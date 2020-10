Ciudad Victoria no está bien, el PRD irá por el camino correcto: Sosa Pohl.

*”Vamos a pelear la alcaldía de la Capital de Tamaulipas, dijo el representante de la Partido del Sol Azteca ante el IETAM” y confió que el PRD puede ser una opción en el proceso electoral del 2021.

Por MARCELINO GARCIA Contreras.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de lamentar el derroche de Xicoténcatl González, alcalde substituido de esta capital, Jorge Mario Sosa Pohl aseguró que el Partido del Sol Azteca irrumpirá en la “pelea” por la alcaldía, y confió en que el PRD puede ser una opción en el proceso electoral del 2021.

“Ciudad Victoria, no está bien, hay hartazgo social y abandono de servicios, existió un descarado derroche de recursos por parte del alcalde substituido Xicoténcatl González, por ello el PRD irá por el camino correcto”, dijo el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Luego el líder perredista recomendó a los ciudadanos, que no agachen la cabeza, mucho menos se conformen, esa sería la peor decisión que se podría tomar, y dejo muy en claro que el PRD, no sólo somos responsables, sino que sabemos dar resultados con determinación y considero que la resignación no es una opción

Ésa es la actitud que necesita la Capital del Estado queremos que nos permitan dar el gran paso, conociendo más quejas de los ciudadanos, sobre el gobierno anterior y replicó su sentir y aseguró que la falta de actitud y congruencia han sido los principales impedimentos para el desarrollo y el progreso de esta Capital –Ciudad Victoria- y ello, ha limitado que se generen oportunidades reales para todas y todos, lo cual se ve en la inseguridad de las calles, en el miedo de los Victorenses a realizar sus actividades diarias y en las precarias condiciones servicios básicos en la mayoría de los sectores.

Acompañado de Armando Estrada quien tomo protesta como dirigente del PRD en esta capital, Sosa Pohl confió en la formación de un equipo de mujeres y jóvenes, para enfrentar y superar los retos hacia ese futuro de oportunidades que se quiere para las familias.

También adelanto que Guillermo Viscaino, se está sumando a los trabajos del PRD, a quien describió como un personaje popular, que ayudara en mucho al trabajo y proyecto que se está elaborando para competir por la alcaldía de la capital de Tamaulipas.

El también secretario de Organización del partido amarillo, acepto que su partido tendrá candidatos en los 43 municipios y 22 distritos electorales de Tamaulipas, además de los de representación proporcional, nosotros iremos a consultar a la ciudadanía, con el propósito de recuperar la confianza ciudadana, la cual ya perdieron el PAN y Morena, concluyo.