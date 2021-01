En MORENA TAMAULIPAS se infiltraron “sabandijas y traidores”

* Las decisiones de pre- candidaturas están pendientes para evitar que grupos y “pandillas” se adueñen del Partido de AMLO.

*Se prevé salida de José Ramón “JR” Gómez Leal y su pandilla en SEBIEN Federal.

*Se Investiga a José Luis Mederos Secretario de Finanzas en el Estado.

Por Jorge RIVERA

Ciudad de México.- Militantes de MORENA Tamaulipas, revelaron que en las aspiraciones de muchos que buscan posiciones de elección popular en las próximas elecciones locales de Tamaulipas, hay muchas “sabandijas y traidores” que se han infiltrado y que buscan apoderarse de candidaturas por lo que hasta ahora no existe ningún “amarrado” y serán hasta finales de enero o principio del mes de febrero cuando salga el humo blanco a favor de los aspirantes.

En una reunión de militantes morenistas con algunas corrientes de MORENA, quedo muy en claro que las pandillas de políticos que se han sumado quedaran fuera debido a que ni cumplen con los requisitos, ni tienen la popularidad que dicen tener, por lo que en el CEN de este partido se está retrasando el envió del Delegado, que vendrá a poner orden.

Por ello no ha salido el humo blanco en favor de los aspirantes y sobre todo gentes que vienen de otros partidos con la intención de apoderarse del partido creado por AMLO.

En una palabra las designaciones de los precandidatos se conocerán a finales del mes de enero o a principios del mes de febrero, reafirmaron.

Por el momento “No hay nada para nadie”…

Solo avanza en las reelecciones Mario López el actual alcalde de Matamoros, así como Adrián Oseguera por Ciudad Madero y en Nuevo Laredo, Tamaulipas la diputada local Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de ahí en fuera nada…hay para nadie.

Entre las personas que son investigadas está el Delegado Federal José Ramón Gómez Leal ya José Luis Mederos Secretario de Finanzas en el Estado de MORENA

La fuente comento que: “están desatados, también porque ven el poder y muchos se dedican a vender candidaturas, por eso están desatados, y por eso es muy importante que se tengan claro cómo están las cosas para que cuidemos al partido como lo más valioso que tenemos»

Frente a los procesos electorales locales que se celebrarán este año, advirtió de la pugna interna que ya comienza a darse al interior de su partido “porque todo mundo quiere meter mano, aunque no le toque”.

Luego revelo que ni los llamados grupos de Erasmo González Robledo, ni muchos menos el de la diputada federal Olga Sosa, ni la de los diputados federales de Reynosa, Matamoros y otros lugares tienen nada asegurado.

Luego confirmo que ni Pedro Carrillo Estrada, ex alcalde priista de Altamira, ni el ex candidato de MORENA de Altamira, Armando Martínez Manrique, tiene ganado nada, en MORENA en cuanto, a las diputaciones locales reafirmo que Hugo Peñalosa no está “amarrado” para ser el candidato a la diputación local de Tampico.

En MORENA Tamaulipas, se nos infiltraron muchas “sabandijas y traidores”

Para finalizar advirtió: “no voy a dar nombres, pero todos en cada estado saben quién está haciendo qué, lo que sí es tenemos unos estatutos y quien quiera ser candidato de Morena tiene que ajustarse a ellos y no tiene que andar inventando historias y estarse victimizando cuando no son cuestiones reales”.