BuenasNoticias Menor que fue abandonado en el Puente internacional ya se encuentra en su hogar

Por César Cruz López

#EstadoDeMéxico.- Liliana Arely Uribe Marcelo presidenta del Sistema DIF del mencionado estado confirmó a través de sus redes sociales que el menor Anthony quien en días pasados fue abandonado en el Puente Internacional Ignacio Zaragoza de esta zona fronteriza llegó a su natal Sultepec el día de ayer por la noche.

De acuerdo a la información proporcionada por la funcionaria será su tía quien se va hacer cargo del menor ya que sus padres radican en los Estados Unidos.

«Al momento de escribir esto, traigo atorado el nudo que desde anoche Anthony nos provocó a todos. Verlo llegar a las 9:40 de la noche de la mano de Mayela, servidora pública del DIF Estado de Tamaulipas, luego de 11 horas de carretera, ha sido una de las experiencias más emotivas que me ha regalado el DIF Sultepec.

Amanda le habló, de inmediato la reconoció y le gritó “Tía”, se abrazaron muy fuerte. Todos llorábamos. Yo no quise dejar de abrazarlo. Habíamos pedido tanto por él. Mi Diego me lo recordaba todo momento. Un niño más chiquito que él, expuesto a todo tipo de peligros en la ciudad fronteriza de Matamoros.

Luego, habló por videollamada con sus papás que viven en Estados Unidos. Ya estábamos en trayecto de Toluca a Sultepec. Y lloramos otra vez. Le dije: Tony, esas patrullas te vienen escoltando a ti -ya eran casi las 11 de la noche-. Se emocionó, reía a carcajadas mientras se tomaba una lechita que su tía le compró en el Oxxo de Colón.

Yo disfrutaba su compañía. Pensé que era un angelito muy valiente. Me dijo que no tuvo miedo, ni tristeza. Qué comió muy bien y conoció otros amiguitos. Uno viajó con él y pasaron a dejarlo a San Luis Potosí. Un pequeñito de dos años. Me consterné. Cómo es posible.

Llegando a Capula, lo esperaban con pastel y globos. Le dije que vamos a estar al pendiente de que vuelva a la escuela y reciba toda la terapia psicológica que sea necesaria. Por supuesto que ya había encargado todos sus cuadernos y una mochila de Jurassic Park.

Carina, estaba exhausta. Dormida y con frío hasta el tercer asiento de la ambulancia. Feliz de haberlo logrado. Es una excelente Procuradora del DIF de Sultepec, somos afortunados de contar con una profesionista con su compromiso, con su calidad moral y profesionalismo. Ella estuvo en medio de todo este proceso hasta que la Peocuraduría de Protección a Niñas, Niños Adolescentes del DIFEM nos lo entregó.

Estoy tan agradecida con ella y tantas personas involucradas. Con la Mtra. Cristel Yunuen Pozas, Procuradora Estatal, que estuvo atendiendo y resolvió las complicaciones personalmente; con Fabiola, nuestro vínculo en su oficina. Con la Procuraduría en el DIF de Tamaulipas, especialmente, la Psicóloga Mayela Sánchez, el Licenciado Uriel Olmos y Don Armando Nieto, que lo trajeron hasta nuestro Estado, con paciencia y mucho cariño.

Agradezco también el auxilio de las oficinas de Migración por su disposición y por cuidarlo mucho por cuidar a todos los niños que como Tony, deben volver a casa y ser felices».