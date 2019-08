CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, DE VERDAD… ¡TA’JALANDO!… Y NO DEBE HABER DUDA: LAS OBRAS SE VEN POR DOQUIER

*.-La gente aprecia lo que hace y condena a quienes critican la buena obra del alcalde.

*.-El intenso programa de bacheo con concreto hidráulico, es persistente e igual en la pavimentación; mismo material.

*.-El servicio de recolección de basura va superándose.

Por: JUVENTINO LOO

Cd. Río Bravo, Tam.-Qué bien…pero sobre todo… ¡Muy bonito”! ver el trabajo que está haciendo la actual administración municipal (1918-1921) que preside el Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, como Presidente Municipal y su gran equipo que labora para hacer de Río Bravo, un pueblo mejor…

Sin demagogia alguna, vemos por doquier sinnúmero de calles bacheadas, ya no con asfalto, ahora con concreto hidráulico y eso hará que el pavimento tenga mayor duración…

Ah, pero eso sí, el trabajo de bacheo con concreto hidráulico se está protegiendo, al menos con tres llantas inservibles en cada uno de los baches para que individuos que no desean la rehabilitación de calles no vayan a circular con sus vehículos por donde se acaba de bachear y destruyan—como ha sucedido—lo que con tanto esfuerzo lleva a cabo la dirección de servicios primarios en coordinación con obras públicas.

Eso… como reza el refrán, “Sería mala leche” el pasar con el auto por el bache donde se acaba de poner el concreto hidráulico y la prueba está en que después se plasma la huella de la llanta de sujetos de baja caterva moral que no desean un bien para Río Bravo…

Por tanto, ojalá y se termine con esa problemática, pero para ello se necesita la cooperación de la ciudadanía a fin de que no permita a indeseable gente perjudique lo que está haciendo para bien de la misma, el Presidente Municipal Li c. Carlos Rafael Ulivarri López y como el alcalde lo ha dicho: “Yo no puedo suelo…necesito que todos trabajemos juntos”, creemos que está en lo cierto.

Por ende, pensamos que está muy bien lo que dice el jefe de la comuna riobravense, al recordar que “Sociedad y gobierno podemos hacer de Río Bravo, un pueblo mejor”.

¡Y en eso estriba todo!

Por ello, coordinándose con las familias a través de Atención Ciudadana a cargo de Nachy López Escamilla, por cierto diputada local suplente por el VIII Distrito electoral con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, México, el Presidente Municipal Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, ha sabido cuáles son las necesidades que demandan los riobravenses.

Bien consciente de ello, Ulivarri López, no se arredra ante lo difícil que es resolver tal o cual problemática, al contrario, le gusta enfrentar cualquier reto porque sabe que lo va a resolver y así ha sucedido.

¡Y para muestra sólo un botón!…

Al conocer las necesidades de las colonias, como es obvio tiene que resolver las más apremiantes y es así como las obras diversas han llegado a beneficiar a quien más lo necesita.

Empero, hay que decir que a algunos ciudadanos no les gusta que los beneficios lleguen a otros y no a ellos en el mismo tiempo, pero deben tener paciencia porque todos tendrán un mejor vivir y conscientes se debe estar que ta’canijo resolver todas las problemáticas simultáneamente.

Sin embargo, el Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, está haciendo todo lo posible por cumplir con todo lo que se requiere para una mejor imagen de Río Bravo, tanto en la zona urbana como rural…

Paciencia…paciencia…hay que tenerla porque Río Bravo va avanzando y se tiene que tomar en cuenta que solamente han transcurrido 10 meses de la actual administración municipal y deveritas mucho se ha hecho para resolver distintas problemáticas que malos gobiernos le dejaron al actual Presidente Municipal Lic. Carlos Rafael Ulivarri López…

Mientras tanto y muestra del trabajo hecho por el ayuntamiento, entre otros, figura el bacheo de la calle Cuauhtémoc que ya concluyó satisfactoriamente para la ciudadanía en general por ser una vía de mucho tráfico vehicular y ahora no tienen problemas los automovilistas para llegar a sus destinos.

Numerosas familias de esos sectores están de plácemes y están agradeciéndole esa obra al Presidente Municipal Lic. Carlos Rafael Ulivarri López…

Al saber de ello, el alcalde solamente se concreta a sonreír, reflejándosele en su rostro e interior que le está cumpliendo a la ciudadanía, pero más que nada satisfecho de hacer lo que con él no pudieron hacer ser como un hijo de madre soltera…

¡Ahora está dando lo que a él no le dieron!

Así de sencillo…

¡Gran calidad humana de Carlos Ulivarri!

Pero bien…

Para concluir y tengo que decirlo, la recolección de la basura va en aumento, no obstante que hay pocas unidades para ello, pero el director de servicios primarios Ing. Marco Antonio Hernández Flores, está haciendo todo lo que está de su parte para que no haya problemas en ese sentido.

Las ramas y demás que son cortadas de los árboles por los vecinos, también están siendo recogidas diariamente por los camiones de servicios primarios, etc.

Total, el Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, está trabajando a más no poder…

Y fíjense usted nomás mis 33 lectores…

¡Hasta interrumpió sus vacaciones!

Eso quiere decir que es un hombre muy responsable…

¿A poco no?

Eso es todo.

Y punto.