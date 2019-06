Apoyará federación a tamaulipecos afectados por Infonavit

*El Instituto Federal de Defensoría Pública, tramitará amparos gratuitos para familias afectadas por juicios ilegales que promovió la dependencia para quitarles su casa a 60 mil usuarios morosos en 5 estados del país.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- El Instituto Federal de Defensoría Pública, confirmó que apoyará con asesoría y amparos, de forma gratuita a usuarios morosos del Infonavit, dependencia que mediante juicios ilegales, y sin notificación les aseguró su vivienda.

Miguel Ángel Vega Cortez, representante de Asesoría Jurídica Federal, reveló que son 60 mil familias afectadas en Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Nayarit y Jalisco, que perdieron la propiedad jurídica de su vivienda, y muchos aún ni saben que la propiedad ya no es suya.

En entrevista el funcionario federal, explicó que en Tamaulipas, hay centenas de casos donde las familias perdieron la propiedad jurídica, pero todavía tienen la posesión, es decir, en el Registro Público, el Infonavit se adjudicó las viviendas aunque sigan viviendo en ellas, y miles aún no han sido notificados.

“Hubo más de 60 mil casas que Infonavit se adjudicó con este entramado jurídico, y la invitación es para la gente de Reynosa que tenga un crédito con el Infonavit, que sepa que está en problemas o que no conozca su estatus jurídico a que acuda con nosotros para ayudarle de forma gratuita”, apuntó.

La ayuda es mediante la promoción de un juicio de amparo para combatir la ilegalidad de los procedimientos del Infonavit, y asegura que la posibilidad de éxito es muy amplia porque hay violaciones flagrantes a los derechos humanos.

“Entonces al existir este tipo de violaciones, los jueces de amparo conceden los amparos, y de inmediato se destruyen todos los juicios donde las familias ya han perdido sus casas”.

“Aquí el problema es que demandaron a gente sin que ellos supieran, tú tienes tú casa en Reynosa, y tenías un atraso de pago, y sin enterarte llegaron, y te demandaron jueces, como es el caso de Nayarit, donde los jueces decían que aquí estabas, y que habías perdido, y de inmediato ordenaban que se inscribiera como nuevo dueño al Infonavit ante el Registro Público, y tú sin enterarte”, lamentó.

Vega Cortez, agregó que en estos 60 mil casos, de estos 5 estados del país, hay gente que ha sido procesada penalmente porque los jueces hicieron casos tipo “espejo”, es decir, con la misma sentencia solo cambiaron los nombres, y hay mucha gente que ya perdieron su casa y todavía no lo saben.

“Aquí nosotros los vamos a defender de manera gratuita, nuestros honorarios van a ser cubiertos por el estado, pues trabajamos en la Judicatura Federal, y no podemos pedir un solo peso”, remarcó.

Dijo que en Reynosa, ya están ayudando a 10 familias afectadas por el Infonavit, y ya ganaron 5 casos, y el resto ésta en proceso, por buen cause.

“Te reitero que no sabemos cuántos casos hay aquí en Tamaulipas, pues mucha gente no sabe que la casa ya no esa suya. Pero si hay centenas en esta entidad”, resaltó.

“Entonces aquí la invitación es para que las familias que tienen problemas con créditos del Infonavit, que acudan a las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en la calle Oriente 2, número 725, en la colonia Aztlán, o marquen al teléfono 9 30 17 98, para que reciban una asesoría y defensa gratuita”, puntualizó.