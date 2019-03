El Gobierno de José “Pepe” Elías en Reynosa encubrió al Narco

*La captura por parte de la DEA de un ex funcionario municipal de la administración 2013-2016 puso al descubierto la relación del ex alcalde de Reynosa con el CO.

Por Ángeles Torres Miranda.

Reynosa, Tamaulipas.- No hablan como mafiosos, no se visten como mafiosos, no se comportan como mafiosos, pero sí son mafiosos, se disfrazan de funcionarios públicos de bajo perfil así operan los narco-funcionarios públicos en Reynosa, Tamaulipas y como ejemplo se da la noticia de la captura por parte de la DEA en EU de Roswell Ozuna Ansaldo, quien fungió en la administración del PRI que presidio José “PEPE” Elías Leal.

No conforme con eso el ex funcionario de la administración priista (2013-2016), también se le relaciono con el ex candidato José Ramón Leal Gómez, quien buscaba la alcaldía de Reynosa, y con quien este ex funcionario se tomó fotografías comiendo en un restaurante.

Ahora ya se sabe en Tamaulipas que los mafiosos, no hablan, no visten y no se comportan como mafiosos, ahora se relacionan con personajes de la vida política y publica, a fin de enmascarar sus verdaderas actividades ilícitas, están al lado de importantes personajes de la política.

José Ramón Leal Gómez, es ahora en la actualidad el representante del Gobierno Federal que encabeza el primer Presidente de México de Izquierda Andrés Manuel López Obrador. De esta manera los narcos deambulan y conviven con personajes públicos de la entidad como estos dos personajes el primero el ex alcalde del PRI en Reynosa José “Pepe” Elías Leal y el candidato de MORENA José Ramón Gómez.

Estos son los funcionarios que representan al Gobierno Federal en Tamaulipas y habrá que enterar al Sr. Presidente de sus amistades peligrosas, Tamaulipas merece más respeto de los servidores públicos.

En municipios como Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Nuevo Laredo abundan muchas relaciones peligrosas entre funcionarios y narcos, en Nuevo Laredo han matado a dos ex alcaldes, En Miguel Alemán, levantaron a un regidor, el caso de Matamoros es muy especial pues a el ex gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba, lo tienen detenido en Estados Unidos, bajo cargos criminales de narco, lavado de dinero y otros.

Según un experto apunta que estos nuevos narcos se caracterizan por su bajo perfil y “porque a primera vista no son sospechosos”. Son individuos que se pueden mezclar fácilmente entre gente del ambiente público, político y de alta sociedad”, señala

Por lo pronto urge que se investigue la relación de José Ramón Leal Gómez con el exfuncionario municipal Roswell Ozuna Anzaldúa que formo parte de la administración de2013-2016, que presidió el priista más corrupto de la historia de Reynosa José “Pepe” Elías.