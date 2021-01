En una plaga de Zanganos y Holgazanes están convertidos los regidores de Río Bravo

*RETRÓGRADAS Y HOLGAZANES REGIDORES DE RIO BRAVO…. NO DESQUITAN SUS SUELDOS

Por: Jesús Cárdenas García. -/ Rio Bravo, Tamaulipas.- En una plaga de holgazanes y retrogradas, están convertidos los regidores del Ayuntamiento de Río Bravo, porque esta gama de irresponsables, lejos de ponerse a trabajar y apoyar las causas nobles y dignas del alcalde Lic. Carlos Ulivarri Lopez, lo dejan solo y se dedican únicamente a cobrar placenteramente sus quincenas, tema que a mi juicio, me parece una falta de respeto al pueblo de Río Bravo.

Lo anterior es porque los Regidores: Esmeralda Cavazos Olivares 1.º Regidor, María de Jesús Mar Padilla 3.º Regidor, Dora Elia Guerrero García 18.º regidor, Sinhue Bolaños Solís 16.º regidor, Inés Andrea Fernández Aviña 11.º regidores, Sanjuanita González Villarreal 9.º regidor, Leonel López Ramírez 8.º regidor, María del Socorro Vega 5.º todos estos no trabajan por el bien de las familias de las colonias y comunidades ejidales de Río Bravo, dejándole todo el paquete al jefe de la comuna riobravense y eso por tanto, me parece inconcebible, porque esta clase de lacras, no desquitan el dinero que se les paga, dinero que es del pueblo, al que deberían servirle y no lo hacen, porque trabajar no les gusta y apoyar a.las familias menos.

Ya es tiempo que, estos potenciales sujetos inservibles, como lo son los regidores de Río Bravo (hombres y mujeres), entendieran que están ahi para trabajar y servir a la ciudadanía y no que vayan al palacio municipal y estén como nefastas figuras decorativas.

Esta clase de pendencieros FUNCIONARIOS son unos contumaces vividores y arrastrados, porque estos en lugar de trabajar y ofrecer resultados a las familias humildes, jamás aparecen ante la gente para no atenderla y por esta razón, es necesario decirles que son un grupúsculo de inigualables aborrecidos y arrastrados.

Y lo peor es que, “los zanganos” regidores, son una carga económica para el pueblo y para el alcalde Lic. Carlos Rafael Ulivarri López, a quienes en consecuencia, los RETRÓGRADAS Regidores, les están quedando mal.

En las colonias y ejidos deberían andar trabajando la gama de arrastrados regidores del municipio, pero prefieren ausentarse para que no los vean y dejar a la ciudadanía a la deriva, porque estos sujetos inmorales y holgazanes, más les importa el beneficio propio que el bien colectivo.

Y por ello, seguiremos señalándolos como irresponsables e importamadristas porque en eso es en lo que están convertidos.