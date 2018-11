Becarios si; Sicarios No..!

*Beca “Benito Juárez García”, del próximo gobierno federal, solo será para estudiantes de escuelas públicas

*Es un estímulo económico discriminatorio, sectario, que excluye a alumnos que cursan bachillerato en instituciones privadas

Por: Gerardo Meza

Cd. Victoria Tamps.- Cómo una de las principales propuestas de campaña del ahora presidente electo de México, fue apoyar sin distinción alguna a los estudiantes del nivel bachillerato, a fin de resarcir el tejido social y que este grueso sector de la población no formara parte de las filas del crimen organizado, pero ahora esta promesa de campaña dió un giro de 360 grados, al convertirse en una beca educativa discriminatoria y sectaria que solo beneficiará a un sector de la población.

Así lo dió a conocer el MBA. Francisco Chavira Martínez, Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, quien expresó su inconformidad tras el anuncio oficial de parte de los que serán los nuevos integrantes del gabinete del próximo gobierno federal, donde señalan que la beca denominada “Benito Juárez García”, es discriminatoria por qué solo vendrá a beneficiar va los alumnos de bachillerato de escuelas públicas, siendo que las preparatorias privadas albergan a Miles de alumnos y ellos no tendrán ese derecho.

“La beca “Benito Juárez García” es discriminatoria, es sectaria, porque solo beneficiará a los estudiantes de escuelas públicas y hay millones de alumnos que estudian en escuelas privadas, porque ellos tuvieron que buscar otras oportunidades para continuar sus estudios, ellos fueron rechazados de los bachilleratos públicos, les cobraron, les hicieron un examen y luego no fueron aceptados, ese dinero que oscila entre los dos mil pesos según ma media nacional, bien puede servir para comprar pupitres, pero no, ese dinero las instituciones les dan otro uso indebido, por ello las escuelas públicas no progresan y ahora no es justo que solo se vayan a beneficiar los alumnos de estas instituciones y dejan fuera a los de las privadas”, señaló Chavira Martínez.

Agregó que en su desesperación el alumno al ser rechazado y despojado de su dinero en los bachilleratos públicos, buscan otras opciones en las instituciones educativas privadas y estás escuelas en su mayoría hacen el trabajo que le corresponde al gobierno, que es invertir en infraestructura a fin de llevar la educación hasta los lugares más apartados de los estados de la república, por ello enfatizó que está beca “Benito Juárez García”, es represiva porque margina a los Miles de estudiantes que cursan su bachillerato en instituciones privadas.

“Estos alumnos ya están cansados de ser rechazados, discriminados por más de 80 años donde gobernó el PRI y ahora que tenían buenas esperanzas en el gobierno de la cuarta transformación, los relegan, los marginan al ser ignorados para recibir la beca denominada “Benito Juárez García”, solo por estudiar en bachilleratos privados, esto no es justo y solicitamos a los diputados federales, a los senadores y al propio gobierno federal electo, para que reconsidere esta propuesta e incluya a todos los alumnos de bachillerato ya sea de escuelas públicas o privadas para que reciban está beca sin distinción alguna”, enfatizó Francisco Chavira.

El Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, añadió que el trabajo de 80 años de malos gobiernos, solo se dedicó a fabricar delincuentes, con esas viejas prácticas racistas, discriminatorias, porque concideraban que todo aquel que estudiaba en una escuela privada era porque tenía dinero; “Eso es mentira, sus padres se sacrificaban y trabajaban doble turno, porque sus hijos fueron rechazados y despojados de las escuelas públicas y de esta manera trabajaban doble para costear los estudios de sus hijos porque no querian que formaran parte de los incideces delictivos; reitero el llamado al gobierno electo de André Manuel López Obrador, para que reconsidere esta propuesta e incluya a todos los estudiantes de Bachillerato sin discriminar a ningún alumno, “Becarios si, Sicarios No”, concluyó Chavira Martínez.