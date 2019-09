Alcalde JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES “ingrato y mal agradecido”: denuncian en las redes

*De ingrato y mal agradecido fue calificado el alcalde de ALDAMA, Tamaulipas, según una denuncia ciudadana publicado en las redes sociales.

En el texto se señala que el alcalde de MOVIMIENTO CIUDADANO, no cumple ni un año de gobierno y ya se olvidó de quienes siempre lo ayudaron en su trabajo político y de activista en su organización. Y lo acusan de usar siempre falsas informaciones para buscar constantemente confrontaciones mal informando al pueblo.

Y sentencian:

…EL QUE ESTÉ LIBRE DE PECADO QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA.

Texto Íntegro de lo que señalan en las redes sociales.

Buenos tardes pueblo de Aldama…

Hoy amanecemos con la noticia que el presidente JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES aún no lleva ni un año en la presidencia y ya se le olvidó quien fue uno que lo llevó al poder y que por años tanto en la organización como en la política estuvo con él y todo por su egoísmo que no soporta que hablen mejor de DON LEONEL que de ellos mismos siendo el presidente y primera dama quieren ser únicos en el municipio nada más pregúntenle donde tienen a la que era directora del DIF cosa que no le a dicho al Cabildo ni al pueblo todo porque le molestaba que brillara más la LICENCIADA AMANDA y señores aunque la mona se vista de ceda mona se queda (Zulema no puedes negar tu código postal, naca).

Tanto que criticó administraciones pasadas y se llenaba la boca diciendo que sería diferente y mejor hoy en día se traga sus propias palabras y hasta cámaras tiene para pasar a quien él quiera y tan solo pasar el filtro de JUAN VILLAR y no le importa las necesidades de la gente y las tenga por horas esperando sin importarle de qué ejidos vayan.

Y lo mismo pasa en el DIF, se la pasan diciendo que no hay recursos pero para comprar casas en Cd. Victoria y Cd. Madero de varios millones de pesos y los ranchos que sigue comprando en Aldama así cómo la gravera Briones que HOY es de su propiedad.

Así como en Aldama compro la Wendy y lo que antes era Salamandra (tienda de regalos) y para comprar camionetas del año siendo un total de 7 que en su casa no caben algunos los tienen en los solares LOS CUATES, Cd. Madero y Cd. Victoria así como en estación Manuel sus suegros traen una idéntica a la que trae su hijo LUIS en Aldama y su hijo llenándose la boca en decir que es el nuevo rico de Aldama hasta un video circula en redes sociales y pagándole las borracheras a sus amigos cuando en su momento no traía para una simple copia.

Sin contar que el presidente tiene para rentar casa a sus amantes y darles fuertes cantidades de dinero así como a su nueva conquista JESSY SÁNCHEZ (que por cierto es la secretaria del mismo).

Hoy le levanta falsos a DON LEONEL de malos manejos cuando Don Leonel no está de acuerdo con lo que está haciendo y esa es su molestia contra el señor y por eso lo quiere DESTITUIR por que el dice que el siendo el presidente puede hacer y deshacer a su antojo.

Y hasta este momento no ha tenido los huevos suficientes para hablar de frente con Don LEONEL.

Señores cómo queremos que el seudu presidente acepte críticas constructivas si nunca a tomado en cuenta a su señora madre DOÑA RITA.

SUSANA ÁVALOS ya se te olvidó quien te llevo a la presidencia??

Te llegaron al precio?? Pero bien dicen dale de comer a un perro y te recordará toda la vida, dale de comer a un humano y te recordará 3 días, tú siendo una ofrecida y resbalosa con todos y el único que a seguido contigo es GERARDO GUTIÉRREZ que por años a sido tu amante y no solo de él sino de quien se a dejado, ya se te olvidó los revolcones que se daban en los plantones de Cd. Victoria??!!!

Y quien es JUAN VILLAR, corrido de varios planteles por acoso sexual a las alumnas sin contar las amantes que tienes y tú JORGE que te crees de los chismes del panochon de JUAN VILLAR que se la pasa los fines de semana bailando en la Cobacha y tú JORGE lo a rescatado de varias putizas que este tiene ganadas.

Ya saben a quién llevan en la propuesta para sustituir a Don Leonel en la Tesorería???

Si señores ENRIQUE MÉNDEZ!! Hoy gerente de COMAPA que como es de todos bien conocido que no es de nuestro municipio, se está acabando a Comapa con remodelaciones cuando hay ejidos que tienen meses sin agua y las bombas no sirven y mandando a los trabajadores que tiene a su servicio al balneario que el señor presidente JORGE LUIS está haciendo en el ejido el PORVENIR, porque creen que el río se dio un bajón tan repentinamente por que el señor presidente desvió para su rancho.

Y tú MARTIN MÉNDEZ… ya se te olvidó todo lo que hablas del presidente y te quejabas con Don LEONEL, dicen que ahí estabas todos los días metido llorándole a Don Leonel.

LEONARDO LARA, ya se te olvidó cómo ZULEMA trato a tu hija mientras trabajo en el DIF y que hoy goza de sueldo sin trabajar.

Así como muchos más que el señor tiene en la nómina, a toda su familia por ejemplo 🤦🏻♀ Jorge? Ahora si les tapaste la boca por que por años hablaron de ti, que eras bien culo que ellos no te pedían a ti, mejor iban con Don LEONEL y nada mas los buscabas para la foto de nochebuena era ahí cuánto te acordabas que tenías mas familia y así como el señor presidente tiene a toda su familia en la nómina también ZULEMA tiene a toda su gente de Estación Manuel y así como JORGE no tiene para ayudar al pueblo si tuvo para donar $50 mil pesos a la Cruz roja de Cd. Victoria para quitar a la señora Marilena Saenz presidenta de la Cruz Roja de Aldama y para pagar a algunos ejidatarios del ejido que se robó pagándoles a cada ejidatario $250 mil pesos para que no lo demandaran y no hicieran ningún escándalo en la toma de posición. O no es cierto Lic. Celso?? Encargado de hacer dicho pago.

Señores ejidatarios los que faltan vayan para que el señor también les pague lo que les corresponde.

JORGE LUIS GONZALES ROSALES, que no se te olvide quienes te llevaron al poder y quienes te apoyaron económicamente para llegar a donde estás!!!

Que hiciste con tu compadre el médico VICENTE se que sin nada por que tú le prometiste que lo ayudarías llegando al poder y hoy no llamadas ni mensajes le contestas y se tuvo que ir a ESTADOS UNIDOS 🇺🇸 porque no tienes palabra.

Y cómo se dice vulgar mente unos corretearan la liebre y otros la alcanzaron.

Y tú ZULEMA que no se te olvide de donde te saco JORGE es por todo esto que a Don Leonel le estorba al seudu presidente y este piensa reelegirse o poner a la sindico ANGELICA MARTÍNEZ mejor conocida como la CHUPARIATAS

…. y por último, usando su prepotencia usted y ZULEMA apoyaron a un ADAUTO para que le quitaran a sus hijas a una muchacha de escasos recursos todos porque ella lo dejo a él y como el presidente está emparentado con la familia ADAUTO ya que su hija Bianca está casado con uno de ellos.

Don Leonel siga disfrutando a sus amantes como se a llenado la boca de decir el señor presidente a todo el pueblo.

Ese hombre (Jorge) no cabe duda que le tiene envidia porque usted tiene lo que a él le falta que es

CLASE, EDUCACIÓN Y PALABRA

Sobretodo y lo más importante el respeto de la gente ALDAMENSE

(Cosas que usted señor presidente no conoce)

