Atienden Líneas Covid más de 700 llamadas

*El aumento se debe a que la ciudadanía relaja las medidas sanitarias y restricciones preventivas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ante el alto índice de contagios y defunciones por Coronavirus, las Líneas Covid-NLD registraron 708 llamadas en junio, en comparación con las 147 en mayo, mientras que casos sospechosos detectados fueron 230 ante 54, informó Miguel Díaz, encargado del servicio.

En junio se registraron 361 llamadas de hombres y 347 de mujeres, mientras que en mayo fueron 64 hombres y 81 mujeres, quienes pidieron información del Covid-19 o asesoría por inquietudes de su estado de salud.

Señaló que esto se debe a que algunos ciudadanos no han seguido las instrucciones que las autoridades sanitarias dieron a conocer desde marzo, mes en que inició la contingencia sanitaria del Covid-19 en Nuevo Laredo y Tamaulipas.

«Aquí están las consecuencia de reunirse, no respetar la sana distancia, no mantenerse en casa, así como no usar el cubrebocas, son números preocupantes», destacó el doctor.

Agregó que en esta reciente semana, del lunes 29 de junio al domingo 5 de julio, se registraron 235 llamadas, de las cuales 129 fueron mujeres y 106 hombres, y 72 fueron catalogadas como casos sospechosos.

«Las edades son variables, ya que son desde 17 hasta los 70 años, por lo que es muy amplio el espectro», expresó.

Miguel Díaz dijo que las líneas telefónicas son atendidas por personal especializado de la Dirección de Salud, que aplica un cuestionario a la o el ciudadano, para ver si tiene síntomas del Covid-19.

En caso de dar positivo, la información se envía a la Jurisdicción Sanitaria, para que llevan a cabo la prueba.

Los teléfonos de las Líneas Covid son 01-800-719-87-88 y 01-800-719-28-20, y están disponibles de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche.