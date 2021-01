«Estoy preparado para ser el candidato de MORENA a la diputación federal del III Distrito»: Demetrio Cruz

Por: Carlos Carreño Ortiz

Río Bravo, Tamaulipas.- Al reunirse este jueves con militantes del Partido de Regeneración Nacional, el precandidato a diputado federal en el III Distrito, Demetrio Cruz Hernández, dijo que de los aspirantes registrados, él es el más preparado para asumir una encomienda de esta naturaleza.

«Sin que suene a presunción, soy el más preparado para ser el candidato de MORENA a la diputación federal del III Distrito, por lo cual he estado trabajando desde hace mucho tiempo, además de que reúno los ideales principales de este partido, que es no mentir, no robar y no traicionar».

El aspirante a candidato de MORENA estuvo acompañado en esta reunión por un importante número de simpatizantes, quienes le mostraron el interés de apoyarlo para que se convierta en la carta de ese partido para el proceso electoral de este año.

«Sería usted una buena opción para seguir aterrizando la Cuarta Transformación en nuestro país», le dijo uno de los asistentes al galeno.

Demetrio Cruz Hernández dijo que respetando la ley electoral, continuará visitando el distrito para reunirse con militantes de MORENA y de esta formar lograr convertirse en el candidato».

En esta reunión estuvo presente el diputado local Eliud Almaguer, además de destacados simpatizantes de MORENA, como Luis Flores y Gregorio Garza.