AMLO discrimina a tamaulipecos: González Balderrama

*Federación no apoya a Tamaulipas porque el Gobernador y diputados no son de Morena

María de Jesús Cortez

El Director de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno Federal, Rodolfo González Valderrama, reconoció que la Federación ha dejado en el olvido a Tamaulipas porque en esta parte del país los diputados y el Gobernador no son de Morena, partido de donde Andrés Manuel López Obrador emana.

El funcionario de la 4T realizó en esta ciudad dos ruedas de prensa la mañana de este sábado, una a puerta cerrada con la mayoría de los medios de comunicación impresos locales, televisoras y radio y otra abierta para los medios a los que no dejó entrar a la primera reunión, a quienes sin explicar por qué la división atendió después.

Allí, acompañado del ex director de Transporte en el Estado, emanado del PRI, Javier Villarreal Terán y en la que también estuvo presente Gerardo Gómez Ibarra, ex tesorero en el gobierno del también priísta Gustavo Torres Salinas, González Valderrama argumentó que el motivo de su visita en la zona era para asistir al informa -celebrado el día anterior- del alcalde Adrián Oseguera.

Cuestionado sobre por qué la falta de apoyo hacia Tamaulipas de parte de la Federación, el director de RTC reconoció que a Tamaulipas no ha llegado la Cuarta Transformación con la fuerza que debería de llegar y admitió que es porque se necesita que alcaldía, diputaciones y gobierno del estado estén en manos de MORENA.

El funcionario, de quien se dice que la realidad es que ya se anda “placeando” pues busca -junto con el llamado “JR”- ser de los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, expresó que todos a los que se les menciona van con una misión que es lograr que el gobierno de la Cuarta Transformación se refleje en esta entidad pero fue más allá y dijo que deberían incluir en ese grupo de aspirantes a la actual Senadora Lupita Covarrubias de quien dicho sea de paso su trabajo ha sido demasiado gris además de su amplio desconocimiento sobre la problemática que vive el país.

“A Tamaulipas le hace falta avanzar en las elecciones y en hacer realidad los proyectos prioritarios del presidente en todo el estado”, aseveró.

Justificó la falta de apoyo de la Federación hacia Tamaulipas al decir: “aquí hay frenos, contrapesos y hay obstáculos que salvar”.

Asimismo, señaló que la próxima para elegir candidatos será por encuesta, pero hay que darle oportunidad a nuevos liderazgos y las únicas restricciones que tiene MORENA, es que no tenga antecedentes de violación de derechos humanos, no tenga antecedentes de corrupción probados, no haya atentado contra la democracia, no sea señalado de ser autoritario, sin importarles que sean sentenciados. “con que no sean indiciados”.

Opinó que el caso de la ex alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, pudiera tratarse de un asunto político, dijo, ya que para demeritar a alguien se le abre un proceso judicial.