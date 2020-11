Dará Pedro Ferriz de Con conferencia virtual gratuita

*Será el 10 de noviembre y abordará acontecimientos, personajes y avances tecnológicos que han marcado el fin de una época y el inicio de otra hasta llegar al 2020

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE), Consulado General de México en Laredo, Texas; y el Grupo Binacional ‘Región Laredos’, invitan a la comunidad a escuchar la conferencia virtual gratuita ‘El Fin de la Época Contemporánea’ que impartirá el reconocido periodista Pedro Ferriz de Con, el martes 10 de noviembre, de 5 a 6:30 de la tarde.

«Se va a hacer un recorrido de acontecimientos, momentos, personajes y avances tecnológicos que han marcado el fin y el inicio de una nueva era hasta llegar al 2020, y posteriormente vamos a observar la evolución, qué nos espera de los distintos sectores en esta nueva época digital», adelantó Jorge Viñals Ortiz de la Peña, director del ICCE y quien fungirá como moderador.

Señaló que previo al inicio de la conferencia, el cónsul general de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza, dará un contexto sobre la importancia que tiene el Grupo Binacional ‘Región Laredos’.

La transmisión podrán seguirla en vivo a través de la plataforma de Facebook del ‘Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de N.Laredo-ICCE’ o por vía Zoom, en el cual deben de registrarse al link

https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN__XrzpvixR1WfW5EvMDHahA

Ortiz de la Peña señaló que para esta última opción, tienen hasta el lunes 9 de noviembre para poder inscribirse o también hacerlo llamando al teléfono del ICCE, 8677120525, lunes a viernes, de 9 de mañana a 2 de la tarde.