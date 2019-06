ALCALDE CARLOS ULIVARRI MUESTRA CARIÑO POR SU PUEBLO, CABILDO LE AVALA PAQUETE MILLONARIO.

X.-SERVIR ES Y SERÁ MI OBJETIVO, EN ESTE MI GOBIERNO; DIJO.

Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-Como una muestras más. “de su interés por apoyar y servir a su pueblo” e ir transformando esta pujante comunidad riobravense, el alcalde Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, en sesión de cabildo, propuso “paquete millonario de obras”, con la finalidad de que esta jurisdicción municipal, siga avanzando y, “vaya teniendo una imagen distinta, a la deprimente” que dejó el pasado Gobierno Municipal, pero para fortuna de la ciudadanía, “ese mal gobierno”, ya es parte de la negra historia de Río Bravo.

Ayer miércoles, durante la sesión ordinaria de cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio, “le aprobaron al Presidente Ulivarri López, un paquete de obras de 6 millones 59 mil 424 pesos, que será invertido para el desarrollo de obras de infraestructura, entre las que se encuentran la pavimentación hidráulica, la reconstrucción y rehabilitación integral de la avenida Guanajuato, además del arreglo de guarniciones y banquetas, incluyendo instalación y rehabilitación de luminarias.

Servir a las familias de Río Bravo, es y seguirá siendo mi propósito, porque el objetivo de mi gobierno, es dar a la comunidad lo que bien merecen, porque “confiaron en mí y no les voy a fallar”, detalle por el cual, pueden las familias tener la certeza de que, “iremos a donde sea necesario, con la finalidad de “tocar puertas” para lograr mas y más recursos, para el ejercicio de obras que, tanta falta nos hacen, porque nuestros antecesores, “nos dejaron un pueblo en condiciones infra humanas”, recalcó en breve charla con quien esto escribe, el alcalde Carlos Rafael Ulivarri López.

Luego apuntó el edil riobravense que, “la avenida Guanajuato, será pavimentada en diferentes etapas”, para que por esta importante vía de comunicación, haya una normal circulación vehicular, cuya obra, dijo, “la pondremos en marcha lo antes posible”, aludiendo el jefe de la comuna riobravense que, cuando se tienen reales deseos de trabajar, eso se demuestra con hechos y, precisamente, este marco de hechos, es como vamos trabajando en mi gobierno, porque dijo “al pueblo, es mejor hablarle con la verdad y no prometer lo que no vamos a poder hacer”, pero de que hay ganas de trabajar, de eso no tengan la menor duda y por eso “le estamos echando muchas ganas”, recalcó tajante el alcalde Ulivarri López.

Por su parte, el Director de Obras Públicas, Ing. Juan Manuel Yam Keb, durante la interesante reunión de cabildo de ayer, explicó con lujo de detalles, de cómo, cuándo y en qué forma, habrán de desarrollarse las obras de beneficio a la sociedad que ya tenemos proyectadas, porque es de muy elemental importancia para el Gobierno Municipal del Lic. Carlos Ulivarri, que cada una de las tareas a ejercer, las hagamos con rapidez y los apoyos o beneficios, pronto redunden en bien de nuestras familias riobravenses. Explicando también que, los trabajos iniciaran, como se dijo antes, en la calle Guanajuato, entre calle Guadalquivir y calle Orinoco, del fraccionamiento del valle, dijo el funcionario.

Yam Keb, puntualizó que, por lo laborioso de los trabajos, estos habrá de causar molestias a los automovilistas y a las familias en general, las que por obviedad, tienen que utilizar esa vía de comunicación, definiéndose cerrar por completo el acceso a esa calle, pero ya se tienen listas otras vías alternas que, naturalmente, lo ciudadanos podrán utilizar mientras se realiza y concluye la obra que, durará por lo menos 90 días, acotó el titular de OPM.

Por su parte, el alcalde Carlos Rafael Ulivarri López, en presencia de líderes y colonos que residen en ese amplio sector que, acudieron a la sesión de cabildo ayer, hizo un llamado a la conciencia, para que, quede claro que habrá molestias, pero esto será por un corto lapso, para construir las obras que nos hacen falta y, “tener un Río Bravo mejor, al que lamentablemente recibimos y padecemos”, por obra y gracia de quienes, dijo, nos antecedieron.

En otra parte de su mensaje, el Presidente Municipal Ulivarri López, enmarcó que la calle Guanajuato, es una de las de mayor importancia, por tener extenso tráfico vehicular y porque es de acceso a muchas colonias y fraccionamientos de la ciudad y en la que, circulan unidades tanto ligeros, como de carga pesada y por eso se encuentra averiada, pero la rehabilitaremos, con materiales de óptima calidad, para que esta, sea una obra duradera. Recalcó el alcalde.

El jefe edilicio del pueblo Carlos Ulivarri, en plan tajante y sin cortapisas dijo que, si en las administraciones pasadas, se aplicó en la avenida Guanajuato, “asfalto con espesor delegado”, eso no lo haremos nosotros, porque eso, solo genera gastos. Pero en este mi Gobierno, dijo el Presidente Municipal, le apostamos a hacer obras de calidad y para ello, en la pavimentación de calles y avenidas, aplicaremos cemento hidráulico, con el grosor necesario, para que estas obras, sean para muchos años y no obras a la deriva, concluyó el mandatario municipal.