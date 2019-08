Con “Alito” en el PRI no habrá ningún PRIMOR, “ni maíz”: Enrique

Primitivo López

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.-Enrique Cárdenas del Avellano se reunió la tarde de este vienes con el priismo neolaredense con el fin de promover la candidatura de Alejandro Moreno Cárdenas “alito” para la dirigencia nacional del PRI, cuya elección en todo el, país será el próximo 11 de agosto

Cárdenas del Avellano, quien ha ocupado varios cargos dentro del tricolor y de elección popular, es el representante en el estado de Tamaulipas de la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano Austria.

“Alito” de 44 años de edad, visitó en días pasados las ciudades de Tampico y Ciudad Victoria, en donde promovió su candidatura.

En conferencia de prensa, Cárdenas del Avellano aseguró que hay interés de los priistas tamaulipecos de participar en la renovación de la dirigencia nacional.

Dijo que a nivel nacional podrán votar 6.6 millones de priistas afiliados, de los cuales 328 mil son de Tamaulipas.

En todo el territorio tamaulipeco funcionarán 274 casillas, anteriormente eran 250, en donde se tendrá el listado de los militantes del tricolor avalados y confirmados por el INE.

A la fecha, ningún representante de las otras dos fórmulas ha estado en Nuevo Laredo, es decir, las de Ivonne Ortega Pacheco y José Encarnación Alfaro así como Lorena Piñón y Daniel Santos.

Acompañado de la dirigente local del tricolor, Antonia Mónica García Velázquez, Cárdenas del Avellano rechazó que “Alito” sea un candidato favorecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador porque, argumentó, fue uno de los pocos gobernadores priistas que hizo señalamientos muy serios al entonces candidato presidencial del MORENA, durante su visita a Campeche.

“Apoyos no tenemos ninguno, eso te lo puedo decir porque yo no tengo ningún apoyo de los que ustedes pueden conocer y que yo también los conozco, que la mayoría de lo que están de aquel lado han sido priistas, no tenemos ningún apoyo, es decir, en lo más mínimo, de eso te lo afirmo y te lo puedo garantizar”.

Y Cárdenas del Avellano sentenció:

“Y mucho que se va a decir de que el PRI-MOR, ni maíz…, no hay ningún PRIMOR”.

Y reafirmó: “nosotros vamos a ir con el PRI y en donde convenga hacer alianzas, que es lo que también yo coincido, esto es político, donde convenga hacer alianzas hay que hacerlas, ya sea con Movimiento Ciudadano, con el Verde o quien sea a final de cuentas. Pero lo más importante es que el PRI va a ir por el PRI”.

Aseguró que el PRI, y como lo ha dicho Alejandro, tendrá que revisar su Código de Ética, los Principios, los Programas de Acciones.

Y lo más, importante, aceptar que el PRI es un partido de oposición, remató. Cárdenas del Avellano.