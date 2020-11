Buscará Luis Miguel Iglesias candidatura por MORENA

*El activista social Aspira a la candidatura a Diputado del distrito 04

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tam. – El abogado y luchador social, Luis Miguel Iglesias buscaría la oportunidad de participar bajo las siglas de MORENA en busca de una diputación local, en las elecciones constitucionales de este ya próximo 2021.

El activista, intenta conseguir la aprobación del partido para que le otorguen laq confianza con la candidatura en el cuarto distrito, ya que ahí es donde más ha trabajado manteniendo una cercanía clara con la gente que menos tiene.

Dada su vocación de izquierda, preocupado por los más necesitados, por los abandonados, Luis Miguel Iglesias intentó el año pasado llegar al Congreso Tamaulipeco, y desde ahí, poder lograr mayores beneficios, pero más que nada legislar en favor de los que menos tienen, por sus derechos, por evitar más abusos del poder en contra del desvalido.

El profesionista, luchador social y político, de carácter inquieto, perseverante, con la fortaleza de la juventud no se dobla al primer intento, ahora busca de nuevo, lograr su sueño, que es apoyar en todo a su alcance, a este sector tan importante de nuestra población, los más pobres.

Semanas atrás Luis Miguel fue invitado también a participar por Movimiento Ciudadano, pero la verdad, por lo que se escucha, no quiere correr el riesgo de que la proclividad del Partido Naranja, de aliarse al PAN, a la derecha, vaya a pesar en el ánimo del electorado y le perjudique, además de que su formación ideológica está moldeada hacia la política que impulsa la Cuarta Transformación.

Y añade: «Es que, los azules, no cumplieron su palabra, no dieron el bienestar esperado por la gente, al contrario, fue más de lo mismo, y si mi vocación es la de servir, es claro que no comulgo con ellos» esto lo ha advertido el aspirante en recientes encuentros con periodistas que están al tanto de sus aspiraciones.

Nos aseguran que el abogado y activista social, empezará a realizar acercamientos con quien sea necesario para lograr que le den la oportunidad deseada dentro de las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Instituto con principios y plataforma más afines a los de él.