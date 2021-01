El PRI ya está libre de corrupción: Olga Garza

*«La líder del priismo en Reynosa, asegura que los corruptos abandonaron su partido para refugiarse en el PAN y en MORENA.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.- La presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, Olga Garza, aseguró que su partido ya es confiable, pues todos los corruptos abandonaron al Revolucionario Institucional para refugiarse en el PAN, pero principalmente en MORENA.

La dirigente partidista y diputada local, indicó que el PRI no es corrupto, que los corruptos son las personas que estaban, pero ya se fueron, y los que vayan siendo detectados los van a correr.

En este mismo sentido aseguró que los candidatos que presenta el PRI para la elección del 2021 no tienen “cola que les pisen”, pero no opina lo mismo de los candidatos de la oposición, refiriéndose en particular al abanderado del PAN Jesús María Moreno candidato a la alcaldía municipal.

“Yo quiero ver a los candidatos de enfrente, especialmente a Jesús María Moreno Ibarra, que ayer se inscribió para candidato del PAN a presidente municipal, tiene una colota que ustedes ya lo conocen”, acusó Olga Garza.

«Aquí estamos los mejores candidatos. Ninguno de los que están aquí tienen cola que les pisen, son gente honesta, honrada, trabajadora”, enfatizó la priísta.

La presidenta del PRI antes de la entrevista presentó a Benito Sáenz Barella, como candidato a la alcaldía de Reynosa; a Gustavo Rico de como candidato por el Quinto Dístrito distrito; a Myriam Cruz por el 06; a Adela Lucio Rodríguez y Jaime Carranza por el distrito 07 así como Dinora Guerra para la diputación federal.

La líder del PRI aseveró que en esta contienda se va contra todos los oponentes.

«Tenemos candidatos fuertes para salir adelante y vencer a quien se nos pone enfrente. No le tenemos miedo a nadie, ni al dinero que traen”, finalizó Olga Garza.