ALEJANDRO ETIENE, HACIA UNA DERROTA SEGURA Y ARROLLADORA

X.-ES ACOMPAÑADO SOLO POR “EL CARTUCHO QUEMADO”, SERGIO GUAJARDO.

Guadalupe E. González

Cd. Victoria, Tam.-Todo parece indicar que “el repudio de los victorenses”, hacia el ex alcalde, hoy candidato a Diputado Local por el PRI Alejandro Etiene Llano, “se ha venido acentuando”, muy evidentemente, porque en los recorridos de campaña, se le ha visto “solo, triste y acongojado”, con lo cual se confirma que la sociedad de esta capital, lo rechaza de manera tangible, por estar identificado como un político irresponsable, porque éste, ni como Presidente Municipal, ni como diputado, le importó tener cercanía con la gente de las colonias y de todo los rumbos de Victoria, cuya postura distante, fue muy clara, porque a éste, lo importó más el beneficio propio y no el bienestar colectivo.

Por esta razón, a Etiene Llano, se le ha visto en los últimos días acompañado solo por Sergio Guajardo Maldonado ex líder estatal del PRI, un redomado “cartucho quemado”, el que lejos de favorecer al aspirante tricolor a diputado, lo afecta, porque Guajardo, al igual que Etiene, son gente no grata para la sociedad de Victoria, porque ambos, en los espacios públicos, donde tuvieron la oportunidad de servir, hicieron lo contario y por ello, téngase la certeza de que el ex edil de esta capital, “va directo a una derrota segura y arrolladora” el dos de junio próximo, porque el sentir de la gente, “es ya no votar por este político mitómano y traidor”.

Señalan que a Alejandro Etiene, la comunidad victorense, “le estará cobrando la factura”, porque éste, pese a haber tenido toda la oportunidad del mundo, de apoyar a las familias de todos los estratos sociales y más a las humildes, “se hizo de la vista gorda”, porque “siempre les sacó la vuelta”, motivo por el que ahora, con toda certeza el voto no lo favorecerá, aducen vecinos de colonias, incluyendo a taxistas, empelados de farmacias, de ferreterías, comerciantes en pequeño e incluso obreros, los que dijeron conocer la burda trayectoria política de este ex presidente municipal.

Y si se le ha visto a Etiene llano, casi solo en sus recorridos por las colonias, acompañado solo por Sergio Guajardo, es porque no tiene una estructura, ni gente que comulgue y simpatice con él, porque, al paso del tiempo este candidato del PRI ha diputado local, “ha dejado toda una gama de agravios” por todos los rumbos de ciudad Victoria, cuestión por la que, la gente que antes creyó y confió en él, hoy lo rechazan de manera contundente e irremediable.