado a decidirme por la estafeta del PRI”.

Resaltó que en caso de llegar a ser candidato llevará una campaña llegada a la ciudadanía Altamirense.

Misma que le han demostrado su apoyo y respaldo ya que ha sido una persona muy cercana a la población a pesar de existir otros dos prospectos contender por esta candidatura.

“Tengo entendido que hay 2 personas más que también están interesados en registrarse por el PRI, pues todos los militantes tenemos la oportunidad.

Va a ser el día viernes 15 en Ciudad Victoria, y posteriormente hasta el día 25 de enero saldrá el dictamen de quién será el precandidato.

En esta situación que se está viviendo mucha gente ahora ya se va por la persona, no por el partido, en estos 2 días apenas que se ha comentado en las redes sociales de mi pronunciamiento hemos tenido buenos comentarios.”

Refirió que la militancia priista lo ha reclamado que las bases sean tomadas en cuenta para ocupar algún cargo de elección popular refirió.

Que el cómo Altamirense nativo ofrece que los funcionarios que lleguen a conformar su planilla serán personas Altamirenses y comprometidos.

Porque la población ha reclamado que llegan funcionarios de otros Estados a llevarse lo mucho que hay en el municipio y no hacen nada por cambiarlo.