EQUIPO DE CANDIDATO DE MORENA AGREDE A EXCANDIDATO INDEPENDIENTE

Por Gastón Espinosa Glz.

El Mante, Tamaulipas.– El excandidato independiente a la presidencia municipal de El Mante, David Perales Segura, fue agredido por un grupo de simpatizantes del candidato de Morena a la diputación, Javier Villarreal Terán.

Los hechos ocurrieron hoy al mediodía en la plaza principal de esta ciudad, cuando Perales Segura se topó con el candidato de Morena, y de inmediato los colaboradores de Javo empezaron a reprocharle su proceder en contra de su candidato.

Y es que, desde hace unas semanas, David Perales Segura, ha divulgado a través de las rede sociales los antecedentes de trabajo de Villarreal como presidente municipal de El Mante, diputado local y Secretario de Turismo.

Apenas ayer durante una rueda de prensa, el también presidente de una Asociación Civil denominada “PerSeg”, detalló la penosa actuación de Javier como diputado local en donde no presentó una sola iniciativa a favor de sus ciudadanos y solamente subió a tribuna cuatro ocasiones, por lo que calificó como “improductiva” su gestión.

“S hace veinte años (Javier) no trabajó por su gente, quién garantiza que ahora lo haga. Soy un ciudadano que me preocupa la participación ciudadana, por eso haciendo uso de mi derecho a la información, pongo a disposición de la gente el trabajo que como diputado, alcalde y secretario de Turismo realizó Javier Villarreal y no es para nada recomendable”, sostuvo.

En un video que circula en redes sociales, se observa a David Perales intentando cuestionar a Javier Villarreal Terán, quien le advierte que no lo toque, por lo que de inmediato varios de sus colaboradores acorralan a David y comienzan a empujarlo y agredirlo.

Hasta el momento se desconoce si el excandidato independiente interpondrá una demanda en contra del candidato a la presidencia municipal de El Mante.