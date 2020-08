En el PAN, ayudamos a nuestra sociedad sin importar colores ni partidos políticos: Juan Alejandro Rivera Torres

Por José Luis Zapata Pesina / Fotografía y video-Miguel Gallegos W

Ciudad Victoria Tamaulipas-Soy victorense por nacimiento y eso me enorgullece, desde muy joven, aprendí que para lograr objetivos y metas, se requería de chambearle duro, pensar en construir mi futuro, aprendí que en esta vida nada es regalado, que todo es parte de la recompensa del trabajo. A mis 26 años de edad, he cumplido algunas metas en mi vida, sin embargo, me siguen haciendo falta muchas y día a día, trabajo para ello. Alguna de ellas, es seguir haciendo trayectoria en mi partido, para que eso me permita fortalecer y visualizar grandes cosas dentro de nuestro Instituto Político, en beneficio de nuestra ciudadanía, así lo externó en entrevista Juan Alejandro Rivera Torres, dirigente municipal del PAN en Victoria

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se sincera en el diálogo de la entrevista, “Fíjate que no soy de confortamientos verbales o descalificaciones, no tengo enemigos políticos, soy alguien que siempre antepongo primero el diálogo con mis interlocutores”.

¿Qué te motivó entrar a la política?-Desde muy chavo he sido inquieto, un día llegué al partido, me empecé a involucrar en temas jurídicos y a su vez, pedí entrar al grupo de los jóvenes panistas e integrarme a las campañas electorales de nuestros candidatos, y hasta la fecha sigo en la lucha.

Porque el PAN?-Vi en Acción Nacional, un partido auténtico, lleno de valores con su militancia y con la sociedad, el repunte llegó cuando empieza la campaña del Lic. Fco García Cabeza de Vaca, al ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas, ese fue un momento de total convicción para trabajar aún más por mi partido.

El buen entorno familiar siempre será importante para cualquier persona ¿Te apoya tu familia en esto de la política?-Claro, toda mi familia me apoya, mis papás y especialmente mi esposa la cual me está apoyando en todos mis proyectos, su respaldo ha sido incondicional y eso se lo agradezco, ¿tienes familiares que hayan estado o estén dentro de la política?- No, nadie de mi familia ha estado tan metido en la política, soy el primero que anda en estos «trotes».

Eres el presidente más joven de un partido político en Tamaulipas ¿Lo ves como una ventaja?- A veces es subjetivo, sin embargo, el ser joven lo veo como una oportunidad, tenemos mucho que dar. De igual manera, existen muchos actores políticos dentro de mi partido con mucha experiencia que quizá no son tan jóvenes, pero son elementos importantes para el instituto, ambos factores, son fundamentales en cualquier proceso electoral, para poder generar buenos resultados, es una mancuerna necesaria, por así decirlo.

Este próximo septiembre, el IETAM da inicio al Proceso Electoral 2020-2021, donde se elegirán a los 43 alcaldes y diputaciones ¿El PAN cuanta con prospectos para que se les tome en cuenta en este proceso electoral que se avecina?-Se está trabajando en ello, pero hay nombres que la misma sociedad victorense impulsa a través de las diferentes redes sociales, sin embargo tenemos que esperar los tiempos que nos marca la autoridad correspondiente. ¿Te gustaría estar en la boleta para la alcaldía o alguna diputación?-ahorita me debo abocar a los trabajos de mi partido, sacar las tareas encomendadas que me asignaron como presidente del Comité Municipal del PAN-Victoria.

El PAN-Victoria, ¿Está listo para enfrentar las próximas elecciones? Desde hace tiempo nos hemos abocado en construir estrategias de operación política, de acercar cada vez más a nuestro partido a la gente, hoy tenemos un padrón de militantes y simpatizantes muy amplio, y eso nos da la confianza para decirles que estamos listos y preparados, sin embargo, eso no nos hará dejar de trabajar o aflojarle al paso, por el contrario, cada vez iremos trabajando más y más.

Todos los políticos siempre tienen aspiraciones en el ejercicio público ¿Cuál sería tu aspiración a corto plazo’?-Te diría mentiras si te dijera que no, y estoy de acuerdo contigo, tengo proyectos en un futuro, pero te insisto, en estos momentos mi tiempo y mi deber es sacar adelante las tareas encomiendas de mi partido.

Cuál es tu relación con Luis René Cantú “El Cachorro” líder del PAN en nuestro Estado?-De respeto, de mucha confianza, de amistad así como de un trabajo muy institucional, es una persona que sabe escuchar, y eso en lo personal lo valoro, además tenemos algo en común, ambos somos jóvenes y eso nos identifica.

Haz platicado últimamente con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca?-Tengo tiempo de no saludarlo, anda chambeándole muy duro en todo el Estado por el tema del Covid-19. Hoy nos está demostrando que Tamaulipas puede salir adelante, a pesar del poco, o nulo, apoyo de la federación, ante la pandemia y el desastre natural ocurrido en días pasados en la frontera norte de nuestra entidad. Por ello, en mi partido, nos sentimos orgullosos de su gran liderazgo y acciones.

Como joven ¿practicas algún deporte?-Sí, practico el atletismo, me gusta correr en eventos que organizan algunos clubes de la ciudad, practicar cualquier deporte es saludable

La pandemia y sus consecuencias, hoy lamentablemente el mundo está viviendo un problema de salud por la Pandemia del COVID-19, ¿Qué mensaje les puedes enviar a los ciudadanos victorenses?- De que vamos a salir de esta pandemia, sí, pero desde este espacio exhorto a la población a seguir tomando las medidas de prevención que las autoridades de salud en nuestro estado nos indican, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros, ¡vamos a cuidarnos todos!.